Митинг против пенсионной реформы в Дзержинске и скандал с КПРФ

5 июля в г. Дзержинске Нижегородской области состоялась акция протеста против пенсионной реформы. Заявителями данного мероприятия выступила местная ячейка КПРФ. Митинг собрал, по официальным данным около 500 человек. В акции также приняли участие профсоюз «Учитель», «Дети войны», Движение в защиту детства, а также другие общественные организации. По решению администрации города на митинг не могли придти другие политические партии и объединения.

На данном мероприятии звучали требования об отказе от непопулярной реформы. Участники также вышли с плакатами против повышения НДС.

Помимо членов местного комсомола и низовых партийных активистов основную роль в подготовке мероприятия сыграли члены и сторонники Дзержинской первички профсоюза «Учитель».

За день до события возник острый конфликт между партийным руководством горкома КПРФ с одной стороны, и представителями профсоюза «Учитель» и Дзержинским ЛКСМ с другой. Поводом для разногласий послужило заявление местного партийного руководства на оргкомитете протестной кампании о том, что никаких флагов, за исключением КПРФ, на митинге быть не должно. Более того, выступать будут лишь члены КПРФ и ее общественных организаций-сателлитов.

Вот что об этом пишет в группе «Свободный Дзержинск» Андрей Рудой:

«У прошедшего сегодня на площади Ленина мероприятия, вне всякого сомнения, есть две стороны. И давайте уж начнём разговор с хорошей.

Лучшее, что было на митинге – это рядовые демонстранты. Более 500 человек (не считая полиции, бравых ЧОПовцев и всякого рода депутатов) для такого небольшого города, как Дзержинск – это победа. Толпа была живой: люди хорошо реагировали на малейшие оппозиционные высказывания, на интересные обороты выступающих (к сожалению, и того, и другого было на сцене немного). Иными словами, дзержинцы – молодцы.

Но радость от массового митинга напрочь убивает подыхающая собака на сене российского протеста. Я о КПРФ.

Изначально мероприятие позиционировалось как общеоппозиционное. Не даром к агитации подключились люди самых разных воззрений. Не даром и профсоюз “Учитель” принял официальное решение о поддержке этого мероприятия. К слову, 500 человек на митинге – это не заслуга КПРФ. Разрабатывали макеты листовок и занимались их расклейкой в основном местные активисты автономно от КПРФ.

Чудеса начались уже накануне митинга. На оргкомитете было объявлено, что никакие флаги окромя КПРФовских на митинге не будут представлены. Более того, выступать будут лишь члены КПРФ и дочерних организаций. Даже на возгласы части членов партии о том, что нужно допустить на сцену представителей профсоюза “Учитель” руководство не ответило ни чем вразумительным. А уж когда узнали, что профсоюз желает поднять тему общенациональной забастовки – отказались и вовсе.

Да-да, дзержинская КПРФ против забастовок. Более того, руководство партии заявило, что “забастовки – это революционные действия, так делать нельзя”. Что демонстрирует не только отсутствие любых намёков на реальный коммунизм в головах этих людей, но и их тупоумие и незнание основ российского законодательства.

Результат. Хороший по наполнению митинг, напрочь слитый “коммунистами”.При входе играет Газманов вперемежку с “И Ленин такой молодой”, что автоматом даёт минус 10 к карме мероприятия. Атмосфера оппозиционности и серьёзности митинга убивается как саундтреком, так и доброй половиной ораторов. Не то, что независимые профсоюзы, не то, что представители других партий, но даже и представитель комсомола Михаил Погорелов не был допущен до выступления. Ибо бюрократы – Терентьев и Ко – прекрасно знали, что в парне больше марксизма и оппозиционности, чем во всех них вместе взятых.

Время 18.45 – господин Терентьев (первый секретарь горкома КПРФ в Дзержинске, крупный городской бизнесмен – прим. ред.) досрочно завершает митинг, за чем следуют крики из толпы: “Слово профсоюзам! Слово профсоюзам!” Растерянный Лесков мыкается по сцене, включается дурацкая громкая музыка, народ с негодованием просит представителей комсомола и профсоюзов пройти на сцену, но мероприятие уже завершено.

И сейчас КПРФовская бюрократия наверняка радуется успешно приватизированному протесту. Но это пиррова победа. В знак протеста против всего произошедшего беспредела и в знак солидарности с профсоюзом “Учитель” весь состав комсомола сдаёт свои билеты. Всё, нет больше комсомола в Дзержинске. Добавим к этому, что данный пост – лишь начало той информационной волны, которая ещё заставит дзержинский горком КПРФ поёрзать и почувствовать репутационные потери».

Не смотря на активные требования митингующих дать слово представителям профсоюза, партийная бюрократия продолжала стоять на своем и не пускать к микрофону нежелательных спикеров. А уж когда узнали, что кто-то желает поднять тему общенациональной забастовки – отказали и вовсе, хотя на агитационной палатке КПРФ, установленной рядом с трибуной, красовалось объявление «Свободный микрофон».

На митинге КПРФ не дали слово не только представителю независимого профсоюза, но и также первому секретарю городского ЛКСМ Михаилу Погорелову, хотя тот был как раз представителем партийного молодежного руководства. На такой исход решения повлияла позиция Дзержинского ЛКСМ в конфликте между городскими партийными боссами и представителями независимого профсоюза. После чего около 20 представителей городского комсомола заявили о выходе из организации в знак солидарности с «Учителем». Сам же митинг завершился на 15 минут раньше.

Подводя итоги ситуации в Дзержинске, мы не видим здесь ничего нового. КПРФ в очередной раз с великим удовольствием сыграло роль контрацептива протестного движения и дискредитатора коммунистических, революционных идей. Тем самым выполнив самую основную задачу: отторжение от протеста по настоящему верных рабочему делу людей.

Тем не менее, нижегородские и дзержинские активисты не собираются опускать руки и планируют новые акции протеста против пенсионной реформы. Власти, впрочем, этому активно препятствуют. Так, проведение митинга в Нижнем Новгороде снова сорвано властями города. Первоначально левые активисты подали уведомление о проведении митинга 1 июля, в согласовании было отказано. Также власти отказали и инициативной группе сторонников Навального. Оргкомитет подал уведомление о проведении митинга 8 июля, и снова власти города отказали в согласовании. Отказы даются не смотря на то, что организаторы выполняют ограничения, наложенные на проведение публичных мероприятий в городе, где проходит ЧМ по футболу: не более 100 участников в период времени с 9 утра и до 13 часов, в местах, перечисленных в постановлении правительства Нижегородской области. Даже соблюдение организаторами этих ограничений не позволяет добиться согласования мероприятия. Власти применяют прежнюю уловку: на все места, разрешенные для проведения митингов, уведомления подают карманные организации властей, и администрация отказывает в согласовании всем иным «не своим» организаторам на том основании, что «все места заняты». В действительности, никаких мероприятий на этих площадках карманные организации не проводят.

Авторство фото:

Татьяна Жеребцова, митинг против повышения пенсионного возраста

Алексей Алекссев

“Свободный Дзержинск”

Текст: соб.инф., “Свободный Дзержинск“.