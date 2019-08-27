Рабочие протесты в Тольятти

В Тольятти рабочие ТОАЗа снова вышли на улицы города. Комитет «Рабочая оборона Тольятти», созданный в июле трудовым коллективом завода, начал сбор подписей жителей Самарской области под лозунгом «Защитим ТОАЗ — спасем Тольятти». Активисты группы раздают листовки, проводят «разъяснительную работу» с горожанами, собирают подписи. Рабочие ТОАЗа, по их словам, хотят таким образом призвать федеральные и региональные власти обратить внимание на ситуацию вокруг предприятия.

Стоит отметить, что жители Тольятти активно поддерживают требование «Рабочей обороны» — только за первый день акции было собрано более 3 тысяч подписей в защиту ТОАЗа.

Завод вот уже 8 лет находится под криминальным прессингом со стороны олигарха с прибалтийским гражданством Дмитрия Мазепина и аффилированных силовиков. Цель рейдеров — захватить контроль над предприятием с целью продажи его активов. У председателя Совета директоров «Уралхима» Мазепина — серьезные проблемы с закредитованностью. На конец 2018 года долги Мазепина перед банками ВТБ и Сбербанком оценивались в 235 млрд.рублей и поглотить ТОАЗ для него единственный способ остаться на плаву.

Рабочие ТОАза надеются, что тысячи подписей жителей региона все-таки убедят власти Самарской области обратить внимание на проблему, которая в случае победы «ОПГ Мазепина» может перерасти в голодные бунты в регионе — от работы на заводе напрямую зависят жизни 4 тысячи рабочих и около 10 тысяч членов их семей, проживающих в Тольятти.

Цель антикризисного комитета «Рабочая оборона Тольятти» — собрать не меньше 50 тысяч голосов тольяттинцев в поддержку ТОАЗа. По словам рабочих, они защищают не только свои рабочие места, но и весь город. Ведь если рейдеры заблокируют работу ТОАЗа и активы завода начнут распродавать — бюджеты всех уровней потеряют более 5 млрд.рублей в год, что отразится на социальной и политической стабильности в Самарской области.

Принципиальное решение состоит, разумеется, не в том, чтобы перераспределить собственность между олигархами, безразличными к интересам людей и производства, а в национализации предприятия.

Источник: Mossovet News