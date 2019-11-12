Единая Россия творит беспредел в округе Отрадное

В последнее время в муниципальном округе Отрадное города Москвы дела идут все хуже и хуже. Ситуация еще осложняется тем, что среди муниципальных депутатов этого округа наблюдается засилье членов партии «Единая Россия» (их набралось 12 из 15). С 2017 года, то есть с тех пор как Единая Россия получила большинство голосов в Совете Депутатов, неприятности посыпались на округ одна за другой.

Единственный оставшийся кинотеатр в округе – кинотеатр «Байконур», здание которого само по себе является историческим наследием района, отдали под застройку. О том, где будут проводить время 220 тысяч жителей округа, принимавшие это решение не задумывались.

В округе наблюдается дефицит мест для парковки автомобилей, при этом торговых площадей в округе достаточно. Однако, власти округа не решают проблему парковок, а усугубляют ее. Бесплатную парковку на улице Отрадная застроили торговым павильоном.

Самая большая проблема района – это, конечно, перенос 40й больницы в Новую Москву. Пациентам придется лечиться в 20й больнице, где уже сейчас очереди, а болеющим раком людям придётся ездить в Новою Москву по два часа в один конец, подрывая и без того слабый иммунитет.

Главой муниципального округа Отрадное до недавнего времени была Каземирова Лариса Александровна. Политические активисты округа уличили ее в финансовых махинациях. Она выписывала своим сотрудникам премии по 200 тысяч рублей с условием, что 150 тысяч из них они переведут обратно госпоже Каземировой. К тому же, буджет округа на следующий год был принят с тремя финансовыми ошибками. После того, как госпожу Каземирову поймали за руку, ей пришлось уйти со своего поста из-за опасности скандала.

Однако, неприятности округа на этом не закончились. Нового главу муниципального округа должны были избрать, но в обход закона и демократических процедур новым главой округа была назначена Носкова Елена Александровна директор центра досуга и спорта «Юность», член партии «Единая Россия». Госпожа Носкова не была замечена в действиях на пользу округа, при ней политика ее предшественницы будет продолжена.

Таким образом, засилье «Единой России» в Совете Депутатов округа приводит к тому, что решения в округе принимаются в пользу бизнеса и в ущерб интересам жителей округа, что в конечном итоге ведет к его геттоизации.