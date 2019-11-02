Социализм становится популярен в США

В преддверии президентских выборов 2020 американская социология фиксирует тектонические сдвиги в общественном мнении США.

«Исследования общественного мнения показывают, что молодые американцы всё положительнее относятся к социализму и коммунизму, и всё хуже — к капитализму, сообщает The Washington Times.

Как стало известно из «Доклада об отношении американцев к социализму, коммунизму и коллективизму», представленного Фондом памяти жертв коммунизма, половина представителей поколения Z (от 15 до 22 лет) и миллениалов (от 23 до 39) не испытывают негативных чувств к понятиям «социализм» и даже готовы поддержать на выборах кандидата-социалиста.

Семь из десяти американских миллениалов — представителей поколения, появившегося на свет с начала 80-х до конца 90-х годов, — как минимум допускают, что могут проголосовать на выборах за кандидата-социалиста и в целом всё более положительно воспринимают коммунизм и марксизм, сообщает The Washington Times со ссылкой на четвёртый ежегодный «Доклад об отношении американцев к социализму, коммунизму и коллективизму», который готовится американским Фондом памяти жертв коммунизма.

Как пишет американское издание, доклад свидетельствует о том, что миллениалы и поколение Z — то есть люди младше 23 лет — всё меньше поддерживают капитализм:

рейтинг положительного отношения к капиталистической системе по сравнению с предыдущим годом сократился в этих группах на 6 и 8 процентных пунктов соответственно.

«В нынешнем докладе можно во всей красе лицезреть историческую амнезию на угрозы коммунизма и социализма», — прокомментировал публикацию исследования исполнительный директор Фонда памяти жертв коммунизма Марион Смит.

Разумеется, на самом деле речь идет не об «исторической амнезии», а о росте образованного слоя, способного критически воспринимать официальную пропаганду, а также о коллективном опыте, накопленном за несколько десятилетий неолиберализма.

В этом же ряду стоит другое важное сообщение социологов: 70% миллениалов проголосуют за социалиста на выборах президента США.

22% миллениалов (1981-1996 гг. рождения) считают, что “общество было бы лучше, если бы вся частная собственность была отменена”, 45% поколения Z (после 1996 г.р.) и миллениалов считают, что “все высшее образование должно быть бесплатным”.

Такая динамика общественного мнения свидетельствует о том, что у кандидата-социалиста Берни Сандерса есть реальные шансы добиться успеха в ходе текущего политического цикла. Хотя Сандерс и не предлагает отказа от буржуазного способа производства, его программа предусматривает масштабные социальные реформы, направленные на рост общественного сектора.

https://russian.rt.com/inotv/2019-10-29/WT-amerikanskuyu-molodyozh-porazila-istoricheskaya?fbclid=IwAR2DCuhemDwNg3_7AhGZmyu1E8pWdlv8kHP_pUuLnHzu2mnN2fuw8vVM7-8

https://www.marketwatch.com/story/for-millennials-socialism-and-communism-are-hot-capitalism-is-not-2019-10-28