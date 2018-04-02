Питерских метростроевцев хотят заставить работать бесплатно

В Санкт-Петербурге строители метро так и не получили обещанных денег за работу. Долги по заработной плате до сих пор не погашены, не смотря на забастовку: 6 марта проходчики остановили щит под рекой Нева и приостановили работу на сутки. Начались выплаты денег и вскоре власти отчитались, что долги по зарплате, более 100 млн рублей, погашены. В действительности, многие рабочие до сих пор не получили своих денег.

Работники, прекратившие работу на основании ст. 142 ТК РФ, имеют право на сохранение среднего заработка на период приостановки работы. Получения этих денег за несколько месяцев добивается часть рабочих метростроевцев. Ситуацию держит на контроле прокуратура. «СМУ-11 Метрострой» через своих юристов убеждает недовольных работников увольняться по собственному желанию, а конец забастовкам пытается положить, используя нормы ТК РФ об «угрозе интересам населения», которые в таких случаях запрещают забастовки.

Долги по зарплате некоторым работникам составляют уже более 100 тысяч рублей каждому. На настоящий момент не менее 20 работников не получили денег. Предприятие рассчитывает долг по зарплате и долг по выплате за вынужденное прекращение работы по разным ведомостям, и обещает выплатить и то, и другое. Рабочие обращаются в прокуратуру, в мировой суд и выигрывают иски против работодателя.

При этом в давлении на работников работодатель использует угрозы уволить работников, приостановивших работу, за прогул. По ТК РФ, после уведомления со стороны работодателя о том, что работодатель готов произвести выплату по заработной плате, работник обязан приступить к работе. Юристы работодателя обещают, что тем работникам, кто уволится по собственному желанию, сразу произведут расчет и выплатят все задолженности. Но согласившиеся на такой вариант рабочие сообщают, что это обман. Так, Сергей Левадин получил всего 40 % за невыход в сентябре.

На увольнение по собственному желанию рабочие не согласны. Они готовы уйти по сокращению должности или по соглашению сторон, при этом выплата задолженности по зарплате должна производиться в первоочередном порядке. Но работодателя такая схема не устраивает.

Непосредственным работодателем в данном случае является субподрядчик «СМУ-11 Метрострой». Заказчиком является АО «Метрострой», которое заявляет, что рассчиталось с субподрядчиком и не вправе по действующему законодательству вмешиваться в расчеты субподрядчика с его работниками. Директор «СМУ-11 Метрострой» Андрей Морозов комментировать ситуацию журналистам отказывается. При этом налоговая служба ведет в суде дело по банкротству «СМУ-11 Метрострой».

Лазейку в законе, как заставить рабочих выходить на работу и не платить им за это зарплату, нашли юристы СМУ. Строительство метро относится к особо опасным и технически сложным объектам. Согласно Трудовому кодексу, остановка работы на таких объектах может привести к аварийным ситуациям, угрожающим законным интересам населения, а значит забастовки и невыход на работу запрещены. Эту информацию работодатель довел до рабочих через начальников участков. Ситуация обостряется, рабочие ищут дальнейшие способы защиты своих прав.

По материалам Фонтанка.ру