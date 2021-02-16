Возможности и пределы «бонапартистской» политики

Среди выдающихся государственных деятелей ХХ века, сыгравших решающую роль в исходе Второй мировой войны, наряду с именами Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля с полным правом можно назвать имя Шарля де Голля. Невозможно переоценить значение генерала де Голля в развитии французской государственности как создателя Пятой республики, которая существует и в наше время. Его называли национальным героем и реакционером, освободителем и диктатором. Но кем же он был для французов самом деле?

Шарль де Голль родился 22 ноября 1890 года в городе Лилль, в семье преподавателя иезуитского колледжа Непорочного зачатия Анри де Голля, гордившегося своим аристократическим происхождением, придерживавшегося консервативных взглядов и называвшего себя «тоскующим монархистом». Что, впрочем, не помешало Анри де Голлю публично осудить преследование французского офицера еврейского происхождения Дрейфуса, к вящему неудовольствию его собственного начальства в лице отцов иезуитов.

В 1900 году Шарль начал учебу в этом колледже, где наряду с религиозным воспитанием учащихся убеждали в пагубной роли французской революции и либеральных принципов. Не случайно уже в 1904 г. парламент запретил религиозное преподавание в учебных заведениях, и юный Шарль в 1907 г. был отправлен родителями учится в Бельгию, куда бежали французские иезуиты, основав колледж Святого сердца. Затем Шарль де Голль получил классическое военное образование в специальной военной школе Сен-Сир и звание младшего лейтенанта, затем сделал успешную карьеру в армии. Он, как и большинство представителей офицерской касты, тяготел к консервативным взглядам и скептически относился к парламентской демократии. В начале ХХ века в республиканской Франции военным было не только запрещено заниматься политикой, но они даже были лишены избирательных прав и обязаны были давать клятву офицера – не участвовать в политической жизни собственной страны!

Начало его военной карьеры тесно связано с полковником Петэном, будущим диктатором фашистской Франции. В своих мемуарах де Голль напишет: «Моим первым командиром был Петэн, который открыл для меня все значение таланта и искусства военачальника».

В Первую мировую войну лейтенант Де Голль служил в 4-й пехотной бригаде под командованием бригадного генерала Филиппа Петэна, который вскоре отличился в битве под Верденом и получил почетное прозвище Верденский лев. Уже капитан де Голль в 1915 году после ранения штыком в бедро в бессознательном состоянии попадает в германский плен на целых три года. Он предпринимает пять неудачных попыток побега. В специальном лагере для военнопленных Форт IX в Баварии, где содержали уличенных в попытках бежать, он знакомится с русским офицером Михаилом Тухачевским, против которого ему придется вскоре воевать в Польше, и обучает его французскому языку. Участие капитана Шарля де Голля в победоносной для Франции Первой мировой, когда страна вернула себе Эльзас и Лотарингию, было отмечено высшей наградой республики Орденом Почетного легиона и Военным крестом.

Только что вернувшись из плена в начале 1919 года, де Голль становится участником советско-польской войны. Франция, проводившая активную антисоветскую политику, оказывала всемерную поддержку полякам. В мае де Голль уже ведет обучение польских офицеров. Сначала на территории Франции, а затем и в самой Польше, где ему присваивают звание майора польской армии. Он принимал участие в боевых действиях против Красной Армии на Волыни и под Варшавой, командуя смешанным пехотно-танковым отрядом, где его противником оказался старый знакомый — бывший офицер царской армии Михаил Тухачевский, а в начале 1921 года возвращается на родину с польским крестом Святого Венцлава.

Вторую мировую войну Шарль де Голль встретил в звании полковника и активно участвовал в боевых действиях на командных должностях. Как писал немецкий генерал Гудериан в «Мемуарах солдата»: «де Голль не уклонялся от боев и с несколькими отдельными танками 19 мая прорвался на расстояние двух километров от моего командного пункта…Я пережил несколько часов неуверенности». В мае 1940 г. ему присваивают звание бригадного генерала, а в начале июня назначают на пост заместителя военного министра, в качестве которого он решительно выступает против отказа от борьбы, несмотря на неудачи на фронте. Маршал Петэн, занимавший пост заместителя председателя правительства, наоборот, склоняется к выводу о безнадежности продолжения войны.

14 июня 1940 года без боя был взят Париж, и правительство Поля Рейно, уже переехавшее в Бордо к тому моменту, подало в отставку. В этот же день в Бордо в ресторане отеля «Сплендид» бригадный генерал де Голль в последний раз встречается с маршалом Петэном и молча приветствует его. В ответ маршал пожимает де Голлю руку. Их пути окончательно расходятся. И 16 июня де Голль прибывает в Лондон.

18 июня 1940 года, когда новое правительство маршала Петэна начало переговоры с Гитлером, закончившиеся позорной капитуляцией Франции, 49-летний бригадный генерал де Голль выступил по радио Би-би-си с обращением к французам с призывом продолжить борьбу против оккупантов. «Чтобы не произошло, пламя французского Сопротивления не должно погаснуть и не погаснет!» – заявил генерал. Этот легендарный призыв служит важнейшим рубежом в биографии де Голля. Данное событие завершает карьеру боевого офицера и превращает генерала Шарля де Голля в государственного деятеля. А 2 августа военный трибунал режима маршала Петена, его бывшего учителя и командира, приговаривает генерала де Голля к смертной казни. Германия оккупировала северную и западную части страны, правительственные органы, созданной маршалом Петэном фашисткой диктатуры, переезжают в курортный город Виши.

Провозгласив начало французского сопротивления германским нацистам, де Голль, создал в Лондоне эмигрантское объединение «Свободная Франция», в которое вошли патриоты консервативного толка: офицеры и журналисты, крайне правые кагуляры и католики, бывшие госчиновники, эмблемой «Свободной Франции» стал лотарингский крест, средневековый христианский и геральдический символ. Свои политические планы де Голль откровенно изложил 29 января 1942 года в беседе с советским послом Иваном Майским в Лондоне. Они сводились к учреждению сильной исполнительной власти и корпоративного парламента. И.Майский в своем донесении в Москву охарактеризовал политические воззрения де Голля как «модернизированный бонапартизм». И только по мере развертывания движения Сопротивления в самой Франции, в котором важнейшую роль играла французская компартия и созданный ею Национальный фронт, в окружении де Голля стали появляться левые, многие видные социалисты и даже коммунисты. Таким образом, логика борьбы за освобождение родины заставляла де Голля постепенно сдвигаться влево. Неслучайно де Голль вынужден был заговорить о необходимости упразднения «коалиции частных интересов, которая действовала против интересов нации» и признать, что «пример сопротивления подают французские трудящиеся, которые поддерживают вопреки всему честь славу и величие французского народа».

Хотя «Свободная Франция» располагалась в Лондоне, взаимоотношения де Голля с Великобританией и США были далеко не идеальные. Особенно не складывались у генерала отношения с президентом Рузвельтом. Несмотря на поддержку «Свободной Франции» со стороны премьер-министра Черчилля, у французов и англичан существовало соперничество за колониальные владения на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Подобных противоречий с СССР у французов не было. Когда по дипломатическим каналам вопрос о советском официальном признании был согласован, де Голль 24 сентября 1941 года издает ордонанс об учреждении Французского национального комитета по своим председательством, взявшего на себя функции правительства в изгнании. Уже 26 сентября правительство СССР признало де Голля как «руководителя всех свободных французов» и обещало содействие в общей борьбе с Германией и «полное восстановление независимости и величия Франции».

27 сентября генерал де Голль направил телеграмму главе советского правительства И.Сталину, в которой говорилось: «В момент, когда «Свободная Франция» становится союзником Советской России в борьбе против общего врага, я позволю себе высказать свое восхищение непоколебимым сопротивлением русского народа, равно как и мужеством и храбростью его армий и их полководцев. Бросив всю свою мощь против агрессора, СССР дал всем ныне угнетенным народам уверенность в своем освобождении».

А визит де Голля в Москву в декабре 1944 года в качестве председателя Временного правительства Французской республики, и нелегкие переговоры с маршалом Сталиным (камнем преткновения был польский вопрос), закончившиеся подписанием франко-советского договора, сильно укрепили его политические позиции как общепризнанного французского национального лидера. Уже после ХХ съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина, президент Шарль де Голль в беседе с советским послом Богомоловым высказал мнение, что по отношению к Сталину в Москве поступили несправедливо, «ведь он так много сделал для России».

После освобождения Франции генерал возглавил правительство, в которое вошли и ведущие левые партии, участвовавшие в Сопротивлении – социалисты и коммунисты. Это был уникальный период французской истории. Левые партии пользовались огромной поддержкой французов, а ФКП еще несколько лет оставалась самой влиятельной партией в стране. Коалиционное правительство осуществило широкомасштабную программу национализации. В декабре 1944 года генерал де Голль издает ордонанс о национализации ряда угольных шахт. Затем национализируются крупнейшие автомобильные и авиационные предприятия, торговый флот, гражданская авиация, предприятия по переработке нефти и газа, Французский банк, крупнейшие депозитные банки и страховые компании. Причем ряд предприятий, в частности автомобильные заводы «Рено», были конфискованы без всякой компенсации, поскольку их владельцы сотрудничали с немцами. Были заложены основы государственного управления национализированными отраслями и регулирования экономики в целом известной как политика «дирижизма». Хотя де Голль никогда не был сторонником социалистических и левых идей, однако возглавляемое им после освобождения Франции коалиционное правительство с участием социалистов и коммунистов, осуществило прогрессивные социально-экономические преобразования, оказавшие существенно влияние на дальнейшее развитие страны.Следует заметить, что пришедшие к власти лейбористы в Великобритании также провели во второй половине 40-х годов ХХ века национализацию ряда важнейших отраслей экономики.

На выборах в Учредительное собрание 21 октября 1945 года 160 мест получили коммунисты, 152 – католическое Народно-республиканское движение, 142 – социалисты. Оно единогласно избрало генерала главой правительства и провозгласило, что «Шарль де Голль имеет большие заслуги перед родиной». Однако сформированное коалиционное правительство просуществовало не долго. Наряду с разногласиями между главой правительства и коммунистами, которым генерал не доверял, существовали принципиальные расхождения между де Голлем и ведущими партиями по вопросам государственного устройства. Де Голль был решительным противником реставрации парламентской модели Третей республики, существовавшей до войны. Его идеалом была республика президентского типа с максимально широкими полномочиями главы государства, который его критики называли монархической республикой. В январе 1946 года генерал уходит в отставку. В стране учреждается Четвертая республика, в которой президент, также как и в Третьей республике избирался обеими палатами парламента.

В апреле 1947 года де Голль объявил о создании своей партии РПФ (Объединение французского народа) В качестве основных целей провозглашается «уничтожение традиционной системы всевластия партий, создание сильного режима президентского типа». По мнению де Голля, действовавшая конституция «не обеспечивала величия Франции и нарушала стабильность и внутреннее спокойствие». Однако возвращение генерала во власть не состоялось. 17 июля 1951 года на парламентских выборах его партия РПФ занимает лишь второе место, получив 4 миллиона голосов, но на первом месте снова коммунисты – более 5 миллионов голосов, на третьем – социалисты. Четвертая республика отличалась постоянной политической нестабильностью, частой сменой коалиционных кабинетов и правящих партий: правых, радикалов (либералов) и социалистов.

И только в 1958 году, когда режим Четвертой республики оказался в тяжелейшем кризисе, в том числе в результате зашедшей в тупик колониальной войны в Алжире, генерал с триумфом возвращается во власть, но уже в качестве надпартийного лидера правых антикоммунистических сил. 1 июня 1958 года де Голль получает от парламента мандат на формирование правительства национального спасения. Условием его возвращения было изменение конституции и создание принципиально новой системы власти. 28 сентября проходит конституционный референдум, в результате которого была учреждена Пятая республика. Компартия и некоторые социалисты, в их числе будущий президент Франсуа Миттеран, и часть либералов, выступили против. Резко ограничивались права парламента и в меньшей степени – правительства. Президент, наделяемый широкими полномочиями, согласно 16 статье конституции мог их даже увеличить по своему смотрению. Франция стала президентской республикой. Однако стремление де Голля всячески ограничить роль политических партий удалось не в полной мере. Правительство несло ответственность пред парламентом. В декабре 1958 года генерал был триумфально избран президентом, получив 75,5% голосов выборщиков. Известный социолог Раймон Арон писал: «Пятую республику породил осененный благодатью вождь». Созданную им систему оппоненты называли режимом личной власти. Сам генерал весьма откровенно утверждал, что Франция нуждается в монархии, но не наследственной, а избирательной. Де Голлю удалось затем, несмотря на сопротивление большинства партий, провести еще один успешный референдум об избрании президента всеобщим голосованием, а не выборщиками, представлявшими политические партии, как было ранее.

Хорошо известно, что при подготовке российской конституции 1993 года в значительной мере учитывалась французская модель президентской республики. При этом упускалось из виду, что во Франции сильная президентская власть объективно ограничивалась развитой партийной системой и устойчивыми демократическими традициями.

Президенту де Голлю удалось постепенно решить кровоточащую проблему Алжира, предоставив ему независимость, несмотря на сопротивление крайне правых неофашистских сил, создавших «Секретную вооруженную организацию» (ОАС), которые разжигая шовинистические настроения, пытались свергнуть президента и организовывали на него покушения. Как писала газета французских коммунистов «Юманите», в решении алжирской проблемы генерал де Голль «с наибольшим блеском проявил свой реализм и способности государственного деятеля».

В области внешней политики де Голль взял курс на независимость от США, выступал противником политики Атлантической солидарности, выведя Францию из военной организации НАТО, закрыл американские военные базы на своей территории. Франция оставалась политическим членом Альянса. Более того, к явному неудовольствию Вашингтона, президент де Голль стал проводить политику сближения с Москвой. В 1966 году он посетил Советский Союз с официальным визитом, результатом которого стало подписание совместной советско-французской декларации. Наблюдалось явное совпадение позиций двух стран по ряду важнейших международных вопросов: ближневосточного кризиса 1967 года и войны, развязанной США во Вьетнаме.

Впоследствии, избранный в 2007 году президентом Николя Саркози, возглавлявший партию наследников де Голля, вернул страну в военную организацию блока НАТО в полном противоречии с позицией самого генерала.

В основе взглядов де Голля лежала идея приоритета национальных интересов над классовыми и иными различиями. Классовая борьба, по мнению де Голля, «отравляет отношения между людьми, от нее безумеют государства, она нарушает единство наций и разжигает войны». Альтернативу он видел в создании корпоративных ассоциаций труда и капитала. Будучи противником социалистических идей, генерал, тем не менее, в 1967 году вводит социальный декрет об участии рабочих в прибылях, через получение акций предприятий, отстаивая концепцию так называемого «народного капитализма». Однако на практике его реализация охватила очень небольшое число предприятий по всей стране. Таким образом, оставаясь по своим взглядам консервативным политиком, он, исходя из своего понимания «величия Франции», стремился выступать как надклассовый общенациональный лидер, что вызывало недовольство французских буржуазных кругов. Эта политика получила наименование голлизма. Некоторые современные российские политологи, в частности, близкий к Кремлю депутат ГД Вячеслав Никонов, (внук сталинского соратника Вячеслава Молотова), называют политику Путина российским вариантом голлизма. И этот вариант представляется более жестким.

Для поддержки политики президента де Голля была создана партия лидерского типа ЮНР («Союз в защиту новой республики»). ЮНР удалось, благодаря переходу от пропорциональной к мажоритарной системе выборов, занять ведущие позиции в парламенте. В 1965 году на президентских выборах де Голль во втором туре взял верх над представлявшим широкий блок левой оппозиции социалистом Миттераном, (54 % против 45 %), который выступал с последовательной критикой Пятой Республики как «постоянного государственного переворота».

Несмотря на очевидные достижения в области внешней политики де Голлю пришлось столкнуться в мае 1968 года с острейшим политическим вызовом, известным как студенческая революция или «красный май». Студенческие беспорядки переросли в широкомасштабный протест трудящихся, выразившийся в антиправительственных выступлениях ведущих профобъединений страны. Начавшись как восстание леворадикальных студентов Сорбонны и других высших учебных заведений в Париже, увлекавшихся популярными среди студенчества доктринами Троцкого и Мао, эти события привели к общенациональному политическому кризису и серьезному ослаблению позиций президента. В столкновениях с полицией пострадали десятки человек. Важной причиной утраты доверия к де Голлю была его социально-экономическая политика, в том числе в области трудовых отношений. Профсоюзы требовали сорокачасовой рабочей недели и повышения минимальной зарплаты до 1000 франков. Наконец, всё большее раздражение в обществе вызывала фигура самого де Голля — он казался части населения, в первую очередь молодёжи, слишком авторитарным и явно «несовременным» политиком. Непопулярна была правительственная монополия на телевидении и радио. 20 мая была объявлена всеобщая забастовка. В стране бастовало 10 миллионов человек.

Но генерал, запугивая общество угрозой «тоталитарной диктатуры» со стороны «красных», не только сумел справиться с революционной волной, но и одержать в июне убедительную победу на парламентских выборах, где его партия, которая теперь называлась «Союз демократов за Пятую республику» получила 358 мандатов из 485 и сильно ослабила позиции всех левых партий.

В апреле 1969 года, после острейшего финансового кризиса 1968 года, подорвавшего позиции его правительства, де Голль инициирует новый референдум. На референдум был вынесен план реорганизации Сената — верхней палаты парламента, имевшего законодательные полномочия — в экономический и социальный орган с представительством предпринимателей и профсоюзов с консультативными функциями в духе концепции социального корпоративизма. Также на референдум был вынесен проект реорганизации территориального деления страны с усилением власти префектов, наряду с созданием районных собраний, где должны быть представлены организации бизнеса, профсоюзы, крестьянские кооперативы и университеты. Президент, стремясь завоевать доверие избирателей, заговорил о себе как о социальном реформаторе, выступающем против привилегий буржуазии. Инициируя этот референдум фактически о доверии к себе как лидеру нации – Шарль де Голль бросил на чашу весов свой авторитет президента, заранее объявив, что в случае проигрыша уйдёт. Против планов президента выступили как левые партии (социалисты, коммунисты), так и либеральные и многие правые силы. Критики справа требовали ограничения вмешательства государства в экономику, предоставления большего простора частной инициативе. По мнению влиятельных кругов французского бизнеса политика «национального величия» себя исчерпала. Тогда как левые осуждали режим личной власти и политику в интересах крупных корпораций. ФКП утверждала, что «голлистские власти продолжают политику ограничения прав выборных органов». В России в период политического кризиса 2011 – 2012 годов противоположные политические силы, левые и правые, (коммунисты и социалисты, либералы и националисты) также совместно выступали против влиятельного лидера бонапартистского типа, безуспешно пытаясь помешать возвращению Владимира Путина на пост президента.

В целом успех этой инициативы де Голля был бы еще одним важным шагом в сторону авторитарного правления. Но французский народ на этот раз не поддержал генерала. После поражения на референдуме (более 53% голосовали против) де Голль досрочно подает в отставку с поста президента и покидает большую политику.

Пример политики президента де Голля очень поучителен. С одной стороны, мы видим успешный опыт государственного строительства и социально-экономических реформ, сочетающих как прогрессивные преобразования в области экономики, так и консервативный курс на создание сильной бюрократической вертикали управления с элементами авторитаризма. С другой стороны, как и всякая надклассовая политика условного «модернизированного бонапартизма» может быть успешна в определенный исторический период, когда общенациональные задачи становятся определяющими, но затем она перестает удовлетворять различные социальные группы с противоположными классовыми интересами. Это в конечном итоге и произошло с режимом де Голля. Похожая ситуация начинает складываться и в современной России. Реальные достижения эпохи Владимира Путина по сравнению с режимом Бориса Ельцина, напоминавшего отчасти правление французского короля банкиров Луи Филиппа, уже забываются, а усиливающаяся политическая монополия одного лица начинает вызывать все большее раздражение городского среднего класса, особенно на фоне ухудшающегося социального положения трудящихся.

Шарль де Голль скончался 9 ноября 1970 года, не дожив нескольких недель до 80 лет. Президент Жорж Помпиду сказал, выступая по радио: «Франция овдовела». «Его кончина не может оставить безразличным не одного француза”, – говорилось в заявлении Французской коммунистической партии.

Использованная литература.

Вторая мировая война в воспоминаниях. Москва. Издательство политической литературы. 1990.

Николай Молчанов. «Неизвестный де Голль. Последний великий француз». Москва. Алгоритм. 2011.

История Франции том 3 Издательство Наука. Москва 1973.

Романов Борис Савельевич.

Обозреватель интернет-журнала «Социалист»

института «Справедливый мир». Москва.