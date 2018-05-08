Парламент Армении избрал Пашиняна премьер-министром республики

Парламент Армении на специальном заседании во вторник избрал на пост премьер-министра республики лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции “Елк” Никола Пашиняна.

Как сообщает корреспондент “Интерфакса“, за его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против – 42.

Для избрания кандидату требовалось минимум 53 голоса.

Ранее в правящей Республиканской партии Армении заявили, что обеспечит необходимое количество голосов для избрания Пашиняна на пост премьер-министра, хотя по-прежнему против его кандидатуры.

“Для урегулирования ситуации в стране мы приняли политическое решение, и в пользу Пашиняна от нашей фракции проголосуют 11 депутатов. Мы против, но проголосуем за”, – сказал руководитель фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян.

Масштабные протесты в Армении, во главе которых встал Пашинян, начались 13 апреля. Оппозиция выступала против кандидатуры лидера правящей партии, бывшего президента страны Сержа Саргсяна на посту премьера. В результате Саргсян ушел в отставку, было назначено внеочередное заседание парламента для определения нового премьера.

1 мая Национальное собрание не смогло выбрать главу правительства, поскольку Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство. После этого глава оппозиции призвал своих сторонников с 2 мая объявить тотальную забастовку и заблокировать все дороги. Позже глава правящей партии заявил, что она поддержит Пашиняна.

В парламенте Армении представлены четыре политические силы. У фракции Республиканской партии абсолютное большинство голосов – 58 депутатов. Оппозиционная фракция “Елк”, которой руководит Пашинян, представлена девятью депутатами. В оппозиционной фракции “Царукян” 31 депутат, во фракции “Дашнакцутюн”, которая вышла из коалиции с правящей партией, семь депутатов.