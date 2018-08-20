В Чечне в результате нескольких атак боевиков погиб один полицейский и трое пострадали

Один сотрудник полиции погиб, трое пострадали в результате нескольких атак боевиков, которые были совершены в Чечне утром в понедельник, сообщил “Интерфаксу” осведомленный источник.

“По предварительным данным, произошло несколько нападений, в Грозном и Шалинском районе, в результате погиб сотрудник полиции, трое полицейских и женщина получили ранения”,- сказал собеседник агентства.

В настоящий момент официально подтвержден только один инцидент. Как сообщили “Интерфаксу” в пресс-службе МВД по республике, двое вооруженных ножами мужчин пытались попасть в отделение полиции в Чечне и ранили двух сотрудников, после чего были застрелены.

“Сегодня около 10 часов двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД России по Шалинскому району Чеченской Республики и нанесли ранения двум сотрудникам полиции, находившимся на службе. Ответным огнем нападавшие были уничтожены”, – сообщили в пресс-службе.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа, добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отправился в Мекку, чтобы совершить обряды хаджа.