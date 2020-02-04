Дайджест новостей на 04.02.2020

 

Дайджест новостей на 04.02.2020

 

[В мире]

 

В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа

 

https://www.kommersant.ru/doc/4221446

 

Зеленский не принял отставку премьер-министра Гончарука

 

https://www.kommersant.ru/doc/4224926

 

[Внешняя политика]

 

Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту

 

https://ria.ru/20200127/1563918990.html

 

[Внутренняя политика]

 

Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

 

https://www.kommersant.ru/doc/4225828

 

[Экономика]

 

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

 

https://ria.ru/20191229/1562884543.html

 

[Общество]

 

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв «мочить» журналистов

 

https://ria.ru/20200119/1563605543.html

 

[Происшествия]

 

Рейсы из Уханя в Москву приостановлены из-за эпидемии

 

https://www.gazeta.ru/social/2020/01/24/12925778.shtml

 

Все организованные российские туристы должны вернуться из Китая к 4 февраля

 

https://www.kommersant.ru/doc/4234451

 

Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС РФ пройдет 3 – 4 февраля

https://www.interfax.ru/world/693666

 

[Протесты]

 

В Ливане протестующие потребовали сформировать новое правительство

 

https://ria.ru/20200114/1563418777.html

 

[Пенсии]

 

Индексацию пенсий могут закрепить в Конституции

 

https://ria.ru/20200123/1563769732.html

 

[Культура]

 

Путин поручил принят меры по финансовому обеспечению капитального ремонта школ искусств

 

https://ria.ru/20200127/1563928348.html

 

[В мире]

 

Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов и денег

 

https://lenta.ru/news/2020/01/18/titul/

 

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки коронавируса

 

https://www.kommersant.ru/doc/4225998

 

[Внешняя политика]

 

Кремль прокомментировал слова Зеленского о вине СССР развязывании  Второй мировой войны

 

https://ria.ru/20200128/1563965383.html

 

[Внутренняя политика]

 

Мишустин произвел ряд назначений в кабинете министров и федеральных ведомствах

 

https://ria.ru/20200123/1563759753.html

 

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию

 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/01/23/821292-popravki

 

[Экономика]

 

Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России

 

https://www.kommersant.ru/doc/4234185

 

[Общество]

 

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

 

https://lenta.ru/news/2020/01/26/chaplin/

 

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

 

https://www.kommersant.ru/doc/4232612

 

[Происшествия]

 

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20, пострадали свыше тысячи

 

https://www.interfax.ru/world/692655

 

[Протесты]

 

В Бейруте демонстранты забросали полицейских камнями

 

https://ria.ru/20200114/1563420769.html

 

[Пенсии]

 

Пенсионный возраст не является предметом Конституции, считает Павел Крашенинников

 

https://ria.ru/20200123/1563771195.html

 

[Культура]

 

На выставку Дали в московском Манеже в первый день работы выстроилась огромная очередь

 

https://ria.ru/20200128/1563970302.html

Рабкор.ру
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4-2-2020 События, , 235
Дайджест новостей на 02.02.2020
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