Налог для самозанятых введут во всех регионах РФ с 2020 года

Министр финансов РФ А.Силуанов поручил профильным ведомствам представить предложения о распространении налогового режима для самозанятых по всей стране уже с 2020 года.

Налог на самозанятых граждан во всех регионах России может быть введен уже с 2020 года, сообщает DEITA.RU. Ранее правительство предполагало вводить налог постепенно, в рамках эксперимента, который продлится до конца 2028 года. Планировалось, что по окончании эксперимента будет решено, стоит ли распространять инициативу на всю страну. Официально налог на самозанятых называется налогом на профессиональный доход. Он уже начал действовать с января 2019 года в четырех субъектах России: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Платят его граждане, получающие доход от продажи товаров или оказания услуг и не нанимающие при этом работников. Для доходов, полученных от клиентов-юридических лиц, ставка равняется шести процентам, от физических — четырем.

Однако теперь налог на самозанятых во всех регионах России может быть введен уже с 2020 года вместо запланированного 2029 года. Официальное поручение об этом уже дал Минфину и налоговой службе первый вице-премьер Антон Силуанов. «Антон Силуанов поручил летом 2019 года представить доклад о первых итогах проекта и предложения по его дальнейшей реализации – в том числе по распространению специального режима как полноценно действующего на всей территории страны уже в 2020 году», – указано в сообщении, размещенном на официальном сайте Минфина. Ранее выяснилось, что только 13 процентов россиян готовы зарегистрироваться в качестве самозанятых в случае принятия соответствующего закона, следует из результатов опроса, проведенного порталом Rabota.ru. По мнению доцента экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидата экономических наук Магомета Яндиева, подобными мерами государство упорно и последовательно повторяет в жизнь один из принципов налоговой системы: платить должны все. Пусть ты и самозанятый, но раз ты продаешь услуги, будь добр поделиться. Хоть и заработанной копейкой, но поделись. При том, что явной экономической необходимости в этом нет, уверен эксперт, а просто дотошная отработка принципа, которая приведет к росту цен на услуги этих самых нянь и репетиторов, или к снижению качества и объемов оказываемых услуг при тех же ценах.

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