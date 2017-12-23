Бунт против пенсионной реформы в Аргентине.

Десятки людей пострадали в столице Аргентины Буэнос-Айресе в ходе массовой акции протеста 19 декабря. Причиной выступления граждан стал проект пенсионной реформы, обсуждавшийся в этот день в парламенте страны – Конгрессе. Площадь Конгресса в Буэнос-Айресе стала местом стихийного сбора демонстрантов, пожелавших присовокупить свой голос «снизу» к дебатам парламентариев. Митинг бысто перерос в беспорядки: демонстранты начали забрасывать полицейских булыжниками, те ответили слезоточивыми гранатами и резиновыми пулями. Краткая предыстория событий такова: в октябре уходящего 2017 года победу на выборах в Конгресс одержала правоцентристская коалиция, которую возглавляет действующий президент Маурисио Макри. Сразу после выборов этот политик, совместивший в одном лице главу исполнительной власти и лидера крупнейшей фракции в законодательном органе, заявил о необходимости реформ. Суть программы реформ оказалась антисоциальной: в числе ее главных предложений – сокращенние налогов и государственных расходов, а значит, социальных выплат. Аргентинские реалии, безусловно, в чем-то до боли знакомы российскому наблюдателю. Однако, неолиберальная программа правительства натолкнулась на серьезное сопротивление. Вопрос пенсионной реформы стал катализатором народного возмущения. Дело правящей коалиции осложняется тем, что решающего большинства в Конгрессе правые все-таки не имеют. Парламентская оппозиция, в которой сейчас находится небезызвестная Кристина Киршнер, бывший президент Аргентины, выступила против законопроекта. Оппозицию поддержали профсоюзы, убежденные в том, что пересчет выплат пенсий, предусмотренный законопроектом, приведет к их снижению. В довершение ко всему, народные массы прямо и недвусмысленно напомнили о себе стихийным митингом, переросшим в побоище. Число пострадавших 19 декабря перевалило за сотню. Больше половины из них – полицейские (88 человек), всего за медицинской помощью официально обратились 162 человек. Победу, однако, в этот раз одержали правящие круги: проект пенсионной реформы был принят в парламенте два дня спустя, 21 декабря. Значение этого события переросло национальные границы: президент Бразилии Мишел Темер назвал его «примером для подражания» и явно намерен повторить успех своего аргентинского коллеги. Общее убеждение протестующих аргентинцев прямо противоположно: эта реформа вернет страну в 90-е, убеждены они. Нельзя не отметить еще одно сходство с Россией, присовокупив к этому, что бояться «девяностых» у аргентинцев, пожалуй, даже больше оснований, чем у нас. Удастся ли неолибералам в Аргентине продолжить свое наступление на социальные права граждан? Покажет будущее.

Источники: ТАСС, «КоммерсантЪ», Russia Today, Мир24.