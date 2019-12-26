Дайджест новостей на 24.12.19
Россия может ограничить импорт картофеля и цитрусовых из Китая
https://ria.ru/20191213/1562365113.html
Россельхознадзор выявил нарушения при поставках кормов из Китая
https://ria.ru/20191213/1562372925.html
[Внутренняя политика]
Вологодским бюджетникам в 2020 году повысят зарплату
https://ria.ru/20191212/1562320497.html
[Экономика]
Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев превысил $ 100 млрд
https://ria.ru/20191209/1562153586.html
[Общество]
Глава Совета по правам человека при президенте РФ выступил против прогрессивного подоходного налога
https://ria.ru/20191210/1562210913.html
[Протесты]
К протестам в Багдаде присоединяются демонстранты из южных провинций
https://ria.ru/20191210/1562214545.html
[Происшествия]
В Петербург не пропустили 25 тонн зерен для попкорна
https://radiosputnik.ria.ru/20191210/1562203698.html
[Технологии]
Microsoft прекратила поддержку мобильной «десятки»
https://radiosputnik.ria.ru/20191210/1562204540.html
[Наука]
В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
https://ria.ru/20191213/1562354316.html
[В мире]
Китай выразил протест США из-за выдворения дипломатов
https://ria.ru/20191216/1562431179.html
[Внешняя политика]
МИД России заявил, что подключение Казахстана к «Силе Сибири – 2» технически осуществимо
https://ria.ru/20191212/1562307306.html
[Внутренняя политика]
Бывший замдиректора Эрмитажа, осужденный за мошенничество, возглавил дирекцию Минкультуры
https://zona.media/news/2019/12/12/nvkv
[Экономика]
Министр экономразвития считает, что первое полугодие 2020 года потерянодля роста потребительского спроса
https://radiosputnik.ria.ru/20191212/1562328954.html
Добыча нерудных полезных ископаемых на Кубани выросла на 9,2 %
https://ria.ru/20191212/1562333217.html
[Общество]
В Татарстане число зарегистрированных самозанятых превысило 60 тысяч
https://ria.ru/20191212/1562301710.html
[Происшествия]
Крупные пожары на складах в России в 2019 году
https://ria.ru/20191213/1562378567.html
[Протесты]
Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
https://ria.ru/20191214/1562385386.html
[Пенсии]
Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий
https://www.m24.ru/news/ehkonomika/14122019/100598
[Наука]
В Египте обнаружили статую Рамзеса II
https://ria.ru/20191212/1562295503.html