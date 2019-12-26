Дайджест новостей на 24.12.19

Россия может ограничить импорт картофеля и цитрусовых из Китая

https://ria.ru/20191213/1562365113.html

Россельхознадзор выявил нарушения при поставках кормов из Китая

https://ria.ru/20191213/1562372925.html

[Внутренняя политика]

Вологодским бюджетникам в 2020 году повысят зарплату

https://ria.ru/20191212/1562320497.html

[Экономика]

Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев превысил $ 100 млрд

https://ria.ru/20191209/1562153586.html

[Общество]

Глава Совета по правам человека при президенте РФ выступил против прогрессивного подоходного налога

https://ria.ru/20191210/1562210913.html

[Протесты]

К протестам в Багдаде присоединяются демонстранты из южных провинций

https://ria.ru/20191210/1562214545.html

[Происшествия]

В Петербург не пропустили 25 тонн зерен для попкорна

https://radiosputnik.ria.ru/20191210/1562203698.html

[Технологии]

Microsoft прекратила поддержку мобильной «десятки»

https://radiosputnik.ria.ru/20191210/1562204540.html

[Наука]

В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше

https://ria.ru/20191213/1562354316.html

[В мире]

Китай выразил протест США из-за выдворения дипломатов

https://ria.ru/20191216/1562431179.html

[Внешняя политика]

МИД России заявил, что подключение Казахстана к «Силе Сибири – 2» технически осуществимо

https://ria.ru/20191212/1562307306.html

[Внутренняя политика]

Бывший замдиректора Эрмитажа, осужденный за мошенничество, возглавил дирекцию Минкультуры

https://zona.media/news/2019/12/12/nvkv

[Экономика]

Министр экономразвития считает, что первое полугодие 2020 года потерянодля роста потребительского спроса

https://radiosputnik.ria.ru/20191212/1562328954.html

Добыча нерудных полезных ископаемых на Кубани выросла на 9,2 %

https://ria.ru/20191212/1562333217.html

[Общество]

В Татарстане число зарегистрированных самозанятых превысило 60 тысяч

https://ria.ru/20191212/1562301710.html

[Происшествия]

Крупные пожары на складах в России в 2019 году

https://ria.ru/20191213/1562378567.html

[Протесты]

Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники

https://ria.ru/20191214/1562385386.html

[Пенсии]

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

https://www.m24.ru/news/ehkonomika/14122019/100598

[Наука]

В Египте обнаружили статую Рамзеса II

https://ria.ru/20191212/1562295503.html