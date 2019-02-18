Рэпер Баста пересмотрел мнение о пенсионной реформе

Одной из публичных фигур, использовавшихся официальной пропагандой для продвижения пенсионной реформы, был рэпер Баста (Василий Вакуленко), ранее выступавший с яркими социальными песнями, но неожиданно поддержавший решение правительства и Государственной Думы. Эти высказывания, активно тиражировавшиеся телевидением и прокремлевскими каналами в Интернете, возмутили даже многих поклонников артиста.

15 февраля 2019 г. к этим голосам присоединился Евгений Баженов (BadComedian), выложивший на своём канале ролик «Газгольдер 2 КЛУБАРЕ (Баста возвращается)»: https://www.youtube.com/watch?v=EOWa0fmSGs8&t=2363s . Важно отметить, что в видео Баженова мы находим не только привычную для зрителей злую иронию по поводу плохого кино, но и очень подробный и обоснованный разбор аргументов правительственной пропаганды. BadComedian «дополнил алгеброй гармонию», включив в свой ролик впечатляющий статистический материал.

Выступление Баженова за 2 дня собрало более 3 миллионов просмотров (несмотря на то, что в первый день YouTube заморозил счетчик на отметке 460 827). Однако самым впечатляющим показателем успеха стало то действие, которое ролик произвел на его героя. Посмотрев видео, Баста признал ошибочность своей прежней позиции и извинился перед теми, кто был возмущен его выступлениями в поддержку правительства (https://twitter.com/meduzaproject/status/1096770487865278464).

«Мне не стоило утверждать что-либо, не разобравшись в важных нюансах проведения данной реформы, экономических и статистических данных. Мое мнение опиралось на несколько прочитанных мной статей с недостоверными, искаженными данными», сказал Баста. Он также добавил: «… я не поддерживаю реформу и считаю ее большой ошибкой. Мне всегда хватало мужества признавать свои ошибки и считаю нужным сделать это сейчас» (https://pikabu.ru/story/ryeper_basta_izvinilsya_za_podderzhku_pensionnoy_video_6511464).

Поступок рэпера заставляет вспомнить слова Дарта Вейдера из «Звездных войн»: «Во мне ещё осталось добро». И хотя многие отнеслись к высказываниям Басты критически, напоминив, что разбираться и занимать принципиальную позицию надо было раньше, слова певца разительно контрастируют с поведением большинства представителей нашего творческого и политического бомонда, которые не признают своих ошибок, даже совершенно скандальных, и не думают за них извиняться.

Дискуссия между Баженовым и Бастой задает планку серьезного и честного разговора, совершенно недостижимую не только для отечественных политиков, но и для значительной части творческой и академической интеллигенции.

Вопреки стремлению правящих кругов завершить споры о повышении пенсионного возраста и замять тему, общественное возмущение политикой власти никуда не делось. Проблема остается актуальной и требование отмены антинародной реформы разделяет подавляющее большинство населения России. Борьба по этому вопросу не только не закончена, главные события ещё впереди.