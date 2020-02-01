Дайджест новостей на 31.01.2020

[В мире]

Глава министерства обороны Великобритании допустил уход США от военного «лидерства в мире»

https://lenta.ru/news/2020/01/12/wallace/

Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату проведения повторных выборов президента

https://iz.ru/963328/2020-01-12/tcik-abkhazii-naznachil-datu-povtornykh-vyborov-prezidenta

[Внешняя политика]

Россия усилила контроль на границе с Китаем из-за вспышки пневмонии

https://ria.ru/20200109/1563220540.html

[Внутренняя политика]

Минфин поддержал идею о создании института частных судебных приставов

https://ria.ru/20200115/1563426238.html

Даниил Егоров стал главой налоговой службы

https://www.kommersant.ru/doc/4224877

[Экономика]

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

https://www.gazeta.ru/business/2020/01/18/12915926.shtml

[Общество]

В ОНФ рассказали о представлении подростков об идеальном дне

https://ria.ru/20200109/1563225761.html

В Кургане инвалидам по зрению вручили просроченные новогодние подарки

https://ria.ru/20200110/1563255515.html

[Происшествия]

В Турции шесть человек погибли при землетрясении

https://ria.ru/20200124/1563852102.html

[Протесты]

Тысячи граждан Таиланда приняли участие в «политических забегах»

https://ria.ru/20200112/1563330751.html

[Пенсии]

В России решили восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам

https://www.gazeta.ru/business/2020/01/23/12924146.shtml

[Наука]

Прививка от рака. Специалисты предлагают вакцинировать всех россиянок

https://ria.ru/20200124/1563797121.html

[В мире]

Правительство национального согласия Ливии объявило о прекращении боевых действий на западе страны

https://iz.ru/963308/2020-01-12/pns-obiavilo-o-prekrashchenii-boevykh-deistvii-v-livii

Елизавета II поддержала желание Гарри и Меган начать новую жизнь

https://www.bbc.com/russian/news-51099409

[Внешняя политика]

Переговоры по прокачке нефти через Белоруссию могут быть отложены

https://www.kommersant.ru/doc/4225398

[Внутренняя политика]

Медведев объяснил неожиданную отставку правительства

https://ria.ru/20200119/1563597060.html

В Госдуме предложили обложить домохозяек налогом как самозанятых

https://www.mk.ru/economics/2020/01/13/v-gosdume-predlozhili-oblozhit-domokhozyaek-nalogom-kak-samozanyatykh.html

[Экономика]

Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

https://ria.ru/20191228/1562965462.html

[Общество]

Мэр Урюпинска восстановил в должности уволенного главреда газеты

https://ria.ru/20200110/1563268664.html

[Происшествия]

В Турции число погибших при землетрясении возросло до 14 человек

https://ria.ru/20200125/1563853365.html

[Протесты]

В Иране во время протестов задержали около 30 человек

https://ria.ru/20200114/1563397851.html

[Пенсии]

Пенсионные накопления россиян обложат налогом

https://www.gazeta.ru/business/2020/01/24/12925616.shtml

[Наука]

Массовое захоронение убитых нацистами детей обнаружили под Псковом

https://www.interfax.ru/russia/691991