Дайджест новостей на 27.11.19

 

Дайджест новостей на 27.11.19

 

[В мире]

 

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла

 

https://ria.ru/20191114/1560951399.html

 

[Внешняя политика]

 

Эрдоган заявил, что Турция не откажется от С-400

 

https://ria.ru/20191114/1560941290.html

 

[Внутренняя политика]

 

Медведев поручил разобраться с проблемой мусора в Бийске

 

https://ria.ru/20191113/1560871661.html

 

[Экономика]

 

Экспорт российского угля в Китай может вырасти вдвое за десять лет

 

https://ria.ru/20191114/1560925723.html

 

[Общество]

 

Наталия Поклонская раскритиковала попытки запретить аборты

 

https://ria.ru/20191113/1560880859.html

 

[Протесты]

 

64 человека пострадали в Гонконге 13 ноября во время акций протеста

 

https://ria.ru/20191114/1560909325.html

 

[Пенсии]

 

Глава ПФР рассказал об эффекте отсутствия индексации пенсий работающим пенсионерам

 

https://regnum.ru/news/2776841.html

 

[Навука]

 

Президент сможет неограниченное число раз продлевать полномочия ректора МГУ и СпбГУ

 

https://tass.ru/obschestvo/7115005

 

[В мире]

 

В Минздраве ДНР предупредили об угрозе завоза дифтерии в республику

 

https://ria.ru/20191114/1560922582.html

 

[Внешняя политика]

 

Российского посла вызвали в МИД Чехии

 

https://ria.ru/20191114/1560954006.html

 

[Внутренняя политика]

 

Госдума рассмотрит законопроект о минимальной зарплате бюджетников

 

https://iz.ru/943841/2019-11-16/gosduma-rassmotrit-zakonoproekt-o-minimalnoi-zarplate-biudzhetnikov

 

[Экономика]

 

Индия, Китай и Россия работают над созданием альтернативы SWIFT

 

https://ria.ru/20191114/1560912383.html

 

[Протесты]

 

В школах и детских садах Гонконга отменены занятия в связи с протестами

 

https://ria.ru/20191114/1560911241.html

 

[Общество]

 

Миллион в день. Сотрудники региональной энергетической компании зарабатывают как топ-менеджеры «Норникеля»

 

https://secretmag.ru/news/million-v-den-sotrudniki-regionalnoi-energeticheskoi-kompanii-zarabatyvayut-v-tysyachi-raz-bolshe-top-menedzherov-nornikelya.htm

 

[Происшествия]

 

В Саратове четыре человека пострадали при обрушении части жилого дома

 

https://iz.ru/944081/2019-11-17/v-saratove-chetvero-postradali-pri-obrushenii-chasti-zhilogo-doma

 

[Культура]

 

В Москве появится 35 новых многозальных кинотеатров

 

http://portal-kultura.ru/articles/obshchiy-plan/297051-v-moskve-poyavitsya-35-novykh-mnogozalnykh-kinoteatrov/

 

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27-11-2019 События, , 30
Дайджест новостей на 26.11.19
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