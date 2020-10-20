Мэр Екатеринбурга: история должности

Важным политическим событием последнего времени в Екатеринбурге стала кампания за возврат прямых выборов мэра. Эта кампания, организованная гражданскими активистами и левыми группами, несмотря на противодействие властей прошла на удивление успешно. Для того, чтобы понять значение происходящего, надо разобраться с историей управления в уральской столице.

С 1992 по конец 2010 года, Екатеринбургом правил мэр Аркадий Чернецкий (член «Единой России»). Под занавес карьеры Чернецкого, власть решила вырвать у жителей Екатеринбурга остатки возможностей влиять на управление собственным городом.12 октября 2010 года депутаты екатеринбургской городской думы (в основном, естественно, единороссы) большинством голосов приняли поправки в устав муниципалитета, предполагающие введение в администрации города поста сити–менеджера (он же – глава администрации города). Решение было подписано главой города А. Чернецким (после отставки с поста мэра, Чернецкий получил тёплое место в качестве члена Совета Федерации, в котором пребывает до сих пор). А 17 октября 2010 года были проведены фейковые публичные слушания, подтвердившие появление должности сити-менеджера. Сити-менеджер назначался на контрактной основе, при утверждении его кандидатуры местным парламентом. 7 декабря 2010 года первым сити–менеджером Екатеринбурга стал Александр Якоб, до этого занимавший должность вице-мэра города.

К сити-менеджеру переходила большая часть значимых полномочий главы города. В том числе функции по ведению городских финансов, формированию и распоряжению городским бюджетом, налогами, социально-экономической политикой. Он управляет городским имуществом и хозяйством. Заведует генпланом развития города. Распоряжается городскими землями. Ведает благоустройством. Управляет аппаратом муниципальных служащих: принимает их на работу и увольняет. Словом, вся реальная власть в городе сосредотачивалась в его руках. И по неолиберальной традиции он не избирался и не отчитывался перед горожанами напрямую.

А мэр в свою очередь, хоть и оставался выборной должностью (и становился по совместительству председателем городской думы), лишался практически всех полномочий. Его должность становилась номинальной.

Таким образом, горожане отныне могли избрать лишь лицо без полномочий. А лицо, управлявшее социально-хозяйственной сферой и бюджетом, было вне выборов и не подотчётно горожанам напрямую.

Первым мэром (главой города) с урезанными полномочиями и одновременно председателем городской думы, стал подручный Чернецкого – Евгений Порунов. Который до этого был муниципальным депутатом и председателем гордумы в 2005 – 2010 годах. Также является членом «Единой России». На пост мэра он был избран депутатами городской думы. И занимал должность до 8 сентября 2013 года, когда его сменил на посту уже избранный на всеобщих городских выборах Евгений Ройзман.

3 апреля 2018 года, с подачи губернатора Куйвашева, Законодательное собрание Свердловской области внесло изменения в закон «Об избрании органов местного самоуправления» отменившие «двуглавую» систему власти в городе, разделявшую полномочия и функции главы города («мэра») и главы администрации города («сити-менеджера»). Исполнительные обязанности последнего перешли к главе города. Вместе с тем процедура прямых выборов главы Екатеринбурга была заменена процедурой избрания депутатами городской думы на основе кандидатур, прошедших конкурсный отбор.

22 мая 2018 Евгений Ройзман подал в отставку, в знак протеста против отмены прямых выборов мэра. 25 мая 2018 года его полномочия были прекращены. Временно исполняющим обязанности Главы Екатеринбурга был назначен Виктор Тестов.

25 сентября 2018 года, депутатами Екатеринбургской городской думы, главой Екатеринбурга единогласно был избран подручный губернатора Куйвашева, Александр Геннадьевич Высокинский (член «Единой России», бывший заместитель губернатора Куйвашева).

Замечу что, с февраля 2005 г. вместо выборов губернатора была введена процедура назначения губернатора Свердловской области областным парламентом, по представлению президента. Таким образом на свой первый губернаторский срок (2012 – 2016 гг) Куйвашев вступил как назначенец, по представлению из Москвы. И в 2016 он получил продление своих полномочий уже через выборы. По сути так выстроилась вертикаль власти по линии Центр – регионы – муниципалитеты. Президент назначал губернатора. Это санкционировалось депутатами регионального парламента (большинство которых единороссы). А губернатор назначал мэра/сити-менеджера при поддержке муниципального парламента (который также состоял преимущественно из единороссов). Таким образом центральная власть могла контролировать управление частями страны на всех ступенях, в обход мнения местных жителей («подведомственного населения»).

До тех пор, пока выборность мэра местным населением сохранялась, его лишили всех полномочий, сделав номинальной фигурой. Как только выборы заменили назначением мэра вышестоящим начальством, полномочия мэру тут же вернули. Сейчас, если мы добьёмся возврата прямых выборов мэра горожанами (не только Екатеринбурга, но и всех городов Свердловской области), то новый мэр войдёт в должность уже с полным перечнем полномочий главы города. Он сможет распоряжаться муниципальным бюджетом, землёй и всем прочим.

Конечно, власть снова начанет вставлять народу палки в колёса. Через депутатов-единороссов на всех уровнях могут попытаться протащить старые законы об отъёме полномочий мэра и передачу их очередному сити-менеджеру назначенцу. Но с 2010 года многое изменилось. Общество стало на порядок более политизированным. Сейчас горожане вряд ли позволят коллективному шулеру-власти обвести себя вокруг пальца.