Появилась компьютерная игра про 1917 год

Игра выпущена коллективом левого сайта «Вестник бури» и называется вполне предсказуемом “Красный Буревестник. Разбуди меня в 20:17”. Ссылку можно посмотреть тут: http://2017.vestnikburi.com/.

По заявлению разработчиков, это первая игра в мире, полностью посвящённая Октябрьской революции. Самый всеобъемлющий тест на политические взгляды. Художественный сюжет, в котором правды больше, чем в псевдо-документальных кремлёвских агитках “Троцкий” и “Демон революции”.

“Красный Буревестник” – смесь визуальной новеллы и квеста, в которой главному герою нужно отправиться в “прошлое”, чтобы лично познакомиться с причинами и следствиями революции, а затем принять ключевые решения. Выгнать из Кремля Сталина или Троцкого, отдать фабрики рабочим или оставить за капиталистами, подписать Брестский договор или воевать до победного конца. Каждый шаг, каждый ответ на вопрос влияет на карму игрока и на ту политическую характеристику, которую вы получите в конце.

Играйте, делитесь с друзьями (и с врагами тоже делитесь), шарьте результаты у себя на странице. Посмотрим, кого у нас в стране больше спустя 100 лет – левых или правых.

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https://vk.com/topic-73211733_36538513