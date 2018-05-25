Правила по охране труда в портах нуждаются в доработке

К такому выводу пришли участники заседания рабочей группы № 5 Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК) при обсуждении проекта приказа Министерства труда России «Об утверждении Правил по охране труда в морских и речных портах», сообщает “Российский профессиональный союз моряков“.

Заседание рабочей группы состоялось в Доме Правительства Российской Федерации в Москве с участием представителей Минтруда России. Специалисты Федерации профсоюзов работников морского транспорта (ФПРМТ): председатель Совета ФПРМТ Игорь Павлов, эксперты по правовым вопросам Валерий Нефедов и Светлана Колганова озвучили ряд предложений к проекту, которые теперь будут представлены в РТК в недельный срок. Позднее их рассмотрит Министерство труда.

В первую очередь они обратили внимание на несоответствие названия приказа, ведь на сегодняшний день морские и речные порты не являются хозяйствующими субъектами, потому что переработку грузов осуществляют стивидорные компании, а порт – просто территория и акватория, принадлежащая порту.

«Мы отметили и то, что правила не распространяются на работы по перегрузке, складированию и хранению вредных и опасных грузов. Предполагается, что правила для этих видов работ будут подготовлены отдельно, но сроки пока не установлены», – рассказал Игорь Павлов по итогам заседания.

Кроме того, специалисты ФПРМТ обнаружили противоречия в ограничениях по возрасту при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. В одном пункте правил прописано, что работники в возрасте старше 18 лет не допускаются к выполнению подобного типа работ, а в другом указана норма предельно допустимых нагрузок при перемещении тяжестей вручную для работников в возрасте до 18 лет, хотя, по идее, они вообще не должны там работать.

В правилах есть разделы, которые предъявляют требования по охране труда при грузовых операциях на необорудованный берег и при грузовых операциях, которые осуществляются в припайном льду, а это уже не территория порта. ФПРМТ предложила учесть это при подготовке приказа.

В ходе заседания обсуждался важный вопрос, касающийся использования заемного труда при работе в портах. Так, Конвенция МОТ № 152 «О технике безопасности и гигиене труда на портовых работах» и Конвенция МОТ № 137 «О социальных последствиях новых методов обработки грузов в портах», ратифицированные Российской Федерацией, не допускают заемный труд в портах. Представители ФПРМТ предложили исключить из правил пункт, который допускает заключение договоров со сторонними организациями для производства погрузо-разгрузочных работ на территории портов, чтобы исключить появления там незастрахованных работников с неясными ставками, не имеющих определенной квалификации и знаний требований охраны труда.

Важно, что в Трудовом кодексе прописано, что необходимо создавать комитеты по охране труда во всех компаниях, но в этих правилах нет ни слова о создании комитетов по охране труда в стивидорных компаниях, а это тоже важный раздел.

«Сегодня, 18 мая, состоится заседание рабочей группы № 7 РТК, где обсудят предложения по наделению представителей общероссийских профсоюзов в лице правовой и технической инспекции труда отдельными полномочиями по осуществлению государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных правовых нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Тогда правовая инспекция общероссийских профсоюзов и техническая инспекция смогут получить часть полномочий от государственной инспекции труда, что для нас важно», – подчеркнул Игорь Павлов.