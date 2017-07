Боливийское правительство грозит отправить за решетку своего бывшего представителя в ООН

Международная организация Focus on the Global South сообщает, что Пабло Солон, директор Fundación Solón, бывший исполнительный директор Focus on the Global South и бывший боливийский посол в ООН, находится под жестким давлением со стороны властей Боливии за то, что он критикует правительство и развернутую кампанию по строительству двух гидроэлектрических проектов в Амазонском регионе. По мнению Солона, в ходе реализации данных проектов будет затоплена огромная местность, с земли вытеснят более пяти тысяч представителей коренных народов, обезлесят более ста тысяч гектаров. При этом реализация проектов будет экономически невыгодна для страны при нынешних ценах на электроэнергию в соседней Бразилии.

Кроме того, под прицелом Боливийских властей оказался также Рафаэль Аркхондо, известный журналист, заместитель постоянного представителя при ООН, занявший пост посла Боливии в ООН после отставки Пабло Солона в июне 2011 года.

Заместитель министра по транспарентности и противодействию коррупции принял решение возбудить уголовные дела против Солона и Аркхондо, грозящие тюремным заключением до 4 лет. По его словам, Солон «незаконно назначил» Аркхондо, а Аркхондо, в свою очередь, совершил преступление «продления полномочий». Однако оба обвиняемых на данные заявления публично ответили, что Аркхондо был назначен на должность заместителя постоянного представителя при ООН Президентом Боливии и что он не продлевал свои полномочия.

Причина, по которой были выдвинуты такие обвинения, ясна — правительство Боливии намерено преследовать, запугивать и привлекать к уголовной ответственности всех тех, кто осмеливается бросить вызов политике и стратегии власти.

Пабло Солон не был удивлен обвинениями со стороны властей, возникшими в его адрес. Он также подтвердил свои намерения продолжать высказывать собственное мнение и не терять надежды.

Focus on the Global South призывает правительство Боливии снять обвинения против Солона и Аркхондо и выражает солидарность с ними, поскольку они бросают вызов сфабрикованным обвинениям и продолжают бороться за справедливость, права коренных народов, природы и общественных интересов.