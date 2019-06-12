Ситуация на самарских заводах

Очевидно, что, идя по стопам этих товарищей [сторонников рентабельности в экономике], нам пришлось бы отказаться от примата производства средств производства в пользу производства средств потребления. А что значит отказаться от примата производства средств производства? Это значит уничтожить, возможность непрерывного роста нашего народного хозяйства, ибо невозможно осуществлять непрерывный рост народного хозяйства, не осуществляя вместе с тем примата производства средств производства.

И. В. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР

Меж тем, на заводе “Кузнецов” продолжаются массовые сокращения.

Сказать, что акционерное общество (что иронично, с изображением Ленина на главном входе) находится в тяжелой ситуации — не сказать ничего. Производство проседает, госзаказы выполняются так, что работу просто не принимают, а из-за этого страдает бюджет, который наполняют только за счёт кредитов, которые выдает государство, а деньги с этих кредитов идут неясно куда, завод зарастает долгами, а директора получают зарплату по 300 000 рублей без премиальных.

В попытке хоть как-то сократить расходы в конце 2018 года данное АО начало сокращения. Всего волн, на данный момент, три. Первая волна, конечно же, коснулась пожилых граждан, благодаря второй волне случилась фантасмагорическая ситуация, при которой несколькими цехами занимается один начальник, а то и вовсе начинается путаница в должностях и полномочиях. Сейчас, пока молодые люди учатся в университетах и рассуждают об экономике, сидя в уютных кафе, катится третья волна сокращений, а некоторые работники и вовсе сами уходят, почуяв запах гари. Они либо пополняют резервную армию капитала — армию безработных, либо уходят в разрастающуюся сферу услуг — идут продавцами в сетевые разливайки или бомбят на такси.

Это не новая ситуация как для Самары, так и для всей России. Разные заводы по-разному пытаются спастись в нынешних условиях. “Прогресс” также объявляет о сокращениях. Кабельный Завод отдал под аренду один из своих цехов компании Brumex, которая теперь производит легкую синтетическую промышленность. Завод «Металлург» давно уже выкуплен североамериканским холдингом Arconic. Но каким-то заводам не помогают ни сокращения, ни аренда цехов, ни иностранный капитал. Подшипниковый Завод Самары уже объявили банкротом и закрыли ещё год назад, а подавляющее большинство работников до сих пор не получило свои зарплаты, из-за чего они судятся. Что ждёт “Кузнецов”, “Прогресс” и “Кабельный” никто не знает, но выводы уже сами напрашиваются.

Данные меры происходят из убыточности предприятий, которые невозможно тянуть ввиду отсутствия эффективности. А отсутствие эффективности происходит из двух причин:

* Субъективная: Руководство, которое не в состоянии справиться с вызовами, поэтому в “Кузнецове” чаще всего высшие должности только занимаются сомнительными махинациями вместо организации производства. В итоге вора ловят, вор подкупает судью и получает небольшой условный срок, не возвращается на завод никогда, а на его место встает точно такой же вор. Как итог — низкие зарплаты, которые отнюдь не мотивируют выполнять план.

* Объективная: Тяжелая промышленность в России нерентабельна. Она просто не может существовать в условиях либерализации рынка, хотя бы из-за климатических и логистических проблем. Рыночные реформы нацеленные на “рентабельность” постепенно уничтожают её уже на протяжении 30 лет. И их не думают останавливать. Не просто так нефтяной барон Игорь Сечин предлагает “Вернуть рынку былое величие”.

Эта ситуация существует уже много лет, и продолжаться бесконечно не может. Терпение людей не безгранично и уже давно пора выступить против либерального опустошения промышленности.

Повторим: какая судьба ждёт “Кузнецов” на данный момент неизвестно, но в одном можно быть уверенным — лето будет жарким.

[1] http://www.samara.aif.ru/society/naznachen_novyy_upra..

[2] https://volga.news/article/481287.html

[3] https://63.ru/text/criminal/66002653/