Дайджест новостей на 29.10.19

 

Дайджест новостей на 29.10.19

 

[В мире] Американские военные заявили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

 

https://www.kommersant.ru/doc/4140586

 

[Реновация] Строительство небоскребов по программе реновации в Москве объяснили скоростью переселения жителей

 

https://www.kommersant.ru/doc/4134887

 

[Строительство] Застройщики требуют защитить их от претензий покупателей жилья

 

https://sneg.tv/30285-stroitelnyj-terror-zastrojshhiki-trebujut-zashhitit-ih-ot-pokupatelej-zhilja

 

[Внутренняя политика] За счет кого компенсируют налоговые льготы для нефтяников

 

https://sneg.tv/30273-zaplati-za-sechina-za-schet-kogo-kompensirujut-nalogovye-lgoty-dlja-neftjanikov

 

[В мире] Обсуждение поставок газа из Туркмении в ЕС вышло на новый уровень

 

https://svpressa.ru/economy/article/247088/

 

[Пенсии] Накопления людей «на старость» ждет судьба банковских вкладов времен СССР

 

https://svpressa.ru/economy/article/247015/

 

[Пенсии] Госдума одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии

 

https://iz.ru/935858/2019-10-24/gosduma-odobrila-v-i-chtenii-prodlenie-zamorozki-nakopitelnoi-chasti-pensii

 

[Общество] Член Общественной Палаты предложил закрыть все театры и запретить английский язык

 

https://www.znak.com/2019-10-23/chlen_obchestvennoy_palaty_predlozhil_zakryt_vse_teatry_i_zapretit_angliyskiy_yazyk

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
29-10-2019 События, , 39
Дайджест новостей на 27.10.19
  См. также  
 
 
 