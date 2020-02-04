Дайджест новостей на 04.02.2020

[В мире]

В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа

https://www.kommersant.ru/doc/4221446

Зеленский не принял отставку премьер-министра Гончарука

https://www.kommersant.ru/doc/4224926

[Внешняя политика]

Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту

https://ria.ru/20200127/1563918990.html

[Внутренняя политика]

Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

https://www.kommersant.ru/doc/4225828

[Экономика]

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

https://ria.ru/20191229/1562884543.html

[Общество]

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв «мочить» журналистов

https://ria.ru/20200119/1563605543.html

[Происшествия]

Рейсы из Уханя в Москву приостановлены из-за эпидемии

https://www.gazeta.ru/social/2020/01/24/12925778.shtml

Все организованные российские туристы должны вернуться из Китая к 4 февраля

https://www.kommersant.ru/doc/4234451

Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС РФ пройдет 3 – 4 февраля

https://www.interfax.ru/world/693666

[Протесты]

В Ливане протестующие потребовали сформировать новое правительство

https://ria.ru/20200114/1563418777.html

[Пенсии]

Индексацию пенсий могут закрепить в Конституции

https://ria.ru/20200123/1563769732.html

[Культура]

Путин поручил принят меры по финансовому обеспечению капитального ремонта школ искусств

https://ria.ru/20200127/1563928348.html

[В мире]

Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов и денег

https://lenta.ru/news/2020/01/18/titul/

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки коронавируса

https://www.kommersant.ru/doc/4225998

[Внешняя политика]

Кремль прокомментировал слова Зеленского о вине СССР развязывании Второй мировой войны

https://ria.ru/20200128/1563965383.html

[Внутренняя политика]

Мишустин произвел ряд назначений в кабинете министров и федеральных ведомствах

https://ria.ru/20200123/1563759753.html

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/01/23/821292-popravki

[Экономика]

Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России

https://www.kommersant.ru/doc/4234185

[Общество]

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

https://lenta.ru/news/2020/01/26/chaplin/

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

https://www.kommersant.ru/doc/4232612

[Происшествия]

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20, пострадали свыше тысячи

https://www.interfax.ru/world/692655

[Протесты]

В Бейруте демонстранты забросали полицейских камнями

https://ria.ru/20200114/1563420769.html

[Пенсии]

Пенсионный возраст не является предметом Конституции, считает Павел Крашенинников

https://ria.ru/20200123/1563771195.html

[Культура]

На выставку Дали в московском Манеже в первый день работы выстроилась огромная очередь

https://ria.ru/20200128/1563970302.html