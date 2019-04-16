Архив РАН под угрозой

Как сообщает Федеральное Агентство Новостей, Руководство Архива Российской академии наук (АРАН) опасается за сохранность коллекции документов, собранных за более чем 250 лет.

Как рассказал председатель Архивного совета РАН, главный научный сотрудник АРАН и заслуженный профессор Владимир Козлов, еще в 2012 году была начата постройка нового здания для филиала архива академии наук в Санкт-Петербурге. Здание не было спроектировано до конца, и завершить работу вызвалась проектная организация. По договору, АРАН должен был заплатить организации после завершения работа, однако этого не произошло и организация подала в суд. Так как оплата не была предусмотрена ни в каком бюджете, казначейство закрыло счета АРАН, лишив его возможности выплачивать даже коммунальные платежи.

Подобное положение привело к тому, что уволилось сначала руководство архива, а затем начали уходить рядовые сотрудники. Сейчас почти все специалисты написали заявление об уходе, зарплата не выплачивалась более двух месяцев, петербургский филиал архива был закрыт в марте, а московский – на этой неделе.