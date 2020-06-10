Рок-войны в СССР

В последнее время благодаря Константину Семину активизировались споре о феномене «русского рока». Что это такое, какую роль рок-музыка сыграла в развале СССР? Недавно я прочитал книгу Джоанны Стингрей «Стингрей в Стране Чудес», где она рассказывает о дружбе с российскими (в основном ленинградскими) рок-музыкантами. Некоторые моменты показались интересными. Джоанна пишет, что «подпольные» группы в Ленинграде могли выступать с концертами в рок-клубе, но денег за это им не платили. При этом их регулярно приглашали на беседы в КГБ, куда они без удовольствия, но ходили. Кроме того, представители посольств западных стран регулярно приглашали «подпольных» музыкантов на свои мероприятия, где они могли получить образцы музыкальной, кино и литературной продукции. Начиная с 1984 года Джоанна регулярно прилетала в СССР и привозила советским рокерам музыкальную аппаратуру. По её словам, финансировал всё её отчим. В 1986 году Джоанна вывезла из СССР записи и выпустила в США двойной альбом Red Wave («Красная волна») – с композициями четырёх ленинградских групп: «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Странные игры». По её словам, тираж альбома превысил 15 тыс. экз.

После официального выпуска Red Wave на западе, Стингрей послала по экземпляру тогдашним лидерам США и СССР, Рейгану и Горбачеву, с заявлением, что то, чего они не могут достичь на дипломатическом уровне, успешно получается у рок-музыкантов. После этого Министерство культуры дало распоряжение государственной фирме «Мелодия» срочно выпустить пластинку «Аквариума», чтобы создать для мировой общественности впечатление распространённости и доступности в Советском Союзе альбомов советских рок-групп. При этом, Борис Гребенщиков написал заявление, что выпуск диска в США произошёл без его согласия. Хотя все участники проекта прекрасно знали о планах Джоанны. Она провела с ними специальную фотосессию и сняла видео клипы всех четырех групп. В результате в 1987 году «Мелодией» была официально выпущена пластинка – сборник «Аквариума» – так называемый «Белый Альбом». Кроме того, «Мелодией» вскоре были выпущены пластинки «Кино» — «Ночь», «Алиса» — «Энергия» и «Странные Игры» — «Смотри в оба». Заодно «Мелодия» выпустила диск «Белая полоса» ещё одной ленинградской группы – «Зоопарк».

У Джоанны Стингрей были большие планы. Она начала вести переговоры с советскими чиновниками об организации гастролей в СССР Дэвида Боуи и о записи в США диска Бориса Гребенщикова и его «Аквариума». Кроме того, она планировала выйти замуж за гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна. Они подали заявление в ленинградский ЗАГС, и Джоанна улетела в США. Через 3 месяца, когда она должна была прилететь на свою свадьбу в апреле 1987 года Джоанне, отказали в советской визе. Ленинградские музыканты сказали Джоанне, что, по их сведениям, против её активности выступили какие-то «официальные» рок-группы. Она не стала разбираться, кто за этим стоит. Задействовав ряд американских политиков в том числе членов Сената, ей удалось получить визу через полгода. Свадьба с Юрием Каспаряном состоялась в ноябре 1987 года в Ленинграде. Гастроли Боуи в СССР так и не состоялись. Кроме того, Джоанну попросили уйти из проекта выпуска диска Бориса Гребенщикова в США. Кто же из «официальных рокеров» стоял за этой историей?

Очевидно, что набольшими связями обладал лидер «официальной» рок-группы «Цветы» Стас Намин (настоящая фамилия Микоян). Песни этой группы «Мелодия» впервые выпустила еще в 1973 году. Его дед Анастас Микоян был членом Центрального Комитета коммунистической партии с 1923 по 1974 год. При этом, отвечал он в советском правительстве в основном за внешнюю торговлю и имел обширные связи за рубежом. Умер Анастас Микоян в 1978 году. Кроме того, отчимом Стаса Намина был заместитель министра культуры СССР – Василий Кухарский.

Именно Стас Намин создал первый в СССР независимый продюсерский центр «SNC». Именно он организовал в 1989 году в Москве первый международный рок-фестиваль Moscow Music Peace Festival (Московский международный фестиваль мира). Он проходил 12—13 августа на стадионе «Лужники» и транслировался на весь мир. Здесь выступили одни из самых популярных в то время западные рок-групп: Bon Jovi, Scorpions, Motley Crue, Ozzy Osbourne, Cinderella, Skid Row. Очевидно, что это был не бизнес проект. «Лужники» в то время мог собрать практически любой из участников фестиваля. Россию на этом фестивале представляли исключительно московские группы из продюсерского центра Стаса Намина: «Бригада С», «Нюанс» и Gorky Park. Последняя пела на английском и была ориентирована на западного слушателя. На сцену музыканты выходили в псевдорусской одежде (шаровары и косоворотки) с гитарами в форме балалаек и размахивали советским и американскими флагами. Стас Намин организовал Gorky Park в начале 1987 года, именно тогда у Джоанны Стингрей возникли проблемы с советской визой. В США Gorky Park имели успех – продали более 300 тыс. экземпляров своего дебютного альбома. Их песни и клипы были в лидерах американских хит-парадов MTV и Billboard.

Вполне возможно, что именно Стас Намин мог тогда помешать Джоанне Стингрей в продвижении на Запад ленинградских рок-музыкантов. В свою очередь Борис Гребенщиков выпустил в 1989 году в США свой альбом на английском языке Radio Silence. Однако он пользовался меньшей популярностью, чем записи Gorky Park. Изначально контракт предполагал, что БГ выпустит 8 альбомов в США, но слабый интерес публики к первому творению привел к разрыву контракта. С другой стороны и Gorky Park не смог закрепить свою популярность.

Можно сказать, что рок-музыка в СССР была «легальной оппозицией». Музыканты могли легко перейти в разряд официальных групп (как это сделала «Машина Времени») и спокойно зарабатывать деньги, как и поп-исполнители. «Неофициальные рокеры» выступали на официальных концертах в «Рок-клубе» и играли подпольные концерты. С наступлением капитализма многие из рокеров разбогатели. Странно слышать упрек со стороны Константина Семина, что рокеры агитировали за Бориса Ельцина на выборах 1996 года. Ведь их жизнь с распадом СССР стала лучше. Кроме того, за концерты в рамках тура «Голосуй или проиграешь» хорошо платили. Нет ничего удивительного и в том, что рокеры не критикуют в своих песнях нынешних «олигархов». Ведь если так делать, то «олигархи» не пригласят тебя выступить на корпоративе.

Сергей Правосудов