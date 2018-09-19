МРОТ вырастет до 11,28 тыс. рублей с 1 января

Правительство РФ вместе с пакетом бюджетных законопроектов внесет в Госдуму закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

“В пакете со всеми бюджетами направляется проект закона об установлении минимального размера оплата труда. На 1 января 2019 года МРОТ будет установлен в сумме 11 тыс. 280 рублей в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения (за второй квартал 2018 года, согласно методике расчета – ИФ)”, – сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в среду.

По ее словам, в проекте федерального бюджета также учитывается ежегодное увеличение МРОТ: с 1 января 2020 года – на 2,9%, с 1 января 2021 года – на 2%.

“На эти цели в бюджете запланированы средства в сумме 62,2 млрд рублей”, – сказала Голикова.

Интерфакс сообщает, что указом президента РФ с 1 января 2018 года МРОТ установлен в размере 9489 рублей в месяц. 16 февраля 2018 года Госдума приняла в третьем чтении президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда до 100% прожиточного минимума более чем на полгода раньше планируемого: с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года.