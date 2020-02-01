Дайджест новостей на 31.01.2020
[В мире]
Глава министерства обороны Великобритании допустил уход США от военного «лидерства в мире»
https://lenta.ru/news/2020/01/12/wallace/
Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату проведения повторных выборов президента
https://iz.ru/963328/2020-01-12/tcik-abkhazii-naznachil-datu-povtornykh-vyborov-prezidenta
[Внешняя политика]
Россия усилила контроль на границе с Китаем из-за вспышки пневмонии
https://ria.ru/20200109/1563220540.html
[Внутренняя политика]
Минфин поддержал идею о создании института частных судебных приставов
https://ria.ru/20200115/1563426238.html
Даниил Егоров стал главой налоговой службы
https://www.kommersant.ru/doc/4224877
[Экономика]
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
https://www.gazeta.ru/business/2020/01/18/12915926.shtml
[Общество]
В ОНФ рассказали о представлении подростков об идеальном дне
https://ria.ru/20200109/1563225761.html
В Кургане инвалидам по зрению вручили просроченные новогодние подарки
https://ria.ru/20200110/1563255515.html
[Происшествия]
В Турции шесть человек погибли при землетрясении
https://ria.ru/20200124/1563852102.html
[Протесты]
Тысячи граждан Таиланда приняли участие в «политических забегах»
https://ria.ru/20200112/1563330751.html
[Пенсии]
В России решили восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам
https://www.gazeta.ru/business/2020/01/23/12924146.shtml
[Наука]
Прививка от рака. Специалисты предлагают вакцинировать всех россиянок
https://ria.ru/20200124/1563797121.html
[В мире]
Правительство национального согласия Ливии объявило о прекращении боевых действий на западе страны
https://iz.ru/963308/2020-01-12/pns-obiavilo-o-prekrashchenii-boevykh-deistvii-v-livii
Елизавета II поддержала желание Гарри и Меган начать новую жизнь
https://www.bbc.com/russian/news-51099409
[Внешняя политика]
Переговоры по прокачке нефти через Белоруссию могут быть отложены
https://www.kommersant.ru/doc/4225398
[Внутренняя политика]
Медведев объяснил неожиданную отставку правительства
https://ria.ru/20200119/1563597060.html
В Госдуме предложили обложить домохозяек налогом как самозанятых
https://www.mk.ru/economics/2020/01/13/v-gosdume-predlozhili-oblozhit-domokhozyaek-nalogom-kak-samozanyatykh.html
[Экономика]
Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
https://ria.ru/20191228/1562965462.html
[Общество]
Мэр Урюпинска восстановил в должности уволенного главреда газеты
https://ria.ru/20200110/1563268664.html
[Происшествия]
В Турции число погибших при землетрясении возросло до 14 человек
https://ria.ru/20200125/1563853365.html
[Протесты]
В Иране во время протестов задержали около 30 человек
https://ria.ru/20200114/1563397851.html
[Пенсии]
Пенсионные накопления россиян обложат налогом
https://www.gazeta.ru/business/2020/01/24/12925616.shtml
[Наука]
Массовое захоронение убитых нацистами детей обнаружили под Псковом
https://www.interfax.ru/russia/691991