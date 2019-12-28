Дайджест новостей на 28.11.19
[В мире]
Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
https://www.gazeta.ru/business/2019/12/14/12864602.shtml
[Внешняя политика]
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
https://ria.ru/20191211/1562279147.html
Польский нефтяной концерн Orlen предъявил претензии российским нефтяникам за загрязненную нефть
https://ria.ru/20191211/1562277017.html
[Внутренняя политика]
Яровая предложила обсудить возможность отказа от болонской системы
https://www.interfax.ru/russia/688115
[Экономика]
Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей
https://ria.ru/20191211/1562278357.html
[Общество]
В «Российском экологическом операторе» оценили затраты на мусорную реформу
https://ria.ru/20191217/1562495998.html
[Происшествия]
В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия
https://ria.ru/20191216/1562464642.html
[Протесты]
В Гонконге митингующих разгоняют слезоточивым газом
https://ria.ru/20191216/1562422519.html
[Пенсии]
Глава Пенсионного фонда России рассказал, как индексируют пенсии уволившихся пенсионеров
https://ria.ru/20191222/1562688236.html
[Культура]
В Эрмитаже нашлась древнеримская Виктория Кальватоне
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7664/
[В мире]
Бразилия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим
https://ria.ru/20191215/1562420076.html
В США объявили импичмент президенту Дональду Трампу
https://www.kommersant.ru/doc/4198798
[Внешняя политика]
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
https://ria.ru/20191215/1562404661.html
[Внутренняя политика]
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
https://ria.ru/20191216/1562424003.html
[Экономика]
Операторы связи повышают абонентскую плату
https://www.kommersant.ru/doc/4197035
[Общество]
На «России 1» скорректировали текст песни «Би-2»
https://radiosputnik.ria.ru/20191215/1562412315.html
[Происшествия]
Установлено, кто и почему напал на сотрудников ФСБ на Лубянке
https://www.kommersant.ru/doc/4199716
[Протесты]
В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
https://ria.ru/20191214/1562402810.html
[Пенсии]
Мужчине на Камчатке два месяца не платили пенсию, считая его умершим
https://ria.ru/20191216/1562425390.html
[Культура]
Музей в Грозном ждет возвращения похищенных картин
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7660/