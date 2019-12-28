Дайджест новостей на 28.11.19

[В мире]

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

https://www.gazeta.ru/business/2019/12/14/12864602.shtml

[Внешняя политика]

Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

https://ria.ru/20191211/1562279147.html

Польский нефтяной концерн Orlen предъявил претензии российским нефтяникам за загрязненную нефть

https://ria.ru/20191211/1562277017.html

[Внутренняя политика]

Яровая предложила обсудить возможность отказа от болонской системы

https://www.interfax.ru/russia/688115

[Экономика]

Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей

https://ria.ru/20191211/1562278357.html

[Общество]

В «Российском экологическом операторе» оценили затраты на мусорную реформу

https://ria.ru/20191217/1562495998.html

[Происшествия]

В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия

https://ria.ru/20191216/1562464642.html

[Протесты]

В Гонконге митингующих разгоняют слезоточивым газом

https://ria.ru/20191216/1562422519.html

[Пенсии]

Глава Пенсионного фонда России рассказал, как индексируют пенсии уволившихся пенсионеров

https://ria.ru/20191222/1562688236.html

[Культура]

В Эрмитаже нашлась древнеримская Виктория Кальватоне

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7664/

[В мире]

Бразилия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим

https://ria.ru/20191215/1562420076.html

В США объявили импичмент президенту Дональду Трампу

https://www.kommersant.ru/doc/4198798

[Внешняя политика]

В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага

https://ria.ru/20191215/1562404661.html

[Внутренняя политика]

В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

https://ria.ru/20191216/1562424003.html

[Экономика]

Операторы связи повышают абонентскую плату

https://www.kommersant.ru/doc/4197035

[Общество]

На «России 1» скорректировали текст песни «Би-2»

https://radiosputnik.ria.ru/20191215/1562412315.html

[Происшествия]

Установлено, кто и почему напал на сотрудников ФСБ на Лубянке

https://www.kommersant.ru/doc/4199716

[Протесты]

В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25

https://ria.ru/20191214/1562402810.html

[Пенсии]

Мужчине на Камчатке два месяца не платили пенсию, считая его умершим

https://ria.ru/20191216/1562425390.html

[Культура]

Музей в Грозном ждет возвращения похищенных картин

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7660/