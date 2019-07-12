Протесты в Ижевске и Нефтекамске

5 июля в Ижевске прошел санкционированный митинг против строительства в Камбарке (Удмуртия) “завода смерти” — предприятия, где будут перерабатываться отходы I и II классов опасности (ртуть, мышьяк, полоний и т.д.). Подобные предприятия опасно строить рядом с крупными городами, а так же вблизи крупных рек (Кама), родников и заболоченной местности. Выбросы завода могут быть опасны для жителей близлежащих районов и вызывать самые разные заболевания, вплоть до онкологии.

Местная власть считает строительство завода и переработку отходов на стыке 4 областей и республик (Татарстан, Удмуртия, Пермский Край и Башкирия) вполне безопасным, однако среди местного населения существует другой взгляд на эту ситуацию.

Следующий митинг протеста пройдет в Нефтекамске 14 июля.

Видео см. тут:

https://www.youtube.com/watch?v=J0AbPoCTQNc