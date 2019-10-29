Дайджест новостей на 29.10.19
[В мире] Американские военные заявили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
https://www.kommersant.ru/doc/4140586
[Реновация] Строительство небоскребов по программе реновации в Москве объяснили скоростью переселения жителей
https://www.kommersant.ru/doc/4134887
[Строительство] Застройщики требуют защитить их от претензий покупателей жилья
https://sneg.tv/30285-stroitelnyj-terror-zastrojshhiki-trebujut-zashhitit-ih-ot-pokupatelej-zhilja
[Внутренняя политика] За счет кого компенсируют налоговые льготы для нефтяников
https://sneg.tv/30273-zaplati-za-sechina-za-schet-kogo-kompensirujut-nalogovye-lgoty-dlja-neftjanikov
[В мире] Обсуждение поставок газа из Туркмении в ЕС вышло на новый уровень
https://svpressa.ru/economy/article/247088/
[Пенсии] Накопления людей «на старость» ждет судьба банковских вкладов времен СССР
https://svpressa.ru/economy/article/247015/
[Пенсии] Госдума одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии
https://iz.ru/935858/2019-10-24/gosduma-odobrila-v-i-chtenii-prodlenie-zamorozki-nakopitelnoi-chasti-pensii
[Общество] Член Общественной Палаты предложил закрыть все театры и запретить английский язык
https://www.znak.com/2019-10-23/chlen_obchestvennoy_palaty_predlozhil_zakryt_vse_teatry_i_zapretit_angliyskiy_yazyk