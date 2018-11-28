Президент РФ подписал закон об экспериментальном налоге для самозанятых

Президент РФ подписал пакет законов о проведении в четырех регионах РФ эксперимента по введению налога на профессиональный доход (закон о самозанятых). Продлится налоговый эксперимент 10 лет – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года.

Для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юрлицам или ИП, — 6%. Платить налоги можно будет по упрощенной процедуре — для регистрации нужно скачать мобильное приложение ФНС «Мой налог». Пакет законов был принят Государственной Думой в третьем, окончательном чтении 15 ноября. Документы были одобрены Советом Федерации 23 ноября. Владимир Путин подписал законы 27 ноября. Они вступят в силу с 1 января 2019 года. Специальный режим пока коснется четырех субъектов Федерации – Москвы, Московской области, Калужской области и Республики Татарстан.

По сообщению портала Конфликтология, налоговый эксперимент продлится 10 лет – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. «Закон направлен на то, чтобы из «серой зоны» имели возможность выйти именно те люди, которые никак не зарегистрированы. Но любой человек, если он сочтет для себя данный режим более выгодным, сможет им воспользоваться – у людей должны быть равные возможности», — отмечал Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Это уникальное решение, такого не было в нашем налоговом законодательстве: в законе прописано, что неухудшение его условий законом гарантировано на 10 лет», — добавил парламентарий. Напомним, что ранее Андрей Макаров ответил на наиболее частые вопросы о новом налоговом режиме. Так, он рассказал кого именно можно считать самозанятым и определены ли в законе конкретные виды деятельности, будут ли являться самозанятыми граждане, оказывающие разовую помощь, например, на садовом участке (вскопать, убрать и т. д.), регулируются ли законом разовые или периодические услуги.