КГБ на распутье: Письмо шестидесяти

К 1991 году всем и каждому в СССР стало ясно – грядут серьёзные изменения, ибо «так» больше продолжаться не может. Криворукая реализация политики ГПУ (гласность, перестройка, ускорение) довольно быстро завела страну в три тупика – экономический, политический и мировоззренческий.

По экспоненте нарастали бытовые трудности советских граждан: в магазинах кроме берёзового сока, маргарина и морской капусты, в свободном доступе не было ничего. С конца 1989 года введена карточная система на основные продукты питания. В большей мере экономический коллапс был вызван непродуманностью давно назревших и перезревших реформ. Чрезвычайно активизировались любители простых решений, в частности, особыми магическими свойствами наделялись слова «хозрасчёт», «семейный подряд», «самоокупаемость».

В противостоянии союзных и республиканских структур нарастало двоевластие. Горбачёвские (и не только) шараханья породили тотальное недоверие к любым властям от председателя сельсовета до генсека. Хорошим демократическим тоном стало газетное, телевизионное и площадное «мочилово» неперестроившихся бюрократов, слишком быстро перестроившихся приспособленцев и ошарашенных некрепких хозяйственников.

Идеологические ставки постоянно повышались. Чтобы выхватить мандат из слабеющих рук КПСС, следовало в режиме взбесившегося матюгальнюка транслировать передовицы «Огонька». Для того чтобы гарантированно оседлать волну смутного народного бубнежа, риторика трибуна должна быть на такт – полтакта радикальней настроения аудитории. Конкуренция на освобождённую ставку коллективного отца русской демократии обострилась до невозможности.

Семимильными шагами шло демшизоиздное мессианство на смену мещанско-потребительскому дискурсу глубинного народа. В полный рост развернулись процессы бессодержательного «переосмысления» всего и вся, вплоть до таблицы Менделеева. Начались истерические процессы «возвращения к истокам», анекдотическая реанимации наиболее реакционных и мракобесных учреждений царской России.

Словом, – к 1991 году вполне сложилась картина беспросветного депрессивного настоящего. В обществе сложился консенсус, согласно которому выходом из дурной бесконечности виделся тотальный демонтаж тоталитарной Системы.

Для того чтобы реализовать этот сценарий необходимо было если не заручиться поддержкой, то как минимум, нейтрализовать силовые структуры, в частности – тайную полицию. Всего к 1991 году численность органов КГБ составила около 480тысяч человек, в их числе 5 тысяч – в центральном аппарате, 90 тысяч – в КГБ союзных республик, 220 тысяч человек – в пограничных войсках, 50 тысяч человек – в войсках правительственной связи. В условиях жёсткого политического противостояния, роль столь мощной структуры могла оказаться решающей…

В этих условиях группа офицеров управления КГБ СССР по Свердловской области направило в Верховный Совет РСФСР обращение, которое стало известно как «Письмо шестидесяти».

Письмо шестидесяти

Мы, сотрудники Управления КГБ СССР по Свердловской области, в условиях, когда экономика, основанная на командно-административных принципах, находится на грани развала, углубляется политический кризис, растёт социальная напряжённость, недовольство существующими структурами власти, считаем своим долгом обратиться в Верховный Совет РСФСР, изложив своё понимание проблемы, связанной с деятельностью Комитета государственной безопасности СССР.

Считаем, что проводимые в стране экономические и политические реформы состоятся только при сохранении стабильности в обществе, если будут соблюдаться законы. Последнее во многом зависит от авторитета и дееспособности правоохранительных органов, в том числе КГБ СССР.

Однако, основываясь на знании обстановки и состоянии дел в КГБ СССР по Свердловской области, мы заявляем, что органы КГБ СССР в настоящее время, с одной стороны, парализованы и действуют неэффективно, с другой – продолжают оставаться потенциально опасными для проводимых в стране демократических преобразований.

Эти выводы обусловлены следующими факторами. В условиях складывающейся реальной многопартийности деятельность КГБ СССР по-прежнему строится, исходя из интересов КПСС, а вернее – её партийно-бюрократических структур. Как в центре, так и на местах руководящие посты в органах занимают в основном представители старой номенклатуры, работавшие ранее в аппаратах КПСС, ВЛКСМ, которые готовы использовать любые методы для спасения отжившей политической надстройки и тем самым – своего положения.

Это грозит:

– развалом структур КГБ изнутри, расколом и разобщением сотрудников по идеологическим мотивам, симпатиям к той или иной партии;

– окончательным подрывом авторитета КГБ в обществе, утратой доверия граждан и как следствие их поддержки в решении стоящих перед органами задач;

– невозможностью достижения в стране гражданского мира и согласия, так как действующие на конституционной основе партии и движения, альтернативные КПСС, не согласятся с её монопольным правом определять политику в таком важном государственном органе, как КГБ.

Контроль за деятельностью КГБ со стороны Верховных Советов СССР и РСФСР фактически отсутствует. Многие руководители – бывшие партработники или ставленники последних – не способны или не желают осознавать объективную необходимость глубоких преобразований в экономике. В результате органы КГБ при переходе к рыночной экономике вместо инструмента борьбы с опасными экономическими преступлениями могут стать орудием подавления ростков новых экономических отношений, деловой инициативы, здорового предпринимательства или покрывать возможный саботаж и махинации в высших управленческих структурах.

Проводимые в обществе реформы практически не коснулись органов КГБ. Неоднократные в последнее время внутренние реорганизации носят косметический характер, не затрагивают их основ. Функции, задачи, направления деятельности остаются прежними. Особо следует подчеркнуть антидемократическую направленность подразделений, призванных защищать советский конституционный строй.

Во многом конъюнктурный подход, стремление показать значимость своей деятельности для общества, оправдать финансовые затраты на содержание существующего аппарата КГБ, а не продуманность, компетентность, интересы дела определяли и определяют создание структуры по борьбе с организованной преступностью, крайне необходимой сейчас для защиты конституционных основ, прав граждан, экономических интересов общества.

Функциональные обязанности многих сотрудников нашего управления и прежде всего отдела по защите советского конституционного строя, аморфны, неопределённы, исходят из отживших идеологических догм и представлений. Этим же часто страдают приказы и указания по линии КГБ СССР, что приводит к нарушению законности, использованию органов не по назначению, к неоправданным затратам сил и средств. Факты, подтверждающие последнее, имеются и могут быть предоставлены депутатской комиссии Верховного Совета РСФСР.

Отсутствие законодательных актов, обеспечивающих правовую основу деятельности КГБ (законы о государственной безопасности, о Комитете государственной безопасности и государственной тайне, о силах и средствах органов КГБ и их применении в оперативной работе и другие) наряду с осознанием сотрудниками нелепости и надуманности некоторых решаемых ими задач порождают бизынициативность, равнодушие, бездеятельность. Многие сотрудники испытывают чувство разочарования ранее сделанным выбором службы в органах КГБ.

В УКГБ по Свердловской области процветает протекционизм, руководство управления использует своё положение для получения материальных благ. Данное обстоятельство негативно сказывается на психологическом климате в коллективе, вызывает неверие сотрудников в возможность перемен при существующем положении.

Это далеко не полный перечень проблем, имеющих место в КГБ СССР, без решения которых невозможно рассчитывать на него как на один из гарантов гражданского мира и согласия в обществе, надёжной защиты конституционных прав граждан, национальной безопасности страны от разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, международного терроризма, наркобизнеса и организованной преступности.

Считаем необходимым предпринять следующее:

На законодательном уровне осуществить департизацию органов КГБ, действующих на территории РСФСР, что предполагает:

– выведение парткомов КПСС из всех структур КГБ;

– отказ сотрудников органов КГБ от партийной деятельности по месту службы, от использования своего положения в интересах какой-либо партии;

– обязательство вновь зачисляемых сотрудников не состоять в рядах какой-либо партии на период прохождения службы в органах госбезопасности.

Создать специальную депутатскую комиссию из представителей Верховных Советов СССР и РСФСР для изучения проблем, связанных с деятельностью КГБ СССР:

– реальное состояние дел в Комитете государственной безопасности в настоящее время (бюджет, штаты, функции, задачи и тому подобное);

– соответствие действующих в системе КГБ приказов, инструкций, указаний законам СССР и РСФСР;

– проверка фактов о нарушении законности, об использовании органов КГБ не по назначению.

Разработать и принять законодательные акты, необходимые для создания на принципиально иной основе органов национальной безопасности РСФСР, обеспечения их взаимодействия с КГБ СССР.

Работа такой комиссии также позволит депутатам, членам Верховных Советов СССР и РСФСР понять настроения работающих в органах сотрудников, получить предложения о путях и методах проведения реформы КГБ СССР, осознать необходимость кадровых изменений в руководящем составе как в центре, так и на местах для выведения органов госбезопасности из-под влияния партийно-бюрократического аппарата.

Подписи

Майор С.В. Бакланов, старший лейтенант А.Н. Брызгалов, капитан В.А. Вахрушев, майор В.Н. Зорин, капитан В.А. Киселёв, капитан С.Г. Кондрашин, капитан М.А. Воронков, капитан А.В. Насонов, майор А.Н. Николаенко, майор Н.А. Мадан, майор Е.А. Пеньков, майор А.В. Парамонов, майор Н.И. Политыко, капитан В.Ю. Соломин, капитан Н.В. Супрун, капитан Е.А. Степанов, майор Н.О. Чесноков, капитан А.В. Шалагинов, майор А.А. Шмелёв, капитан А.Н. Разбойников, старший лейтенант В.С. Миклашевский, капитан Н.Г. Рябухин, майор В.А. Бубенщиков, майор В.В. Трухачёв, майор Г.С. Иванов, капитан Б.В. Павличенко, майор С.Л. Чулочников, капитан Г.Н. Дериглазов, капитан А.В. Пугачёв, майор М.А. Гаркуша, капитан А.Р. Ахметшин, капитан А.П. Чудаков, майор Нигрей, капитан В.А. Бердников, майор С.П. Рогов, лейтенант А.П. Филиппов, подполковник В.С. Логинов, подполковник А.А. Бойнов, майор Г.П. Лапушков, майор Ю.В. Черноскутов, капитан В.В. Титов, майор М.В. Тягунов, майор А.М. Рыбин, майор Ю.В.Якимов, подполковник Ю.Н. Бакунин, майор В.П. Мельников, капитан В.В. Белкин, майор В.А. Енотов, старший лейтенант О.В. Исаев, майор К.Н. Казанцев, капитан Р.З. Мусин, подполковник А.Д. Назаров, подполковник А.А. Округин, подполковник А.Ф. Рашов, майор Г.А. Рогозников, капитан А.В. Романь, майор С.В. Светлов, капитан С.В. Саломахин, капитан А.С. Савельев, майор А.Н. Чехомов, капитан С.М. Кузнецов, капитан К.Ф. Плотников, капитан С.А. Никитин

Источники:

Российская газета[1] // 29.11.1990

На смену // 01.12.1990

http://artyushenkooleg.ru/wp-oleg/archives/2302

Письмо было направлено в Верховный Совет РСФСР, через проельцински настроенных депутатов просочилось в центральную и местную прессу. Заявление офицеров Свердловского управления – исключительно демонстративная акция, поскольку во все века у служивых проблема политического несогласия с начальством решается просто: пишешь рапорт и всё! Подписанты указывают на проблемы КГБ СССР, обращаясь при этом в Верховный Совет РСФСР. Мягко говоря, не по адресу. Логично, что последним своим требованием они обозначают необходимость (с их точки зрения) выделения из штата КГБ СССР независимых, республиканских структур с соответствующим переподчинением. По сути, подразумевается вопрос смены режима, а не реальной демократизации общественных институтов.

«В условиях складывающейся реальной многопартийности…». Указания на необходимость скорейшей департизации не вполне несостоятельны, так как 6 статья Конституции о руководящей роли партии была отменена ещё весной 1990 года. На тот момент о реальной многопартийности говорить не приходится: в лучшем случае, едва оформились рыхлые направления условно националистическое и условно либеральное. Яркая, но короткая жизнь российской многопартийности завершилась с объединением партий «Отечество» и «Медведь».

«…деятельность КГБ СССР по-прежнему строится, исходя из интересов КПСС». О чьих ещё интересах может идти речь, если государство – аппарат насилия господствующего класса, а они плоить от плоти его представители? Господа офицеры оказались, в лучшем случае, наивными идеалистами, в срединном варианте – неучами, вместо пар по истмату, функционировавшими за Оперным или в кафе «Театральное», а в худшем – конской упряжкой, решившей на переправе сменить хозяев.

Политическая близорукость сотрудников отчасти вызвана спецификой их работы: «контора» не поощряла обмен сведений рядовых оперуполномоченных между собой. Каждый судил о текущем моменте по своему узкому сектору обстрела, а к политической подготовке горячо любимого личного состава наплевательски относились задолго до описываемых событий.

В ходе демарша под репрессии никто из офицеров не попал, даже несмотря на то, что в Свердловск разбираться приехала московская комиссия. Впрочем, головокружительной карьеры по линии КГБ-АФБ-ФСБ никто из подписантов тоже не сделал. Большинство благополучно пережили скандал, вышло на пенсию и получают теперь от 45 тысяч рублей в месяц. Кто-то в довесок, используя старые служебные связи, руководят условным ООО ЧОП «КГБ» и пьёт вполне себе баварское. Тихий власовский карьеризм. Кого-то за давностью лет уже нет в живых, а вот судьба единиц достойна отдельных публикаций: их имена прочно увязаны с криминалитетом. Конъюнктура выдалась удачной. «Уралмашевские», будучи на тот момент бандой принципиально нового типа, насмерть схватилась с традиционными уголовниками – «синими» или «центровыми» – остро нуждалась как в спецоборудовании, так и в связях иного рода.

Среди подписавших обращение в Верховный Совет принципиальных сотрудников, сторонников демократизации подавляющее меньшинство. Традиционно проявляется принципиальность, несогласие с позицией начальства уже, как правило, после того, как они уходят на пенсию. Если сотрудники 80-х годов пополняли ряды либеральной фронды (с демонстративным выходом из КПСС!), то в настоящее время всякий «военный пенсионер» – истинный ленинец, матёрый сталинист и пламенный сторонник СССР.

Обращение шестидесяти свердловских офицеров в Верховный Совет поставило проблему необходимости скорейшего «разминирования» КГБ. До августа 1991 оставалось десять месяцев. Выступления ГКЧП сотрудники КГБ в массе своей не поддержали, применив тактику невмешательства. Аналогично по давнему дальневосточному обыкновению, в ходе активной фазы политического противостояния, региональное руководство органов ГБ и МВД в полном составе отправляются в рейды против мнимых и реальных браконьеров. Резон понятен: выждать, приняв впоследствии сторону победителей, под благородным предлогом защиты Родины от безрыбья.

И всё же, исходя из узко корпоративных, даже личных интересов, линия шестидесяти оказалась оправданной. Если в 1990 году на всю свердловскую управу было 15 полковников (тесновато, не правда ли?), то сейчас их – больше сотни! Так российские власти обеспечивают собственную безопасность, осуществляют профилактику госпереворотов, предохраняя органы от кадрового застоя, обеспечивая ставки, звания, материальные блага, но не предоставляя возможности быть полезным обществу.

Кардинальные изменения не происходят в одночасье и постсоветское Кривозеркалье не сложилось враз. Сейчас это кажется невероятным, но вплоть до середины 90-х годов ветеранам органов ГБ по случаю юбилеев дарили избранные тома собраний сочинения … Солженицына!

Хроника событий:

14 марта 1990 года отмена 6 статья Конституции СССР о руководящей роли КПСС в политических процессах

29 ноября 1990 года публикация «Письма 60-ти» в «Российской газете» о необходимости департизации органов КГБ СССР, переподчинении их Верховному Совету РСФСР или создании «на принципиально иной основе органов национальной безопасности»

Декабрь 1990 года визит в Свердловск «московского десанта», беседы с подписантами

17 марта 1991 года референдум о сохранении СССР

5 мая 1991 года решением Президиума Верховного Совета РСФСР воссоздан КГБ РСФСР (в составе 14 человек)

16 мая 1991 года принят закон «Об органах государственной безопасности в СССР», который установил право работников не подчиняться решениям любых политических партий и движений, включая КПСС

21 августа 1991 года, после провала выступления ГКЧП, в ведение КГБ РСФСР были переданы отдельные подразделения союзного КГБ, в частности управление КГБ СССР по Москве и Московской области

5 сентября 1991 — органы государственной безопасности большинства субъектов РСФСР, ранее находившиеся в прямом подчинении КГБ СССР

1 ноября 1991 — оперативно-техническое управление, 7-е управление и 12 отдел КГБ СССР

26 ноября 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ о преобразовании КГБ РСФСР в Агентство федеральной безопасности РСФСР (АФБ)

8 декабря 1991 года, подписание «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств»

24 января 1992 года АФБ было упразднено

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[1] Основана 11 ноября 1990 года