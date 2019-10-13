Дайджест новостей на 12.10.19

 

Дайджест новостей на 12.10.19

 

[Протесты] Жители и муниципальные депутаты Останкинского района Москвы в пятницу вышли на акцию протеста против строительства самого высокого в Европе колеса обозрения на ВДНХ

https://www.kommersant.ru/doc/4124543?from=four_strana

 

[Бизнес] Знаменитый кинотеатр “Соловей” на Красной Пресне могут закрыть в ноябре

https://realty.vesti.ru/gorod/znamenityy-kinoteatr-solovey-na-krasnoy-presne-mogut-zakryt-v-noyabre

 

[Протесты] На станции Шиес произошла потасовка между активистами и сотрудниками ЧОП

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/12/156080-v-shiese-proizoshla-potasovka-mezhdu-aktivistami-i-sotrudnikami-chop

 

[Общество] Уральские рабочие предложили возродить крепостное право

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/uralskie-rabochie-predlozhili-vozrodit-krepostnoe-pravo-1028594124

 

[Общество] Кто спасает архитектурные памятники Русского Севера

https://www.kommersant.ru/doc/4094427#id1806111

 

[Мир] Гренландская развилка. Кому достанется самый большой остров в мире

https://www.kommersant.ru/doc/4110890

 

[Общество] О новой для России уникальной стратегии выживания сел рассказали социологи. Деревенские жители берут под опеку большое количество приемных детей, спасая и их, и местную школу, и родное село. Феномен изучал фонд «Хамовники». Как работает «экономика усыновления», выяснял «Огонек»

https://www.kommersant.ru/doc/4110129

 

[Общество] 60 лет назад «Огонек» опубликовал репортаж с московского завода «Калибр», одним из первых перешедшего на семичасовой рабочий день

https://www.kommersant.ru/doc/4094447

 

[Таджикстан] Таджикские дипломаты помогли мигрантам в России получить долги по зарплате

https://fergana.agency/news/111608/

Рабкор.ру
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13-10-2019 События, , 36
Дайджест новостей на 11.10.2019
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