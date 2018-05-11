Анонс экологического митинга в Москве 12 мая

Жители Москвы и Московской области собираются выйти на протест против мусоросжигания и свалок, конфликты и скандалы вокруг которых непрерывно сотрясают регион последние полгода.

12 мая, в субботу, в 12:00, в Сокольниках состоится согласованный митинг “За чистый воздух” – за отмену проекта строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ) в Московской области, а также размещения множества новых мусорных полигонов и свалок. Участники потребуют адекватного решения “мусорной” проблемы – немедленно начать внедрение раздельного сбора и переработки отходов. Сбор в гайд-парке “Сокольники” (10 минут пешком от ст. м. “Сокольники”).