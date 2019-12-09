«Гражданская солидарность» начинает всероссийскую кампанию «СТОП-ОПТИМИЗАЦИЯ»

8 декабря 2019 в парке Сокольники движение «Гражданская солидарность» при поддержке партии «Справедливая Россия» и ряда левых организаций (Объединенная компартия, Левый Фронт и др.) провела народный сход, положивший начало кампании против оптимизации здравоохранния. На сходе выступали Георгий Федоров, Борис Кагарлицкий, Михаил Тимонов (депутат Мосгордумы от СР), Александр Романович (СР), Денис Зоммер (ОКП) и многие другие.

Ниже мы приводим обращение ГС:

«Уважаемые соратники и единомышленники!

Сегодня мы дали старт масштабной гражданской инициативе в защиту достойного и доступного здравоохранения. Суть и основная задача – остановить так называемую оптимизацию в жизненно важной сфере, которая касается каждого – в буквальном смысле.

Итак, в Москве прошёл народный сход, аналогичные мероприятия уже готовятся во многих российских регионах, где наболело и где ни народ, ни сами медики больше не готовы терпеть беспредел уничтожения доступной медицины под маской эффективного движения вперёд.

Яркий результат – налицо. Несмотря на то, что наш народный сход власти загнали в самый настоящий “медвежий угол” (понятие народное, а не партийное) – на отдаленную площадку в глуши парка – мы единым фронтом собрали различные политические силы, персонально депутатов различного уровня, медиков и активных граждан практически всех возрастов.

Инициативу “Гражданской солидарности” поддержали партия “Справедливая Россия” и “Партия дела”, “Авангард коммунистической молодёжи”, Левый Фронт, Михаил Тимонов и ряд других депутатов Мосгордумы, муниципальные депутаты. Нас поддержали представители КПРФ и Объединённой коммунистической партии.

Сегодня на мероприятии прозвучало много конкретики — от разоблачения вранья властей до конкретных примеров фактического уничтожения двух больниц в Москве. Детально чуть позже предоставим содержательную информациию в социальных медиа.

Теперь несколько слов о важности темы. Прежде всего, хочу обратить внимание, что псевдоотимизация здравоохранения – удар по народу гораздо более сокрушительный, чем скандальная пенсионная реформа. “Здесь и сейчас” пенсионная реформа все же касается определённой возрастной группы, а остальных – только в будущем. Уничтожение же доступной медицины касается “здесь и сейчас” абсолютно каждого. Разумеется, за исключением жируюшей элиты и их ближайших прислужников.

Многие граждане уже на себе, своих родных или близких ощутили чудовишную суть и унизительные последствия так называемой оптимизации российской медицины. Остальным, не входяшим в элиту и их ближайшую обслугу, такая пытка ещё предстоит — мы сейчас покорно сами сдадим свои права на здравоозранение.

По факту, оптимизация предполагает оставить в качестве обшедоступной только фельдшерскую помощь, а вовсе не врачебную. Современные технологии достанутся лишь тем, кому повезёт. Разумеется, передовые медицинские достижения никто не отменяет, но добраться до них будет суждено далеко не каждому. В зоне особого риска – пенсионеры и малоимущие, то есть, по сути, почти вся страна. Детально о реальных бедствиях и надвигающихся проблемах мы будем информировать граждан через социальные медиа и каналы личной коммуникации. Мероприятия на местах поднимут конкретные точечные проблемы, которые создала так называемая оптимизация здравоохранения.

Надеемся, что к весне народ по всей России уверенно поднимет голову и твёрдо скажет: “Нет оптимизации здравоохранения! Остановим губительную оптимизацию! Защитим свои права на доступную и достойную медицину!”.

Ещё важный и очень позитивный факт в нашей борьбе. Властям не удалось озлобить пациентов против медиков, разделив их на враждующие лагеря. Больные и их родные прекрасно понимают, что врачи, медсестры и весь медицинский персонал сами стали жертвами решений, спускаемых сверху. Так что, в борьбе за достойную и доступную медицину у нас теперь объединились пациенты и представители профессионального сообщества.

Вместе – мы сила!»

Запись стрима из Сокольников можно посмотреть тут: https://www.youtube.com/watch?v=z7K8-2Y2184