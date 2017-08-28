Митинг в Челябинске

В начале августа коммунисты Челябинского РОТ ФРОНТа вместе с ОКП и ВКПБ провели запланированное протестное мероприятие – митинг с заявленной темой «Против дорожно-транспортного произвола».

В своих выступлениях коммунисты и приглашенные говорили о сложившейся в последние годы неудовлетворительной ситуации с состоянием дорог, тротуаров и работой общественного транспорта. Большинство дорог Челябинска и междугородних трасс покрыты колдобинами и выбоинами, люки колодцев провалены или перекошены. Дорожную обстановку усугубляют разбитые трамвайные переезды, превратившиеся в труднопреодолимые препятствия. Пешеходные дорожки во многих местах либо отсутствуют вообще, либо находятся в таком состоянии, что по ним невозможно ходить. Из-за такого неудовлетворительного состояния дорожно-транспортной инфраструктур происходят многочисленные дорожные аварии, в результате которых люди нередко получают травмы, гибнут.

Дорожно-строительные и ремонтные работы характеризуются низким качеством. Так, накануне митинга на одной из дорог Челябинска ливнем было смыто только что уложенное асфальтовое покрытие.

Огромные нарекания вызывает работа общественного транспорта. Ликвидируются маршруты, сокращается количество рейсов. Из-за нарушений расписания движения транспорта люди нередко часами маются на остановках.

Реакция всех ответственных лиц, как и прежде, нам хорошо знакома: городские власти обещают исправить ситуацию, но пока только повысилась стоимость проезда, увеличились налоги, ввелись новые сборы по типу «Платона», увеличились акцизы и цены на горючее, а положение трудящихся и пенсионеров только ухудшается.

Поэтому участники митинга в своем единогласно принятом заявлении к губернатору Челябинской области и главе городской администрации выдвинули ряд требований, направленных на обеспечение надлежащего содержания и своевременного, качественного ремонта дорог и тротуаров, налаживание работы общественного транспорта таким образом, чтобы он удовлетворял потребность горожан в пассажирских перевозках, замораживание приватизации общественного транспорта и др.

Материал заимствован у сайта http://www.rotfront.su