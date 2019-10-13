Дайджест новостей на 12.10.19
[Протесты] Жители и муниципальные депутаты Останкинского района Москвы в пятницу вышли на акцию протеста против строительства самого высокого в Европе колеса обозрения на ВДНХ
https://www.kommersant.ru/doc/4124543?from=four_strana
[Бизнес] Знаменитый кинотеатр “Соловей” на Красной Пресне могут закрыть в ноябре
https://realty.vesti.ru/gorod/znamenityy-kinoteatr-solovey-na-krasnoy-presne-mogut-zakryt-v-noyabre
[Протесты] На станции Шиес произошла потасовка между активистами и сотрудниками ЧОП
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/12/156080-v-shiese-proizoshla-potasovka-mezhdu-aktivistami-i-sotrudnikami-chop
[Общество] Уральские рабочие предложили возродить крепостное право
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/uralskie-rabochie-predlozhili-vozrodit-krepostnoe-pravo-1028594124
[Общество] Кто спасает архитектурные памятники Русского Севера
https://www.kommersant.ru/doc/4094427#id1806111
[Мир] Гренландская развилка. Кому достанется самый большой остров в мире
https://www.kommersant.ru/doc/4110890
[Общество] О новой для России уникальной стратегии выживания сел рассказали социологи. Деревенские жители берут под опеку большое количество приемных детей, спасая и их, и местную школу, и родное село. Феномен изучал фонд «Хамовники». Как работает «экономика усыновления», выяснял «Огонек»
https://www.kommersant.ru/doc/4110129
[Общество] 60 лет назад «Огонек» опубликовал репортаж с московского завода «Калибр», одним из первых перешедшего на семичасовой рабочий день
https://www.kommersant.ru/doc/4094447
[Таджикстан] Таджикские дипломаты помогли мигрантам в России получить долги по зарплате
https://fergana.agency/news/111608/