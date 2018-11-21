Больницу в Зауралье оштрафовали за свалку опасных для жизни отходов

Окровавленные бинты и грязные пеленки обнаружили на свалке одного из сел Далматовского района Курганской области. Роспотребнадзор оштрафовал за складирование опасных отходов районную больницу, однако в самом медучреждении вины не признают.

В отдел управления Роспотребнадзора по региону поступила жалоба от местного жителя. Он заявил, что на свалку одного из сельсоветов вывозят медицинские отходы. Специалисты выехали на место и нашли подтверждение этому факту: на полигоне были разбросаны вата и бинты, колпачки от шприцов со следами вещества, похожего на кровь, пеленки с загрязнениями, гигиенические одноразовые инструменты, капельницы и ампулы от лекарств. «Указанные отходы относятся к отходам класса Б — это эпидемиологически опасные отходы, которые должны утилизироваться в особом порядке в соответствии с требованиями санитарных правил», — сообщили в ведомстве. Там также уточнили, что несоблюдение этих правил создает угрозу жизни и здоровью горожан, приводит к загрязнению окружающей среды.

По словам представителей Роспотребнадзора, вина Далматовской ЦРБ была доказана, в том числе фотографиями, сделанными во время расследования. Поэтому больнице выписали штраф за административное правонарушение в размере 15 тыс рублей. Отмечается, что летом этого года медучреждение уже предупреждали о возможном наказании.

В Далматовской ЦРБ свою вину в произошедшем отрицают. Медики уже обратились в арбитражный суд, чтобы доказать свою непричастность к созданию опасной свалки, рассказал «URA.RU» главный врач учреждения Евгений Коровин. По его словам, расследование ведомства строилось лишь на сделанных специалистами снимках и они не привели никаких убедительных доказательств. «У нас есть договор с организацией, которая вывозит данные отходы на утилизацию в Курган. Роспотребнадзор почему-то не учел, что рядом находятся еще две медицинские организации — частная клиника и дом-интернат», — добавил собеседник агентства.

Источник: EcoPortal