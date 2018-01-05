Уральские рабочие вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги

Рабочие «Уралвагонзавода» подали в суд на свое предприятие из-за увеличения норм выработки и снижения расценок. На сайте Дзержинского районного суда Нижнего Тагила размещено уведомление о слушаниях дела об оплате труда в январе 2018 года — НПС «Солидарность» к АО НПК «Уралвагонзавод».

До этого, в октябре 2017 года литейщики цеха № 563 «Уралвагонзавода» проводили «итальянскую забастовку», причиной которой стало снижение заработной платы. Сварщики и обрубщики завода сообщали, что их зарплата сократилась на 25-60%. «Если раньше некоторые сотрудники получали по 80 тысяч, сейчас они получают по 20 тысяч. У большинства ипотеки, кредиты, люди не рассчитывали на такую зарплату», – сообщил представителям СМИ председатель НПС «Солидарность» Алексей Димитров.

Работодатель в качестве контрмеры против «итальянской забастовки» стал накладывать штрафы на протестующих рабочих, им снижали премии на 25-50% за невыполнение сменного задания.

Частично проблемы «Уралвагонзавода» связаны с наложенными на предприятие санкциями США. Завод считается оборонным, т.к. производит не только гражданскую продукцию (вагоны), но и оборонную продукцию, танки. На оборонные предприятия России были наложены санкции США в связи с политикой Путина в отношении присоединения Крыма и участия российских военных сил в военном конфликте в Украине.

Судебный иск рабочих «Уралвагонзавода» к работодателю вызывал поток иронии и сарказма в соцсетях со стороны сторонников либеральной оппозиции. Дело в том, что рабочие «Уралвагонзавода» во время «болотных протестов» конца 2011 года активно выступали в поддержку Путина и против попыток оппозиции «раскачать лодку». Этих рабочих показывали по центральному телевидению как верных сторонников президента Путина, скандирующих «Урал, Россия, Путин!». Они грозились ехать в Москву разбираться с протестовавшими на Болотной площади против политики Путина либералами.

Сегодня, комментируя новость о снижении зарплат на «Уралвагонзаводе» и иске рабочих к предприятию, те самые либералы саркастично пишут в адрес рабочих: «Самое время ехать в Москву разгонять либералов, как орали в 2011-м», «Эти люди живут только для того, чтобы терпеть и поддерживать».

Впрочем, «кремлеботы» держат удар и отвечают, что смуту на заводе устраивают «лентяи и пьяницы», которые раньше «4 из 8 часов тратили на перекуры», а сейчас за ними ужесточили контроль, вот они и протестуют, т.к. «работать не хотят». Тоже ничего нового в плане нейтрализации протеста запутинцы не изобрели.

Факт остается фактом: рабочим приходится работать больше, а получать за свою работу меньше. Это тенденция, характерная для всей неолиберальной капиталистической экономики во всем мире. Так, против этого же протестовали рабочие в США в ходе президентской кампании в 2016 году. Благодаря протестам, в некоторых штатах минимальная оплата труда была поднята с 6,7 до 15 долларов в час. Теперь с этим столкнулись «патриоты Путина» с Урала, но единственный способ протеста, который они пока используют – это обращение в суд.

Очевидно, что дело здесь не в Путине лично, а в капитализме в целом. Как выясняется, наложенные на «Уралвагонзавод» санкции США российские предприниматели исполняют добровольно, с целью предотвратить убытки своих коммерческих компаний, работающих не только в России, но и за рубежом. Российские коммерческие компании, входящие в состав зарубежных холдингов с иностранным капиталом, отказываются от приобретения продукции «Уралвагонзавода», чтобы сохранить прибыли от зарубежного бизнеса. В результате отказа от покупки российской продукции российскими же капиталистами падают прибыли «Уралвагонзавода», завод, чтобы сохранить предприятие на плаву, сокращает зарплаты рабочим и увеличивает при этом нормы выработки. Вполне ожидаемы при такой политике и массовые увольнения «лишних» рабочих.

«Первая грузовая компания» (ПГК), российский железнодорожный оператор, отказывается от покупки вагонов «Уралвагонзавода» из-за санкций США против этого производителя, хотя для нужд железнодорожной компании планировалось закупить до 5000 вагонов в 2018 году. ПГК входит в международную транспортную группу Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding), работающую в России. Также в этот холдинг входят «Морской порт Санкт-Петербург», «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», «Универсальный перегрузочный комплекс», Туапсинский и Таганрогский морские порты, Волжское и Северо-Западное пароходства, судоходная компания «В.Ф. Танкер», судостроительное предприятие «Окская судоверфь». Санкции США, наложенные на «Уралвагонзавод», эта компания исполняет добровольно, поскольку российский бизнес имеет коммерческие интересы не только на российском рынке, но и на зарубежном, и очевидно последние перевешивают. Боязнь потерять прибыли от зарубежных контрактов заставляет капиталистов отказаться от контрактов с отечественными производителями. В результате страдают, конечно же, рабочие, а не капиталисты, убытки перекладываются на плечи рабочих.

Государство могло бы поддержать завод с помощью различных экономических мер, но зачем это делать, если никто не протестует?

«Если регионы не протестуют, то их просто нет», – сказала социолог Анна Очкина на «Днях Антикапитализма» в Нижнем Новгороде по поводу отношения в Администрации Президента к мониторингу протестной активности в регионах.

Если рабочие «Уралвагонзавода» не протестуют, а они не протестуют, наоборот, известны тем, что готовы славить власть и сплачиваться вокруг нее, то зачем власти их поддерживать? Они и так за эту власть. Хотя еще раз следовало бы здесь подчеркнуть, что речь нужно вести не о конкретном политическом лидере, а об экономической системе в целом. Решение же суда весьма предсказуемо будет не в пользу рабочих, это прекрасно известно тем, кто на практике сталкивался с буржуазным российским судом.

По материалам «Новых Известий»

Фото: en.kremlin.ru, v-tagile.ru, mstrok.ru