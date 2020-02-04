Дайджест новостей на 04.02.2020
[В мире]
В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа
https://www.kommersant.ru/doc/4221446
Зеленский не принял отставку премьер-министра Гончарука
https://www.kommersant.ru/doc/4224926
[Внешняя политика]
Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
https://ria.ru/20200127/1563918990.html
[Внутренняя политика]
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
https://www.kommersant.ru/doc/4225828
[Экономика]
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
https://ria.ru/20191229/1562884543.html
[Общество]
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв «мочить» журналистов
https://ria.ru/20200119/1563605543.html
[Происшествия]
Рейсы из Уханя в Москву приостановлены из-за эпидемии
https://www.gazeta.ru/social/2020/01/24/12925778.shtml
Все организованные российские туристы должны вернуться из Китая к 4 февраля
https://www.kommersant.ru/doc/4234451
Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС РФ пройдет 3 – 4 февраля
https://www.interfax.ru/world/693666
[Протесты]
В Ливане протестующие потребовали сформировать новое правительство
https://ria.ru/20200114/1563418777.html
[Пенсии]
Индексацию пенсий могут закрепить в Конституции
https://ria.ru/20200123/1563769732.html
[Культура]
Путин поручил принят меры по финансовому обеспечению капитального ремонта школ искусств
https://ria.ru/20200127/1563928348.html
[В мире]
Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов и денег
https://lenta.ru/news/2020/01/18/titul/
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки коронавируса
https://www.kommersant.ru/doc/4225998
[Внешняя политика]
Кремль прокомментировал слова Зеленского о вине СССР развязывании Второй мировой войны
https://ria.ru/20200128/1563965383.html
[Внутренняя политика]
Мишустин произвел ряд назначений в кабинете министров и федеральных ведомствах
https://ria.ru/20200123/1563759753.html
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/01/23/821292-popravki
[Экономика]
Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России
https://www.kommersant.ru/doc/4234185
[Общество]
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
https://lenta.ru/news/2020/01/26/chaplin/
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
https://www.kommersant.ru/doc/4232612
[Происшествия]
Число жертв землетрясения в Турции достигло 20, пострадали свыше тысячи
https://www.interfax.ru/world/692655
[Протесты]
В Бейруте демонстранты забросали полицейских камнями
https://ria.ru/20200114/1563420769.html
[Пенсии]
Пенсионный возраст не является предметом Конституции, считает Павел Крашенинников
https://ria.ru/20200123/1563771195.html
[Культура]
На выставку Дали в московском Манеже в первый день работы выстроилась огромная очередь
https://ria.ru/20200128/1563970302.html