Дайджест новостей на 05.01.2020

 

Дайджест новостей на 05.01.2020

 

[В мире]

 

Макрон готов улучшить проект пенсионной реформы

 

https://ria.ru/20191218/1562532647.html

 

Тимошенко предупредила о голоде на Украине после земельной реформы

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191217/1562507010.html

 

[Внешняя политика]

 

В Молдавии рассказали о поставке российского газа

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191223/1562712919.html

 

[Внутренняя политика]

 

Совет федерации работает над законопроектом о статусе самозанятых

 

https://www.kommersant.ru/doc/4206258

 

[Экономика]

 

Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

 

https://ria.ru/20191223/1562735674.html

 

[Общество]

 

Составлен календарь вымирания профессий

 

https://lenta.ru/news/2019/12/25/proff/

 

[Происшествия]

 

В Следственном комитете назвали причину обысков в доме журналистки «Новой газеты»

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191226/1562899971.html

 

[Протесты]

 

В Париже «желтые жилеты» отметили день рождения Макрона протестом

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191221/1562683480.html

 

[Пенсии]

 

Глава Пенсионного фонда России заявил, что работающие пенсионеры зарабатывают по 40 тысяч рублей в месяц

 

https://ura.news/news/1052412262

 

[Технологии]

Военный эксперт рассказал о комплексе С-350 «Витязь»

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191223/1562716542.html

 

 

[В мире]

 

Премьер Пакистана предупредил о возможности крупного кризиса в Кашмире

 

https://ria.ru/20191217/1562484417.html

 

Госдеп назвал санкции США против Турции подрывом деятельности НАТО

 

https://lenta.ru/news/2019/12/23/stop_it_guys/

 

[Внешняя политика]

 

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на 5 лет

 

https://ria.ru/20191223/1562723433.html

 

[Внутренняя политика]

 

Путин освободил от должностей нескольких руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС

 

https://tass.ru/politika/7423641

 

[Экономика]

 

Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

 

https://tass.ru/ekonomika/7417011

 

[Общество]

 

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

 

https://lenta.ru/news/2019/12/26/vodonayeva/

 

[Происшествия]

 

В Москве прошли обыски в офисе ФБК

 

https://ria.ru/20191226/1562882102.html

 

[Протесты]

 

В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады

 

https://ria.ru/20191217/1562490936.html

 

[Пенсии]

 

Пенсионный фонд России объяснил, как вырастет пенсия, если на нее уйти позже положенного

 

https://ria.ru/20191223/1562713699.html

 

[Технологии]

 

Объединенная судостроительная компания перенесла передачу «Росморпорту» ледокола «Виктор Черномырдин»

 

https://ria.ru/20191224/1562805510.html

 

 

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7-1-2020 События, , 11
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