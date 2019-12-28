Дайджест новостей на 28.11.19

 

Дайджест новостей на 28.11.19

 

[В мире]

 

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

 

https://www.gazeta.ru/business/2019/12/14/12864602.shtml

 

[Внешняя политика]

 

Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

 

https://ria.ru/20191211/1562279147.html

 

Польский нефтяной концерн Orlen предъявил претензии российским нефтяникам за загрязненную нефть

 

https://ria.ru/20191211/1562277017.html

 

[Внутренняя политика]

 

Яровая предложила обсудить возможность отказа от болонской системы

 

https://www.interfax.ru/russia/688115

 

[Экономика]

 

Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей

 

https://ria.ru/20191211/1562278357.html

 

[Общество]

 

В «Российском экологическом операторе» оценили затраты на мусорную реформу

 

https://ria.ru/20191217/1562495998.html

 

[Происшествия]

 

В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия

 

https://ria.ru/20191216/1562464642.html

 

[Протесты]

 

В Гонконге митингующих разгоняют слезоточивым газом

 

https://ria.ru/20191216/1562422519.html

 

[Пенсии]

 

Глава Пенсионного фонда России рассказал, как индексируют пенсии уволившихся пенсионеров

 

https://ria.ru/20191222/1562688236.html

 

[Культура]

 

В Эрмитаже нашлась древнеримская Виктория Кальватоне

 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7664/

 

[В мире]

 

Бразилия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим

 

https://ria.ru/20191215/1562420076.html

 

В США объявили импичмент президенту Дональду Трампу

 

https://www.kommersant.ru/doc/4198798

 

[Внешняя политика]

 

В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага

 

https://ria.ru/20191215/1562404661.html

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

 

https://ria.ru/20191216/1562424003.html

 

[Экономика]

 

Операторы связи повышают абонентскую плату

 

https://www.kommersant.ru/doc/4197035

 

[Общество]

 

На «России 1» скорректировали текст песни «Би-2»

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191215/1562412315.html

 

[Происшествия]

 

Установлено, кто и почему напал на сотрудников ФСБ на Лубянке

 

https://www.kommersant.ru/doc/4199716

 

[Протесты]

 

В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25

 

https://ria.ru/20191214/1562402810.html

 

[Пенсии]

 

Мужчине на Камчатке два месяца не платили пенсию, считая его умершим

 

https://ria.ru/20191216/1562425390.html

 

[Культура]

 

Музей в Грозном ждет возвращения похищенных картин

 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7660/

Рабкор.ру
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28-12-2019 События, , 64
Итальянская забастовка водителей трамваев в Петербурге
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