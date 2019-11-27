Дайджест новостей на 27.11.19

[В мире]

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла

https://ria.ru/20191114/1560951399.html

[Внешняя политика]

Эрдоган заявил, что Турция не откажется от С-400

https://ria.ru/20191114/1560941290.html

[Внутренняя политика]

Медведев поручил разобраться с проблемой мусора в Бийске

https://ria.ru/20191113/1560871661.html

[Экономика]

Экспорт российского угля в Китай может вырасти вдвое за десять лет

https://ria.ru/20191114/1560925723.html

[Общество]

Наталия Поклонская раскритиковала попытки запретить аборты

https://ria.ru/20191113/1560880859.html

[Протесты]

64 человека пострадали в Гонконге 13 ноября во время акций протеста

https://ria.ru/20191114/1560909325.html

[Пенсии]

Глава ПФР рассказал об эффекте отсутствия индексации пенсий работающим пенсионерам

https://regnum.ru/news/2776841.html

[Навука]

Президент сможет неограниченное число раз продлевать полномочия ректора МГУ и СпбГУ

https://tass.ru/obschestvo/7115005

[В мире]

В Минздраве ДНР предупредили об угрозе завоза дифтерии в республику

https://ria.ru/20191114/1560922582.html

[Внешняя политика]

Российского посла вызвали в МИД Чехии

https://ria.ru/20191114/1560954006.html

[Внутренняя политика]

Госдума рассмотрит законопроект о минимальной зарплате бюджетников

https://iz.ru/943841/2019-11-16/gosduma-rassmotrit-zakonoproekt-o-minimalnoi-zarplate-biudzhetnikov

[Экономика]

Индия, Китай и Россия работают над созданием альтернативы SWIFT

https://ria.ru/20191114/1560912383.html

[Протесты]

В школах и детских садах Гонконга отменены занятия в связи с протестами

https://ria.ru/20191114/1560911241.html

[Общество]

Миллион в день. Сотрудники региональной энергетической компании зарабатывают как топ-менеджеры «Норникеля»

https://secretmag.ru/news/million-v-den-sotrudniki-regionalnoi-energeticheskoi-kompanii-zarabatyvayut-v-tysyachi-raz-bolshe-top-menedzherov-nornikelya.htm

[Происшествия]

В Саратове четыре человека пострадали при обрушении части жилого дома

https://iz.ru/944081/2019-11-17/v-saratove-chetvero-postradali-pri-obrushenii-chasti-zhilogo-doma

[Культура]

В Москве появится 35 новых многозальных кинотеатров

http://portal-kultura.ru/articles/obshchiy-plan/297051-v-moskve-poyavitsya-35-novykh-mnogozalnykh-kinoteatrov/