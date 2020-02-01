Дайджест новостей на 31.01.2020

 

Дайджест новостей на 31.01.2020

 

[В мире]

 

Глава министерства обороны Великобритании допустил уход США от военного «лидерства в мире»

 

https://lenta.ru/news/2020/01/12/wallace/

 

Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату проведения повторных выборов президента

 

https://iz.ru/963328/2020-01-12/tcik-abkhazii-naznachil-datu-povtornykh-vyborov-prezidenta

 

[Внешняя политика]

 

Россия усилила контроль на границе с Китаем из-за вспышки пневмонии

 

https://ria.ru/20200109/1563220540.html

 

[Внутренняя политика]

 

Минфин поддержал идею о создании института частных судебных приставов

 

https://ria.ru/20200115/1563426238.html

 

Даниил Егоров стал главой налоговой службы

 

https://www.kommersant.ru/doc/4224877

 

[Экономика]

 

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

 

https://www.gazeta.ru/business/2020/01/18/12915926.shtml

 

[Общество]

 

В ОНФ рассказали о представлении подростков об идеальном дне

 

https://ria.ru/20200109/1563225761.html

 

В Кургане инвалидам по зрению вручили просроченные новогодние подарки

 

https://ria.ru/20200110/1563255515.html

 

[Происшествия]

 

В Турции шесть человек погибли при землетрясении

 

https://ria.ru/20200124/1563852102.html

 

[Протесты]

 

Тысячи граждан Таиланда приняли участие в «политических забегах»

 

https://ria.ru/20200112/1563330751.html

 

[Пенсии]

 

В России решили восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам

 

https://www.gazeta.ru/business/2020/01/23/12924146.shtml

 

[Наука]

 

Прививка от рака. Специалисты предлагают вакцинировать всех россиянок

 

https://ria.ru/20200124/1563797121.html

 

[В мире]

 

Правительство национального согласия Ливии объявило о прекращении боевых действий на западе страны

 

https://iz.ru/963308/2020-01-12/pns-obiavilo-o-prekrashchenii-boevykh-deistvii-v-livii

 

Елизавета II поддержала желание Гарри и Меган начать новую жизнь

 

https://www.bbc.com/russian/news-51099409

 

[Внешняя политика]

 

Переговоры по прокачке нефти через Белоруссию могут быть отложены

 

https://www.kommersant.ru/doc/4225398

 

[Внутренняя политика]

 

Медведев объяснил неожиданную отставку правительства

 

https://ria.ru/20200119/1563597060.html

 

В Госдуме предложили обложить домохозяек налогом как самозанятых

 

https://www.mk.ru/economics/2020/01/13/v-gosdume-predlozhili-oblozhit-domokhozyaek-nalogom-kak-samozanyatykh.html

 

[Экономика]

 

Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

 

https://ria.ru/20191228/1562965462.html

 

[Общество]

 

Мэр Урюпинска восстановил в должности уволенного главреда газеты

 

https://ria.ru/20200110/1563268664.html

 

[Происшествия]

 

В Турции число погибших при землетрясении возросло до 14 человек

 

https://ria.ru/20200125/1563853365.html

 

[Протесты]

 

В Иране во время протестов задержали около 30 человек

 

https://ria.ru/20200114/1563397851.html

 

[Пенсии]

 

Пенсионные накопления россиян обложат налогом

 

https://www.gazeta.ru/business/2020/01/24/12925616.shtml

 

[Наука]

 

Массовое захоронение убитых нацистами детей обнаружили под Псковом

 

https://www.interfax.ru/russia/691991

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1-2-2020 События, , 3
Дайджест новостей на 29.01.2020
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