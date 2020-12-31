Кто пользуется результатами твоего труда?

Представьте на минутку, что вы живете в особенной деревне. В этой деревне существует свое, неплохо развитое хозяйство. Своя валюта. И вы – глава деревенского центробанка. Эмитент валюты. Можете ее создавать в разных количествах. Можете выдавать кредит, получая прибыль. Предполагаем, что в деревне, «народный сход» ограничит ваши права, но «водичка дырочку найдет» — никто не мешает создать аффилированный «Деревенский банк» — кредитовать его на льготных условиях. И таким образом получать совместную с этим банком прибыль. Растет «деревенская экономика» — ваш аффилированный банк имеет дешевые кредитные ресурсы и может организовывать предприятия с меньшей себестоимостью денег, соответственно – большей прибыльностью. Давить конкурентов. Упала экономика – ничего страшного. Дали этому аффилированному банку кредит для «стабилизации деревенской экономики», он скупил за копейки, погрязшие в долгах предприятия. Конечно, деревенские граждане, возмущенные произволом, могут прийти с вилами, но печатный станок-то у вас: вы напечатали зарплату для полиции и вооруженных охранников, юристов, прописали законы… В-общем, красота…

Так работает схема управления хозяйством в государственных и мировых масштабах. Финансовые элиты сами себе выдают деньги, на которые покупают реальные блага – таким образом, забирая себе бесплатно результаты чужого труда.

Вы, конечно, возразите: Центробанк – государственное учреждение, ограниченное законами. Это верно. Тем не менее, диалектика ситуации такова, что, будучи субъектами капиталистического мирохозяйства, Центробанки всех стран одновременно и должны осуществлять функции финансового регулирования, и работают на получение прибыли (см. отчет о финансовой деятельности ЦБ РФ: https://cbr.ru/about_br/publ/god/ ). И по факту, прибыль, от которой Центробанки отказались на «благо своих граждан», переходят в карманы граждан банкиров (Дж. Стиглиц «Люди, власть и прибыль»).

Вы скажете, что это – справедливая плата за труд банкиров. Отчасти соглашусь. Если банки, как в СССР, финансируют под минимальный процент народной хозяйство (Г. Ханин «Экономическая История России в Новейшее время»), то да (но надо учитывать, что деньги в СССР носили только счетный характер – та же книга). В Китае сейчас, отчасти, та же схема – банки финансируют промышленность дешевыми целевыми кредитами.

Но в современной экономике, ориентированной на получение финансовой прибыли, значительная часть средств банков уходят в ипотечные и финансовые пузыри. И тут тот, кто обладает властью над Печатным станком, делает деньги «из воздуха», поставьте себя на его место, вспомнив модель «деревенской экономики».

Вы, конечно, скажете, что на фондовом рынке, можно заработать. Увы, спекулятивный рынок накачивается деньгами, потом крупные инвесторы выходят из рынка, цены на акции падают и мелкий инвестор разоряется. Т.е. просто деньги из его карманов перераспределяются карман крупных инвесторов. При необходимости, это совместная финансовая команда, владеющая печатным станком, спасет провалившегося крупного инвестора, дав ему денег в долг. (Вся эта схема разбиралась в книге Дж. Сороса «Кризис мирового капитализма»)

В 2008 г. Спасали крупные банки и крупные компании.

В России это выглядело так:

1) были выданы беззалоговые кредиты банкам (более 2 трлн. руб,)

2) Центробанк выделил 50 млрд. по иностранным кредитам на перекредитование компаниям

3) 13 млрд. долларов банкам на повышение капитализации

4) 175 млрд. руб. на покупку акций российских компаний

Вроде как – у нас рыночная экономика? Разорился – сам виноват. Но не для группы лиц, владеющих печатным станком или связанных с ними. Выдаешь сам себе деньги, навариваешься – отдаешь (тоже практически сам себе), сохранив навар.

Аналогично, пузырь надувается и на рынке «недвижимости, потом лопается – и все то же по той же схеме.

«Экономика пузырей» отлично изложена в книге Р. Бреннера «Экономика глобальной турбулентности»

Вы скажете, что, если ты портфельный инвесторты заработаешь, хоть и не сразу. Отчасти это верно – индекс Доу Джонса, например растет в долгосрочном плане.

Дьявол кроется в деталях. Дело в том, что все фондовые индексы охватывают рост капитализации ведущих компаний. Вы можете купить акции компаний, которые упадут в цене и выпадут из индекса Доу Джонса. Т.е нельзя принимать решение, основываясь на динамике фондовых индексов – их состав меняется.

Понимаете? Фондовый рынок в любом случае – лохотрон по перераспределению денег в карманы воротил рынка.

Вы скажете, что обычному человеку до этого нет дела? Отчасти верно. Однако, и здесь все не так просто. Представьте, вы например делаете сайты и продаете их по 100 тыс. Но тут приходит государство и начинает покупать у вас сайты по 200 тыс. Т.е. дотирует Ваш бизнес. Вы понимаете, что эта дотация за счет других?

С 1999 г. начался рост цены на нефть. Это значит, что мы как бы богатели – продавали дорожающий товар, но… Рубль почему-то постепенно падает. С октября 1999 по сегодня он упал примерно в 4 раза. Странно? Точнее, не странно – все эти годы, за исключением моментов кризисов Центробанк активно скупает доллары. (Понятно, что я описываю не строгую последовательность действий, а модель функционирования Центробанка). С рыночной точки зрения, приток долларов, по модели соотношения спроса и предложения, должен был снизить цену на доллар. Сам Центробанк неоднократно признавал, что делает это для защиты отечественных производителей.

Каких производителей?

Низкий курс рубля к доллару позволяет сильно снизить рублевые затраты экспортеров

Перевожу на русский язык: Центробанк доплачивает экспортерам продающим доллары внутри страны (см. пример с сайтами немного выше). Т.е. дотирует их за наш с вами счет. При свободном рыночном обмене, курс доллара стремился бы примерно к курсу по паритету покупательной способности на сегодня это порядка 35-40 руб. за доллар.

Вы, наверно, скажете, что за этим стоят государственные интересы? Несомненно. Доплатить нефтяникам к каждому доллару 40 руб. (т.е. купив их за 80 руб. Точнее, проводя годами политику девальвации рубля, создавая спрос на доллары). Потом забрать 30 руб. с доллара в виде налогов и рассказать – как нефтяники платят налоги за страну.

Из-за такой политики, у нас паритетный курс рубля ниже обменного примерно в 2 раза. Это значит, что на 40 руб. (условно) в стране можно купить как на 1 доллар в условно среднестатистической стране. Становится выгодно, затратив ресурсов на 1.5 доллара (60 руб.) внутри страны, продать это за границей за 1 доллар (80 руб.) Классный бизнес! На 1.5 доллара затрат продать на 1 доллар и получить примерно 0.25 доллара прибыли (80 – 60 руб.). Примерно похоже на эксплуатацию индейцев в американских энкомьендах.

Сверхприбыли экспортеров объясняются низкими рублевыми затратами, которые возникают благодаря заниженному Центробанком курсу рубля. Такой обмен дешевого труда на технологии иногда оправдан (как, например, при индустриализации в СССР 1929-1939 гг. или в современном Китае), когда позволяет перенять технологии и провести индустриализацию.

Покажите мне индустриализацию в современной России.

Важно понимать, что при падении курса нефти, Центробанк действительно поддерживает рубль от сильного падения. Но эта необходимость есть следствие:

Задачи сохранения прибыли биржевых спекулянтов – возможности ее вывода в доллары

Неразвитости производства, необеспеченности рубля производством

А необеспеченность рубля производством есть отчасти следствие завышенного курса доллара. Промышленное оборудование у нас импортное, следовательно, его цена оказывается высокой сравнению с внутренними ценами на производимую продукцию.

Кто за все это платит?

Да мы же, покупая товар стоимостью в 1000 долларов не за 40 000, а за 80 000 руб.

Высокотехнологичные производители в России, т.к. их средства производства оказываются дорогими из-за завышенного курса валюты.

Кто бенефициар?

Финансовые и связанные с ними элиты России, присваивающие наш с вами труд через эту финансовую схему.

Также элиты стран ядра миросистемы, получающие выгоду от такого неэквивалентного обмена (см. обмен 1.5 долларов на 1 доллар выше).

Какой из всего этого можно сделать вывод?

На сегодня, вышеуказанные субъекты, являющиеся эксплуататорскими классами в рамках России и всего мира. Эта модель реакционна, т.к. не обеспечивает возможности полноценного развития каждого (подробно обосную в одной из последующих статей).

Как поступить с такими выводами?

Я не предлагаю готовых ответов, а лишь ставлю вопросы.

Продолжение следует…