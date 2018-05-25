Дума приняла в I чтении законопроект о продлении налоговых каникул для самозанятых

Госдума РФ в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении до 2020 года налоговых каникул для самозанятых граждан.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в начале апреля. Как сообщалось, в конце 2016 года был принят закон, который устанавливал налоговые каникулы для самозанятых граждан на 2017-2018 годы. Для этого они должны были встать на учет в налоговых органах. По истечении этого периода предполагалось, что самозанятые должны решить: прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальным предпринимателем или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

Такие налоговые каникулы распространяются, например, на нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц, которые не привлекают к своей деятельности наемных работников. При этом закон позволяет регионам расширить в рамках своего субъекта перечень видов деятельности, на которые будут распространяться эти нормы Налогового кодекса.

Предлагаемыми поправками срок действия налоговых каникул продлевается до конца 2019 года, сообщает Интерфакс.

Налоговые каникулы должны были стимулировать граждан, занимающихся деятельностью, которая подпадает под параметры самозанятости, выходить “из тени”. И ФНС в мае 2017 года начала учет граждан, оказывающих услуги физлицам для личных, домашних и других подобных нужд без привлечения наемных работников.

Однако в начале 2018 года Татьяна Голикова, занимавшая тогда пост главы Счетной палаты РФ, заявила, что попытки государства легализовать индивидуальную занятость ничем не закончились. “На 1 декабря в информационной системе ФНС зарегистрировалось всего 813 человек. Это (практически – прим. ИФ) ничего”, – сказала она. При этом Голикова отметила, что либо люди не верят в налоговые перемены, либо налоговые каникулы слишком короткие, чтобы они принимали решение о легализации.