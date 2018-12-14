Работники “ОРМЕТО-ЮУМЗ” планируют проведение митинга

21 декабря работники ЮУМЗ планируют выйти на митинг. Еще один митинг планируется 23 декабря на площади Шевченко, однако это мероприятие еще не согласовано.

21 декабря сотрудники ЮУМЗ выйдут на митинг. Акция протеста пройдет на площади у гостиницы «Урал». Начало в 12:00. Об этом нам сообщили в администрации города. Еще один митинг планируется 23 декабря на площади Шевченко, однако это мероприятие еще не согласовано. «ОРМЕТО-ЮУМЗ» находился в простое с 12 сентября. Длился он до 3 декабря включительно, 4 декабря сотрудники ЮУМЗ сказали, что официально простой на заводе не продлили, но многих работников отправили в «индивидуальный» простой. Это значит, что руководитель каждого подразделения определяет, есть ли производственная необходимость выхода на работу конкретного сотрудника.

Работники завода считают, что это тот же простой, только иначе оформленный. Но руководство уверяет, что по мере запуска производства, людей возвращают на рабочие места. Металлургическое производство и цеха металлоконструкций ЮУМЗ обещают запустить в ближайшие два месяца. В цехе № 27 (кислородно-компрессорном) началась выработка кислорода, необходимого для запуска КИМК – корпуса изготовления металлоконструкций. Директор Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Решетило прокомментировал ситуацию на орском предприятии «ОРМЕТО-ЮУМЗ». Он сообщил, что найден механизм погашения долгов. Завод уже сделал первый перевод — 50 млн рублей. Напомним, что в арбитражном суде Оренбургской области рассматриваются три иска компании ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в отношении ЮУМЗ, одно из этих дел — о признании банкротом орского предприятия.

Источник: портал “Социально-трудовые конфликты”