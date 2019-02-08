Дело Анастасии Раймовой

5 февраля 2019 года в Ибресинском районном суде Чувашской Республики прошло первое судебное заседание по делу Анастасии Раймовой. Раймова обвиняется в том, что посмела не позволить пьяному односельчанину беспрепятственно себя избивать (111 УК).

Напоминаем, 17-го октября 2018 года мать Анастасии Раймовой попросила соседей помочь с разгрузкой навоза. После работ в благодарность накормила их, поставила бутылку, всё как полагается среди односельчан. Помощники вскоре почти разошлись, остался Филиппов, ранее судимый, и его приятель. Видимо, Филиппов оказался чем-то недоволен, стал скандалить, оскорблять хозяйку дома.

По словам, Анастасии, она, испугавшись за мать, вышла во двор, чтобы завести её домой, подальше от буяна, но разошедшийся Филиппов набросился на Анастасию, стал избивать её, кричать, что сейчас поломает ей руки-ноги и свернёт шею. Анастасия, пытаясь вырваться от Филиппова, оттолкнула его попавшимся под руку предметом (это оказались завалявшиеся в кармане куртки канцелярские ножницы, с которыми Раймова чуть раньше ходила за петрушкой), и забежала в дом.

После произошедшего Филиппов уехал домой на велосипеде. Ночью был госпитализировал. Лечился в больнице в течении недели.

Естественно, у Филиппова есть своя версия событий, и даже не одна. В первых своих показаниях «потерпевший» отрицал факт нанесения побоев вовсе, скорбно описывая страдания своей души:

«… находясь передо мной Раймова А.В. начала кричать на меня, разговаривать со мной на повышенных тонах, требовать от меня, чтобы я убирался домой. Все её слова были адресованы в мой адрес».

Чувствительная душа «потерпевшего» этого, естественно, не вынесла:

«В этот момент мне стало очень обидно от произнесённых слов Раймовой А. В. в мой адрес. Она моложе меня и у неё должно быть хоть какое-то уважение ко мне. Тогда я левой рукой схватил Раймову за ворот куртки, который был на ней одет».

Далее, если верить приведенным на листе дела номер 73 словам потерпевшего, он, сначала ограничивался словесным внушением, а затем решил усилить контакт с воротом куртки (интересно зачем?). «В тот момент я начал подымать правую руку, чтобы схватить Раймову за ворот с другой стороны, но почувствовал резкую боль в животе слева».

Позже, во время очной ставки Филиппов уже признал, что одной рукой схватил Раймову за ворот, а другой начал избивать, но угрозы в адрес Раймовой категорически отрицал, мотивируя это следующим образом: «Я не говорил, что обломаю руки и ноги Раймовой А. В., это неправда. Я же не был в дупль пьяным, я всё прекрасно понимал, что происходит».

И наконец, в ходе первого судебного заседания была озвучена уже третья версия, Филиппов признал и что начал бить Раймову, и что угрожал «свернуть ей шею», а ещё вдруг «вспомнил», что Раймова угрожала поджечь его дом (в ходе следствия потерпевший почему-то не упоминал об этом прискорбном факте).

Посмотрим, что ещё проявится в памяти потерпевшего в ходе суда. Суд идет. Следующее заседание должно начаться 18 февраля в 10-00.

А. Зимбовский

РРП-РК-инфо

https://rwp.su/ru/

Петиция в защиту Раймовой

https://www.change.org/p/генеральный-прокурор-рф-чайка-юрий-яковлевич-прекратить-уголовное-преследование-раймовой-анастасии