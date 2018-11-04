Трудовой конфликт на Камчатке продолжается

Ситуация вокруг забастовки на АО “Аметистовое”, входящем в группу “Ренова” известного российского олигарха Виктора Вексельберга, постепенно приобретает публичную огласку. На этот раз заявление сделал губернатор Камчатского края Виктор Илюхин, ввиду событий прервавший свой отпуск:

“Я считаю необходимым провести комплексную проверку ситуации, сложившейся на месторождении «Аметистовое». Человек и его права должны занимать ключевые позиции при принятии управленческих решений. Мне известно, что в результате приостановки работы на карьере в начале месяца, с рядом сотрудников компании были расторгнуты трудовые договоры. Представители Роструда в обязательном порядке должны проверить, были ли при увольнении соблюдены права людей, получили ли они те выплаты и компенсации, которые гарантирует им закон, и насколько легитимным в целом было решение о расторжении договоров. Мелочей в работе с людьми не бывает. Понятно, что в трудовом договоре невозможно предусмотреть всех аспектов. Именно поэтому на таких предприятиях, которые находятся в отдаленной местности, формальный подход работодателя недопустим. Руководитель должен знать о том, что беспокоит его подчиненных”.

Примечательно, что ещё 1-го ноября в беседе с радио “Говорит Москва” губернатор утверждал, что никакого конфликта не существует:

“Да перестаньте вы придумывать, там никто не бастует. Там сейчас работают руководители самой компании и еще два инспектора по труду туда направлены. Дайте день-два, и мы разберёмся. Людей не обидим.”

Напомним, что забастовка, не признаваемая руководством предприятия, началась 29-го октября. Рабочие требовали повышения заработной платы, надбавок за вредность производства, постоянных комнат в общежитии, оплаты временной нетрудоспособности и т.п. В акции приняло участия около сотни человек. По некоторым данным, более половина из них оказалась уволена. В СМИ появлялись сообщения об информационной блокаде — рабочие жаловались, что им заблокирован доступ в интернет и контакты с представителями медиа.