Правительство внесло в Думу законопроект о повышении НДС до 20%

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов об изменениях в в законодательстве о налогах и сборах, сообщила в субботу пресс-служба правительства России.

“Законопроектами предусматривается повышение базовой ставки НДС с 18% до 20%; снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30%; сохранение права на вычет сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ, услуг за счет субсидий или бюджетных инвестиций, для организаций автомобильной промышленности на период до 1 января 2019 года”, – отмечается в сообщении.

Предлагается также внести изменения в федеральные законы “Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации” и “Об основах обязательного социального страхования”, установив тариф страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

Повысить базовую ставку НДС с действующих 18% до 20% предложил Дмитрий Медведев на заседании правительства 14 июня. При этом он отметил, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены. Предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что повышение налога не будет чувствительно, оговорившись, однако, что имеет в виду в первую очереди малообеспеченные слои населения.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, работающих в России), в свою очередь, выступила против повышения НДС без одновременного понижения отчислений во внебюджетные фонды или возврата налоговой льготы на движимое имущество.

“На фоне стагнации доходов населения, низкой покупательной способности, острейшей конкуренции на рынке розничной торговли и – как следствие всех этих факторов – снижающейся рентабельности бизнеса усиление налоговой нагрузки создает существенные риски для здорового экономического развития ритейла”, – сказал “Интерфаксу” представитель ассоциации.