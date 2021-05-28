Лейбористы Новой Зеландии: от профсоюзов до доминирующей политической силы.

17 октября 2020 года прошли очередные парламентские выборы в Новой Зеландии. Победу с большим отрывом одержала Лейбористская партия, что позволило ей, впервые с момента введения в 1996 году смешанного пропорционального представительства, получить достаточно мест для управления страной в одиночку. Чтобы понять причину популярности левых в «Стране длинного белого облака» нужно рассмотреть деятельность лейбористов в различные периоды.

Объединение рабочего движения

Социалистическая партия и Независимая политическая рабочая лига являлись прародителями левых партий Новой Зеландии, они представляли собой объединения разнородных групп. Стоит отметить, что между членами этих организаций существовала напряжённость из-за идеологических разногласий: социалисты имели более радикальную направленность, в то время как умеренные придерживались плана прогрессивной реформации. В результате парламентских выборов, проведённых в 1908 году, НПРЛ получила 1 место, на всеобщих выборах 1911 и 1914 годов левые получили 4 и 3 места соответственно. В 1916 году для консолидации левых сил была создана современная Лейбористская партия благодаря соглашениям, достигнутым в результате «конференций единства», проведённых в 1912 и 1913 годах.

Путь к первому парламентскому большинству (1916–1935)

Почти сразу же новая лейбористская партия оказалась вовлеченной в острые дебаты по поводу призыва на военную службу, которые возникли во время Первой мировой войны: Лейбористская партия решительно выступала против призыва, позднее несколько ведущих членов были заключены в тюрьму и исключены из парламента за их позицию против войны: Питер Фрейзер, Гарри Холланд, Боб Семпл и Пэдди Уэбб.

На выборах 1922 года лейбористы увеличили количество мест более чем вдвое, выиграв семнадцать мандатов. На выборах 1925 года их количество сократилось, но вскоре они обогнали либералов, став второй по величине партией. Лидер лейбористов Гарри Холланд стал официальным лидером оппозиции 16 июня 1926 года после того, как на дополнительных выборах в Эдеме 15 апреля был избран Рекс Мэйсон (лейбористы) вместо Джеймса Парра (реформа), который ушел в отставку. Однако после выборов 1928 года партия оказалась в выгодном положении — Партия реформ и новая Объединенная партия (возрождение либералов) получили по 27 мест каждая, и ни одна из них не могла управлять без поддержки лейбористов. Лейбористы предпочли поддержать либеральную Объединенную, партию, наиболее близкую к их собственным взглядам, — это положило конец пяти срокам правления Партии реформ.

Суровые условия Великой депрессии принесли лейбористам значительную популярность, но также вызвали напряженность между лейбористами и Объединенной партией. В 1931 году либералы приняли ряд экономических мер, которые лейбористы сочли враждебными по отношению к рабочему классу, и соглашение между двумя сторонами было разорвано. Затем Объединенная партия сформировала коалиционное правительство с Партией реформ, превратив лейбористов в оппозицию. Коалиция сохранила власть на выборах 1931 года, но постепенно недовольство общественности ее неспособностью решить экономические проблемы страны стало расти. Гарри Холланд умер в 1933 году, и его заменил его заместитель Майкл Джозеф Сэвидж на посту лидера партии.

Первое правительство (1935–1949)

На выборах 1935 года Лейбористская партия получила 53 места и обеспечив себе большинство, вернулась в правительство. В это время Лейбористская партия заключила союз с движением маори Ратана .

Сэвидж умер в 1940 году, и его заменил Питер Фрейзер, который известен как лидер Новой Зеландии на протяжении большей части Второй мировой войны. В послевоенный период, однако, продолжающийся дефицит и промышленные проблемы стоили лейбористам значительной популярности, и Национальная партия под руководством Сиднея Холланда укрепила свои позиции, хотя лейбористы смогли победить на выборах 1943 и 1946 годов. В конце концов, на выборах 1949 года лейбористы потерпели поражение.

За первый период правления лейбористов было осуществлён ряд значительных реформ: создание государственной жилищной схемы, реформа арбитражной судебной власти, национализация Банка Новой Зеландии, введение минимальной заработной платы, сорокачасовой рабочей недели, бесплатного стационарного лечения, повышение пенсионных выплат, а также улучшение положения маори. В 1947 был принят был принят Вестминстерский статут, который провозглашал независимость страны в рамках Британского Содружества Наций. Общий рост уровня жизни, поощряемый социальной и экономической политикой первого лейбористского правительства, привел к значительному улучшению здоровья и благосостояния населения в целом.

Второе правительство (1957–1960)

Уолтер Нэш — третий премьер-министр лейбористов, вступил в должность в конце 1957 года. Были приняты радикальные меры для решения проблем с платежным балансом, что привело к крайне непопулярному «Черному бюджету» Арнольда Нордмейера, нового министра финансов, который поднял налоги на алкоголь, сигареты, автомобили и бензин. За три года были увеличены семейные пособия, гарантирована равная оплата труда на государственной службе для мужчин и женщин, отменено обязательное военное образование, введены положения о капитализации семейных пособий и 3-х процентные жилищные кредиты, в результате этого закона тысячи семей смогли приобрести собственное жилье. К концу правления второго лейбористского правительства Новая Зеландия тратила 36% всех государственных расходов на программы социального обеспечения, что на тот момент было самым высоким показателем среди других стран мира.

Третье правительство (1972–1975)

Лейбористы вернулись к власти лишь в результате выборов 1972 года. Норман Кирк, являвшийся на тот момент лидером партии, резко критиковал тестирование ядерного оружия Францией и систему апартеида в Южной Африке. При кабинете министров Кирка в конституцию были внесены поправки, которые снизили возрастной ценз для голосования с 20 до 18 лет и расширили представительство маори. Помимо этого, были созданы схемы обязательных пенсионных накоплений, введены пособия по инвалидности и жилищные ссуды, увеличены субсидии на образование и здравоохранения, повышена минимальная заработная плата, представлены меры для борьбы с дискриминацией по признаку пола.

В 1974 году Кирк заболел и умер, Его сменил Билл Роулинг, которая не пользовалась такой популярностью и на выборах 1975 года лейбористы потерпели поражение от Национальной партии, которую возглавлял Роберт Малдун.

Четвертое правительство (1984–1990)

Четвертое лейбористское правительство пришло к власти во главе с Дэвидом Ланге во время экономического кризиса. Когда результаты выборов стали ясны, будущее правительство предложило девальвировать доллар, однако Роберт Малдун, на тот момент премьер-министр, отказался выполнять это распоряжение, что привело к конституционному кризису и ускорило внесение некоторых изменений в Закон о Конституции 1986 года.

Программа экономической политики Четвертого лейбористского правительства значительно отличалась от предыдущих лейбористских правительств. Министр финансов Роджер Дуглас был сторонником теории свободного рынка и стремился провести радикальные реформы («Роджерномика») в экономике и налоговой системе. Это включало плавающий курс новозеландского доллара, сокращение государственных расходов, снижение налогов и отмену почти всех отраслевых субсидий. Правительство также произвело революцию во внешней политике Новой Зеландии, сделав страну безъядерной зоной и фактически выйдя из альянса ANZUS («Тихоокеанский пакт безопасности»). Иммиграционная политика была либерализована, и поощрялась миграция из Азии.

Другие нововведения Четвертого лейбористского правительства включают расширение юрисдикции Трибунала Вайтанги до даты подписания Договора Вайтанги (соглашение, по которому маори вступили в состав Британской Империи); реформа закона о гомосексуализме, легализовавшая гомосексуальные отношения; и Билля о правах 1990 года, в котором перечислены гражданские и политические права. На протяжении своего первого срока правительство оставалось в значительной степени единым, поддерживая радикальные реформы финансовой, экономической и социальной политики, которые были приняты, но первые признаки разногласий начали проявляться еще до выборов 1987 года.

В 1987 году лейбористы одержали еще одну значительную победу на выборах против Национальной партии, несмотря на то, что голоса были получены из богатых регионов, лейбористы потеряли избирателей в местах, которые ранее были их оплотом. Этот второй срок, который увеличил большинство лейбористов, и был выигран в основном благодаря их антиядерной позиции, вызвал возникновение разногласий по экономической политике в кабинете министров. Министры разделились во мнениях относительно масштабов и темпов дальнейших реформ, среди членов партии возник раскол, а среди избирателей-лейбористов возникло разочарование. Партия также подверглась критике со стороны Совета профсоюзов.

Ланге был заменен Джеффри Палмером. Однако Палмеру не удалось восстановить разрушенные остатки правительства Ланге, и к сентябрю 1990 года Палмера заменил Майк Мур. Несмотря на восхождение Мура, Лейбористы потерпели самое худшее поражение с тех пор, как они впервые вступили в должность в 1935 году (потеряв 28 мест), и были отброшены в политическую глушь после их сокрушительного поражения на выборах.

Пятое правительство (1999–2008 годы)

После выборов 1999 года к власти пришло коалиционное правительство лейбористов и партии Альянс (ранее отколовшегося от лейбористов левого крыла), Хелен Кларк стала второй женщиной-премьер-министром Новой Зеландии. Это правительство, проводя ряд реформ, не было особенно радикальным по сравнению с предыдущими правительствами лейбористов и сохраняло высокий уровень популярности. Политика Пятого лейбористского правительства включает схему KiwiSaver, пакет «Работа для семьи», повышение минимальной заработной платы на 5% в год, беспроцентные студенческие ссуды, создание районных советов здравоохранения, введение ряда налоговых льгот, капитальный ремонт вторичного получение школьного образования путем введения NCEA и введения 14-недельного отпуска по уходу за ребенком. Профсоюзы также поддержали Закон о гражданском союзе 2004 года, который легализовал гражданские союзы для однополых и разнополых пар.

В начале 2004 года лейбористы подверглись критике за свою политику в отношении разногласий на береговой линии и на морском дне. Внутри партии возникли серьезные внутренние противоречия, кульминацией которых стала отставка младшего министра Тарианы Турия и создание ею новой партии маори.

После выборов 2005 года лейбористы сформировали коалицию с Прогрессивной партией (отколовшейся от Альянса) и заключили комплексные соглашения о доверии и поставках с центристскими партиями «United Future» и «New Zealand First», которые дали лидерам обеих партий министерские портфели. Также было заключено соглашение об ограниченной поддержке с Партией зеленых, согласно которому зеленые уступки должны были быть сделаны в обмен на воздержание при голосовании о доверии и поддержке. Лейбористы потеряли власть, когда Национальная партия убедительно победила их на выборах 2008 года.

Шестое правительство (2017 – настоящее время)

Джасинда Ардерн была утверждена в качестве нового лидера партии. После её прихода к руководству лейбористы резко поднялись в опросах общественного мнения.

Во время выборов 2017 года лейбористы набрали 36,6% голосов партии и увеличили свое присутствие в Палате представителей до 46 мест, что сделало их второй по величине партией в парламенте.

19 октября 2017 года лидер партии «NewZealandFirst» Уинстон Питерс объявил, что его партия сформирует коалиционное правительство с лейбористами, сославшись на изменение международных и внутренних экономических обстоятельств в качестве причины своего решения, а также на уверенность в том, что лейбористское правительство лучше всего подходит для этого. Оно будет заботиться о социальном и экономическом благополучии новозеландцев в глобальной окружающей среде, которая претерпевала быстрые и серьезные изменения. Эта коалиция в сочетании с доверием и поддержкой со стороны Партии зеленых позволила лейбористам вернуться в правительство впервые с 2008 года. Ардерн стала премьер-министром, а Питерс — ее заместителем. Лейбористское правительство обязалось ликвидировать детскую бедность, сделать высшее образование бесплатным, сократить иммиграцию на 20 000–30 000 человек, отменить уголовную ответственность за аборты и сделать все реки пригодными для плавания в течение 10 лет.

Во время выборов 2020 года лейбористы набрали 50% партийных голосов и увеличили свое присутствие в Палате представителей до 65 мест. В качестве убедительной победы, в которой партия одержала победу «практически в каждом электорате», лейбористы, как полагают, получили поддержку колеблющихся избирателей, поскольку они обращались к ним, многие из которых ранее голосовали за Национальную партию при Джоне Ки.

Хотя результаты опросов общественного мнения, проведенных ранее в 2020 году, не показывали большого преимущества ни для Лейбористской, ни для Национальной партий, Ардерн и лейбористское правительство получили высокую оценку за их реакцию на распространение COVID-19 в Новой Зеландии.

План развития страны с 2021 по 2024 год

На ближайшие 3 года партия ставит перед собой огромный спектр задач. Приоритетными из них являются: восстановление страны от последствий эпидемии COVID-19, значительная социальная помощь населению, природоохранная инициатива, развитие способов получения «зелёной» энергии, борьба с дискриминацией и многое другое. Ниже я хочу привести выдержки из этой программы, чтобы обозначить наиболее важные преобразования.

Основной проект состоит из пяти разделов:

1. Поощрение образовательных программ Создание новых рабочих мест и трудоустройство граждан, потерявших работу в период пандемии. Построение экономики устойчивого развития Дотации предприятиям и бизнесу Международное экономическое сотрудничество Инвестиции в здоровье граждан

Преобразования в сфере здравоохранения включают расширение помощи инвалидам и учащимся, увеличение отпуска по болезни, привлечение дополнительного финансирования для закупки современных лекарств.

Образование

Лейбористы будут продолжать интеграцию учеников и учителей из числа маори в общеобразовательные организации, поддержку «вечернего» образования. Более того, планируется модернизация 180 школ и осуществление программы строительства новых школ для 100.000 учащихся.

Борьба с бездомностью

Решение жилищного вопроса предполагает предоставление более 18.000 общественных домов и мест для временного размещения, льготных условий при покупке жилья и защиту прав домовладельцев и арендаторов.

Экология и энергия

Лейбористы будут сотрудничать с местными советами, профсоюзами, организациями маори в целях обеспечения перехода к экологически безопасной экономике, что также позволит оптимизировать возможности экономического развития. Постепенный отказ использования ископаемых видов топлива в технологическом тепле, переход к 100% возобновляемым источникам энергии, введение новых стандартов топливной эффективности и посадка 1 миллиарда деревьев к 2028 году. Всё это должно поспособствовать улучшению экологической ситуации в стране

Реформа полиции, правосудия и пенитенциарной системы

Планируется создание центров для борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью, предоставление вакансий для этнических меньшинств, защита жертв травли по религиозным, половым и сексуальным признакам и признание результата референдума о рекреационном использовании каннабиса.

ЛГБТ+

Поддержка сексуальных меньшинств не менее важная тема в современной Новой Зеландии, потому что представители этого сообщества являются полноправными гражданами. Поэтому будет запрещена конверсионная терапия (совокупность методик, направленных на изменение сексуальной ориентации человека с гомосексуальной и бисексуальной на гетеросексуальную), улучшен доступ к системе здравоохранения и направлены дополнительные средства финансирования.

В заключении хочется сказать, что, пройдя историю Лейбористской партии, смотря на все её достижения, цели и приоритеты, можно уверенно заявить, что Новая Зеландия является социальным государством, олицетворяющим современные социал-демократические идеалы. В мире существует множество стран, заботящихся о благосостоянии своих гражданах, и это показывает, что «фантазии» о справедливом и процветающем обществе не вымысел, нужно лишь сделать шаг через алчность, равнодушие и невежество.

Федор Ковалевич

Источники : https://www.labour.org.nz/policy

https://www.britannica.com/topic/New-Zealand-Labour-Party