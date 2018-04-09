Серия пикетов в защиту прав трудящихся пройдет в Нижнем Новгороде

Нижегородские несистемные левые силы, такие как «Левый блок» и другие, проводят серию пикетов в защиту трудовых прав рабочих и экологии. Пикеты согласованы с администрацией города и будут проходить ежедневно с 13 по 24 апреля на площади Ленина с 17 до 19 час в будние дни и с 13-00 до 19-00 в субботу и воскресенье (14 апреля – с 15-30 до 19-00).

Напомним, в Нижнем Новгороде нарушают трудовые права рабочих на строительстве станции метро «Стрелка» – государственном заказе к Чемпионату мира по футболу. Мы писали о том, что бригаде электромонтажников со строительства метро не заплатили за работу, прокуратура и Роструд не стали помогать рабочим защищать их права. Роструд «отфутболил» жалобу в другое отделение, а прокуратура не усмотрела нарушений.

Также на пикетах будет подниматься тема экологии и загрязнения окружающей среды. Мещерское озеро, расположенное в непосредственной близи с возведенным для проведения матчей Чемпионата стадионом за 15 миллиардов рублей, оказалось загажено фекалиями, происхождение которых связывают с деятельностью коммерсантов из торговых центров, расположенных рядом, а возможно, и метростройки.

Известный нижегородский эколог и общественный деятель Асхат Каюмов сказал по этому поводу СМИ, что «усилий только лишь экологов недостаточно. Необходимы усилия большого числа неравнодушных нижегородцев, чтобы заставить отреагировать министерство экологии». Действительно, пора уже перестать закрывать глаза и на нарушения трудовых прав, и на загрязнение окружающей городской среды, оправдываясь тем, что «меня это не касается». Жители Подмосковья тоже так считали, пока не произошло массовое отравление детей.

Защита трудовых прав, особенно накануне 1 Мая, это типично левая тема. Мы приглашаем все левые партии и движения, принять участие в этих пикетах. Посмотрим, кто способен быть не только “диванным революционером” и вести “бои” за права трудящихся не только в интернетах.

Организаторы пикетов – «Левый блок» и другие левые активисты – приглашают принять участие в этих акциях самый широкий спектр организаций и движений, активистов и граждан. Организаторы не возражают против любой политической левой символики, не запрещенной законодательством. Любое левое движение, желающее поддержать эти акции, может выбрать один из дней с 13 по 24 апреля и провести акцию своими силами, позиционируя себя в качестве организаторов. Идея этих акций в том, что это не чья-то тема, а просто тема, которая будет хорошим фильтром от диванной сотни и сетевой гвардии.

Приходите и выскажитесь в защиту рабочих! В защиту городской экологии и окружающей среды! Группа мероприятий «В Контакте»: Пикеты и митинг в защиту прав трудящихся