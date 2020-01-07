Дайджест новостей на 05.01.2020

[В мире]

Макрон готов улучшить проект пенсионной реформы

https://ria.ru/20191218/1562532647.html

Тимошенко предупредила о голоде на Украине после земельной реформы

https://radiosputnik.ria.ru/20191217/1562507010.html

[Внешняя политика]

В Молдавии рассказали о поставке российского газа

https://radiosputnik.ria.ru/20191223/1562712919.html

[Внутренняя политика]

Совет федерации работает над законопроектом о статусе самозанятых

https://www.kommersant.ru/doc/4206258

[Экономика]

Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

https://ria.ru/20191223/1562735674.html

[Общество]

Составлен календарь вымирания профессий

https://lenta.ru/news/2019/12/25/proff/

[Происшествия]

В Следственном комитете назвали причину обысков в доме журналистки «Новой газеты»

https://radiosputnik.ria.ru/20191226/1562899971.html

[Протесты]

В Париже «желтые жилеты» отметили день рождения Макрона протестом

https://radiosputnik.ria.ru/20191221/1562683480.html

[Пенсии]

Глава Пенсионного фонда России заявил, что работающие пенсионеры зарабатывают по 40 тысяч рублей в месяц

https://ura.news/news/1052412262

[Технологии]

Военный эксперт рассказал о комплексе С-350 «Витязь»

https://radiosputnik.ria.ru/20191223/1562716542.html

[В мире]

Премьер Пакистана предупредил о возможности крупного кризиса в Кашмире

https://ria.ru/20191217/1562484417.html

Госдеп назвал санкции США против Турции подрывом деятельности НАТО

https://lenta.ru/news/2019/12/23/stop_it_guys/

[Внешняя политика]

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на 5 лет

https://ria.ru/20191223/1562723433.html

[Внутренняя политика]

Путин освободил от должностей нескольких руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС

https://tass.ru/politika/7423641

[Экономика]

Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

https://tass.ru/ekonomika/7417011

[Общество]

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

https://lenta.ru/news/2019/12/26/vodonayeva/

[Происшествия]

В Москве прошли обыски в офисе ФБК

https://ria.ru/20191226/1562882102.html

[Протесты]

В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады

https://ria.ru/20191217/1562490936.html

[Пенсии]

Пенсионный фонд России объяснил, как вырастет пенсия, если на нее уйти позже положенного

https://ria.ru/20191223/1562713699.html

[Технологии]

Объединенная судостроительная компания перенесла передачу «Росморпорту» ледокола «Виктор Черномырдин»

https://ria.ru/20191224/1562805510.html