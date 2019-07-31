ТУШИТЬ ПОЖАРЫ, А НЕ РАЗГОНЯТЬ МИТИНГИ!

Одиночные пикеты за срочное тушение пожаров в Сибири

Сейчас в Сибири горит больше 3 млн. гектаров леса, пожары затрагивают 10 регионов России. На тушении пожаров задействовано 2715 человек, 343 единицы техники и 28 воздушных судов. При таком масштабе пожаров этих сил абсолютно недостаточно. Страдает огромная экосистема таежных лесов, которую невозможно будет восстановить. Огромные пожары способствуют и глобальному потеплению.

Сейчас большинство городов в зоне пожаров заволакивает дымом. У жителей этих территорий могут возникнуть тяжелые заболевания из-за отравления продуктами горения. Людей нужно срочно эвакуировать, но этого не происходит.

Сейчас действует порядок, по которому пожары не тушат, если они маленькие и не подбираются близко к человеческому жилью. А должность лесника, который мог потушить очаг возгорания в зачатке или сообщить о нем, сокращена. В существующем Лесном кодексе государственный контроль над отраслью фактически отдан на откуп рынку. Чиновники в Сибири заявляют, что тушение пожаров в Сибири экономически невыгодно. В то же время на зарплаты правоохранительным органам, разгоняющим митинги в Москве, уходят огромные средства. Вы только вдумайтесь: олигархи и их друзья чиновники обладают огромными капиталами, в то время как местные власти не могут организовать тушение пожаров потому что это «экономически невыгодно»

Мы не хотим мириться с таким лицемерием и призываем вас выйти вместе с нами на одиночные пикеты к Министерству природных ресурсов и экологии РФ (Большая Грузинская, 4-6 ст1) 1 августа в 18:00. Мы требуем от власти внимания к тяжелейшей проблеме! Ждем вас!

Источник:

Российское социалистическое движение (РСД)