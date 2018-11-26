С участниками голодовки в Коми обещали рассчитаться в ближайшие дни

Работники ООО “Строительная компания Север”, среди которых оказались и жители Алтайского края, на прошлой неделе объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Однако уже 25 ноября им рекомендовали завершить протестную акцию. С рабочими обещали рассчитаться в ближайшие дни.

Сотрудники ООО «Строительная компания Север» (организация с подразделениями в Коми и Ямало-Ненецком автономном округе), среди которых оказались и жители Алтайского края, на прошлой неделе объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Однако уже 25 ноября им рекомендовали завершить протестную акцию, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. С рабочими обещали рассчитаться в ближайшие дни. Как стало известно, в Воркуте было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 52 сотрудникам ООО «Строительная компания Север». По данным следствия, с сентября по ноябрь 2018 года руководитель организации задолжал своим подчиненным более 4 млн рублей. В прокуратуру уже поступило 17 обращений от вахтовиков по факту невыплаты зарплаты, в том числе от работников, прибывших на работу из разных городов Коми, а также из Кировской, Архангельской, Саратовской областей, Башкирии, Алтая, Краснодарского и Красноярского краев.

Кроме того, рабочие записали и распространили в социальных сетях видеозапись, в которой сообщили, что с 21 ноября они объявили голодовку до тех пор, пока с ними не рассчитаются полностью. В связи с этим правительство Республики Коми создало комиссию по урегулированию ситуации. «Межведомственная комиссия на месте закончила работу, итог ее работы – задолженность перед работниками ООО «Строительная компания Север» должна быть погашена в начале недели, ориентировочно это произойдет в понедельник-вторник. В связи с решением вопроса о погашении задолженности, комиссия рекомендовала работникам прекратить голодовку», – уточнили в республиканском профильном министерстве. Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин также заявил, что ООО «Строительная компания Север» уже получило 10 млн рублей на погашение долгов по зарплате. Деньги перечислила компания «Стройгазконсалтинг», которая выступает заказчиком работ у «СК Север». Поэтому расчет с рабочими должен быть произведен в ближайшее время.

Источник: Конфликтология