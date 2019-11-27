Дайджест новостей на 27.11.19
[В мире]
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла
https://ria.ru/20191114/1560951399.html
[Внешняя политика]
Эрдоган заявил, что Турция не откажется от С-400
https://ria.ru/20191114/1560941290.html
[Внутренняя политика]
Медведев поручил разобраться с проблемой мусора в Бийске
https://ria.ru/20191113/1560871661.html
[Экономика]
Экспорт российского угля в Китай может вырасти вдвое за десять лет
https://ria.ru/20191114/1560925723.html
[Общество]
Наталия Поклонская раскритиковала попытки запретить аборты
https://ria.ru/20191113/1560880859.html
[Протесты]
64 человека пострадали в Гонконге 13 ноября во время акций протеста
https://ria.ru/20191114/1560909325.html
[Пенсии]
Глава ПФР рассказал об эффекте отсутствия индексации пенсий работающим пенсионерам
https://regnum.ru/news/2776841.html
[Навука]
Президент сможет неограниченное число раз продлевать полномочия ректора МГУ и СпбГУ
https://tass.ru/obschestvo/7115005
[В мире]
В Минздраве ДНР предупредили об угрозе завоза дифтерии в республику
https://ria.ru/20191114/1560922582.html
[Внешняя политика]
Российского посла вызвали в МИД Чехии
https://ria.ru/20191114/1560954006.html
[Внутренняя политика]
Госдума рассмотрит законопроект о минимальной зарплате бюджетников
https://iz.ru/943841/2019-11-16/gosduma-rassmotrit-zakonoproekt-o-minimalnoi-zarplate-biudzhetnikov
[Экономика]
Индия, Китай и Россия работают над созданием альтернативы SWIFT
https://ria.ru/20191114/1560912383.html
[Протесты]
В школах и детских садах Гонконга отменены занятия в связи с протестами
https://ria.ru/20191114/1560911241.html
[Общество]
Миллион в день. Сотрудники региональной энергетической компании зарабатывают как топ-менеджеры «Норникеля»
https://secretmag.ru/news/million-v-den-sotrudniki-regionalnoi-energeticheskoi-kompanii-zarabatyvayut-v-tysyachi-raz-bolshe-top-menedzherov-nornikelya.htm
[Происшествия]
В Саратове четыре человека пострадали при обрушении части жилого дома
https://iz.ru/944081/2019-11-17/v-saratove-chetvero-postradali-pri-obrushenii-chasti-zhilogo-doma
[Культура]
В Москве появится 35 новых многозальных кинотеатров
http://portal-kultura.ru/articles/obshchiy-plan/297051-v-moskve-poyavitsya-35-novykh-mnogozalnykh-kinoteatrov/