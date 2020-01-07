Дайджест новостей на 05.01.2020
[В мире]
Макрон готов улучшить проект пенсионной реформы
https://ria.ru/20191218/1562532647.html
Тимошенко предупредила о голоде на Украине после земельной реформы
https://radiosputnik.ria.ru/20191217/1562507010.html
[Внешняя политика]
В Молдавии рассказали о поставке российского газа
https://radiosputnik.ria.ru/20191223/1562712919.html
[Внутренняя политика]
Совет федерации работает над законопроектом о статусе самозанятых
https://www.kommersant.ru/doc/4206258
[Экономика]
Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
https://ria.ru/20191223/1562735674.html
[Общество]
Составлен календарь вымирания профессий
https://lenta.ru/news/2019/12/25/proff/
[Происшествия]
В Следственном комитете назвали причину обысков в доме журналистки «Новой газеты»
https://radiosputnik.ria.ru/20191226/1562899971.html
[Протесты]
В Париже «желтые жилеты» отметили день рождения Макрона протестом
https://radiosputnik.ria.ru/20191221/1562683480.html
[Пенсии]
Глава Пенсионного фонда России заявил, что работающие пенсионеры зарабатывают по 40 тысяч рублей в месяц
https://ura.news/news/1052412262
[Технологии]
Военный эксперт рассказал о комплексе С-350 «Витязь»
https://radiosputnik.ria.ru/20191223/1562716542.html
[В мире]
Премьер Пакистана предупредил о возможности крупного кризиса в Кашмире
https://ria.ru/20191217/1562484417.html
Госдеп назвал санкции США против Турции подрывом деятельности НАТО
https://lenta.ru/news/2019/12/23/stop_it_guys/
[Внешняя политика]
Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на 5 лет
https://ria.ru/20191223/1562723433.html
[Внутренняя политика]
Путин освободил от должностей нескольких руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС
https://tass.ru/politika/7423641
[Экономика]
Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
https://tass.ru/ekonomika/7417011
[Общество]
Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства
https://lenta.ru/news/2019/12/26/vodonayeva/
[Происшествия]
В Москве прошли обыски в офисе ФБК
https://ria.ru/20191226/1562882102.html
[Протесты]
В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады
https://ria.ru/20191217/1562490936.html
[Пенсии]
Пенсионный фонд России объяснил, как вырастет пенсия, если на нее уйти позже положенного
https://ria.ru/20191223/1562713699.html
[Технологии]
Объединенная судостроительная компания перенесла передачу «Росморпорту» ледокола «Виктор Черномырдин»
https://ria.ru/20191224/1562805510.html