Умер Никита Исаев

В ночь с 15 на 16 ноября в поезде Тамбов — Москва скоропостижно скончался известный общественный деятель Никита Исаев. Он побывал в Тамбове, чтобы оказать поддержку протестным движениям.

Незадолго до смерти, Исаев опубликовал пост в Инстаграме: «Тамбов — Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех кто знает свой регион лучше меня. Я же включаю регион в свои списки наиболее активных оппозиционных групп. 2019-2021 годы на Тамбовщине будут крайне любопытными».