Дайджест новостей на 24.12.19

 

Дайджест новостей на 24.12.19

 

 

 

Россия может ограничить импорт картофеля и цитрусовых из Китая

 

https://ria.ru/20191213/1562365113.html

 

Россельхознадзор выявил нарушения при поставках кормов из Китая

 

https://ria.ru/20191213/1562372925.html

 

[Внутренняя политика]

 

Вологодским бюджетникам в 2020 году повысят зарплату

 

https://ria.ru/20191212/1562320497.html

 

[Экономика]

 

Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев превысил $ 100 млрд

 

https://ria.ru/20191209/1562153586.html

 

[Общество]

 

Глава Совета по правам человека при президенте РФ выступил против прогрессивного подоходного налога

 

https://ria.ru/20191210/1562210913.html

 

[Протесты]

 

К протестам в Багдаде присоединяются демонстранты из южных провинций

 

https://ria.ru/20191210/1562214545.html

 

[Происшествия]

 

В Петербург не пропустили 25 тонн зерен для попкорна

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191210/1562203698.html

 

[Технологии]

 

Microsoft прекратила поддержку мобильной «десятки»

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191210/1562204540.html

 

[Наука]

 

В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше

 

https://ria.ru/20191213/1562354316.html

 

[В мире]

 

Китай выразил протест США из-за выдворения дипломатов

 

https://ria.ru/20191216/1562431179.html

 

[Внешняя политика]

 

МИД России заявил, что подключение Казахстана к «Силе Сибири – 2» технически осуществимо

 

https://ria.ru/20191212/1562307306.html

 

[Внутренняя политика]

 

Бывший замдиректора Эрмитажа, осужденный за мошенничество, возглавил дирекцию Минкультуры

 

https://zona.media/news/2019/12/12/nvkv

 

[Экономика]

 

Министр экономразвития считает, что первое полугодие 2020 года потерянодля роста потребительского спроса

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191212/1562328954.html

 

Добыча нерудных полезных ископаемых на Кубани выросла на 9,2 %

 

https://ria.ru/20191212/1562333217.html

 

[Общество]

 

В Татарстане число зарегистрированных самозанятых превысило 60 тысяч

 

https://ria.ru/20191212/1562301710.html

 

[Происшествия]

 

Крупные пожары на складах в России в 2019 году

 

https://ria.ru/20191213/1562378567.html

 

[Протесты]

 

Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники

 

https://ria.ru/20191214/1562385386.html

 

[Пенсии]

 

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

 

https://www.m24.ru/news/ehkonomika/14122019/100598

 

[Наука]

 

В Египте обнаружили статую Рамзеса II

 

https://ria.ru/20191212/1562295503.html

 

Рабкор.ру
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26-12-2019 События, , 5
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