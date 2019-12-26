Анархизм, который смог: Гуляйполе, Испания, Курдистан

«Весь ваш анархизм — утопия, человек человеку волк!» — уверен, что многие из вас слышали что-нибудь подобное, когда с тем или иным собеседником речь заходила о левом движении или вашем мировоззрении (анархизм, коммунизм, социализм — нужное подчеркнуть).

«Ну, и где-то это вообще работало?» — на этом вопросе мы уже и остановимся подробнее, чтобы вы всегда могли назвать несколько примеров и дать краткую характеристику таким местам. И да, таких примеров наберется минимум с дюжину (от Франции 1871 года и до Курдистана наших дней), но говорить мы будем о самых «ярких» представителях, общины которых были построены на анархических принципах «горизонтали власти», на принципах прямого действия.

Вольная территория «батьки» Махно

Фамилия и прозвище этого человека уже давно стали именами нарицательными, и это неудивительно, ведь первый о ком вспомнит обыватель (или причастный к левому движению) при упоминании об анархизме — это Нестор Иванович Махно. Но откуда такая популярность, несмотря на все попытки его демонизировать в советское время и сейчас? Чем так интересен феномен «махновщины» и можно ли назвать опыт Вольной территории удачным? Обо всём по порядку.

Популярность «Батьки» в большей степени связана с противоречивостью самого персонажа. Можно даже сказать, что весь Нестор Иванович — одно большое (хоть он и был не очень большого роста) противоречие. В его биографии есть интересный момент, который практически олицетворяет всю суть его борьбы «против всех», хотелось бы особенно акцентировать на нем внимание. У Махно было четыре брата и все они погибли буквально за несколько лет мировой и гражданской войны, первый брат –– погиб в боях с германцами в 1915, второй ­­— убит солдатами гетмана Скоропадского, третий брат — погиб от рук белых, четвертый — от красных. Хороший жизненный опыт, правда? Но это не все. В 1910 году молодой анархист Махно был приговорен к смертной казни за убийство чиновника военной управы, хоть до этого ему и удавалось уйти от ответственности за хранение оружия и участие в террористических актах против буржуазии и государства, но в этот раз наказания было не избежать. Трудно представить, но через несколько лет смертную казнь заменят на бессрочную каторгу. Казалось бы, какая удача! Но Нестор Иванович тяжело заболевает в тюрьме — туберкулез, уже все записывают его на тот свет, ожидают скорейшей смерти. И здесь Махно держит удачу за хвост! Ему удается оправиться и даже получить пользу от своего пребывания в Бутырской тюрьме. Тут он попадает к «политическим» заключенным, в частности знакомится с известным анархистским активистом Петром Аршиновым. Именно последнему Нестор Иванович будет обязан своим идеологическим «образованием». В камере малограмотный Махно будет изучать различные науки, а особенно жадно он будет учиться политической грамоте, анархизму. Хоть он и раньше считал себя анархистом, но практически ничего не знал об этом явлении в теоретическом плане, отсюда у него и появилось такое рвение к новым знаниям. После февральской революции будущий вождь революционного юга Украины возвращается в Екатеринославскую губернию, в родное село Гуляйполе.

Именно здесь и начнется история создания одной из самых известных анархических общин в Мире.

В родных краях ему очень быстро удается завоевать авторитет и местное население закономерно избирает его председателем крестьянского совета. Вскоре «Батька» начинает экспроприацию помещичьей земли и раздает ее населению уезда, призывает к объединению крестьянских коммун, создает вооруженное ополчение республики –– повстанческую армию. Активно ведет партизанскую борьбу против интервентов и «самостийной» армии, охотно сотрудничает с большевиками выступая против петлюровцев, а потом и против белых войск. Даже в тяжелый 1919 год, когда Деникин оккупирует Екатеринославщину и стремится прорваться к Москве, несмотря на напряженные отношения с советской властью, Нестор Иванович выступает с призывом ударить по Деникинским войскам и помочь красным в трудную минуту. Незамедлительно он выдвигает свою армию на Донбасс и Приазовье, попутно расширяя границы Вольной территории на 72 волости (около 2 миллионов человек населения) повстанцам «батьки» удается задержать неприятеля и фактически остановить поход на Москву.

Чтобы понимать всю важность этих событий и значимость комбрига Махно для советской России нужно отметить, что за эту операцию (конкретно за освобождение Мариуполя) он был награжден орденом Красного Знамени за номером ЧЕТЫРЕ, главным и единственным на тот момент орденом страны советов.

Подытожим. Вольная территория существовала несколько лет (зато каких!) и активно увеличивалась в размерах каждый день. В самом расцвете общины насчитывалось около 6-8 миллионов человек населения, более 100 тысяч повстанцев были поставлены под ружье и были готовы защищать родную землю (чем они успешно и занимались).

Чем же все закончилось? История Вольной территории весьма обширна и интересна: сопротивление против всех врагов революции на всех фронтах, поход и освобождение Крыма от войск Врангеля, де-факто блокада территории и отказ в помощи оружием и боеприпасами со стороны советской власти (после отказа от похода на Кавказ, в котором Махно заподозрил неладное и вернулся в родные степи). Закончилось все закономерно. Хоть Нестор Иванович и видел в большевиках единственных союзников, считая, что с ними всегда можно будет договориться, но увы, этому не суждено было случиться. Возможно, наивно было бы думать о том, что можно будет противостоять сильному государству с огромной армией, несмотря даже на численность собственной армии и успехи в военном деле, но случилось то, что должно было случиться. Такой исход был необходим тому времени, таковы были запросы .

Важно следующее: это реальный пример из истории, это реальная модель анархического общества, такая модель доказывает возможность самого существования подобного строя и возможность воплощения теории в практику. Важно и то, что люди это все видели и понимали, поэтому добровольно пополняли ряды повстанческой армии, добровольно погибали за свои идеалы и свободу.

No pasarán! Испания в 1936 году

Вот мы и подошли к еще одному примеру из мировой истории, где в едином порыве люди пытались создать бесклассовое общество, построить его на фундаменте анархизма. Интересна и преемственность от анархической мысли начала века: в начале 30-х именно в Испанию звали Махно местные анархисты, и именно его хотели видеть одним из лидеров своей революции. Кто знает, как бы сложилась судьба Испании в это трудное время, если бы не дали о себе знать старые раны и тяжелые болезни Нестора Ивановича. Смог бы он принять этот вызов? Я думаю невозможно ответить на такой вопрос, ведь мы с вами знаем лишь то, что история не терпит сослагательного наклонения.

События в Испании 30-х годов прошлого века — интересная страница мировой истории, как и история Гуляйполя, но в контексте анархической мысли и перехода от теории к практике испанцам удалось приблизиться к созданию бесклассового общества лучше всех других «коллег» по свободе, равенству и братству. Но каковы были предпосылки?

В начале прошлого века ветер перемен пронесся по Европе и оставил после себя руины ряда империй: Российской, Германской, Австро-Венгерской, Османской. Изменения пришли и в колонизаторскую Испанию начала 30-х годов. Монархия пала, последний из Бурбонов покинул Испанию в 1931 году и новая республиканская власть взяла прогрессивный курс на удовлетворение запросов общества и создание социального государства. Стоит отметить, что были и противники таких изменений, несмотря на общую симпатию населения к левым и либеральным взглядам. В 30-е годы, как мы помним из истории, все больше обретают популярность фашизм и нацизм, а взгляды правого, националистического толка считаются «современными и прогрессивными». Во многом, благодаря помощи гитлеровской Германии и фашистской Италии конфликт в Испании закончится поражением Республики и левых сил по всей стране, но об этом немного позже.

Нам придется разобраться в том, что происходило в период гражданской войны в Испании, к чему это привело и как анархо-коммунистические взгляды большинства населения легли в основу социального устройства их новой жизни, а затрагивать исторический контекст Второй Испанской Республики 1931–1939, к сожалению, не получится из-за жестких рамок во времени, да и цель у нас совсем другая. Поэтому сейчас я коротко расскажу о том, что происходило до самого важного анархического эксперимента в истории людей и при каких обстоятельствах этот эксперимент смог начаться. Началось все с того, что реформы нового правительства и антицерковная политика не принесли никаких успехов и уже в 1933 году были назначены новые выборы. Ко власти, что закономерно, приходят правоцентристские и даже радикально правые силы фашистов, получая абсолютное большинство голосов. Интересный факт: левым силам не хватило ровно столько голосов, сколько могли бы дать анархисты, которые участвовали в электоральной стачке и не пошли на эти выборы. Но ситуация с новой властью накаляется и вот наступает 1936 год, оставшиеся на свободе социалисты и левые либералы собираются в один кулак, чтобы ударить по фашиствующему режиму, даже анархисты, несмотря на бойкот выборов, организованно идут на участки и отдают свои голоса за Народный Фронт (объединение всех левых организаций Испании того времени). Во многом благодаря анархистам объединенные левые силы одерживают победу на этих выборах, ведь для победы над консерваторами три года назад левым силам как раз не хватало полмиллиона голосов (именно столько человек и насчитывали все испанские организации анархистов в 30-е годы) [1], [2], [4].

Новое правительство начало с продолжения старых реформ, освобождения политических узников, и еще ряда манипуляций, но все это уже никак не могло повлиять на конфликт «Двух Испаний», противоречия были неизбежны, самое главное –– война была неизбежна. Все это усиливалось ростом левых идей в обществе, борьбой с капиталом во всех смыслах и стычками с правыми организациями по всей Испании. Сотни стачек прокатились волной по всей стране за считанные недели. И уже 17 июля начинаются кровавые события в истории Испании –– гражданская война, начавшаяся с военного переворота. Но рост левых настроений вполне мог сдержать мятежников по всей стране, так и случилось в первые недели. Население активно вооружалось и создавало ополчение для борьбы с восставшими, соотношение сил было в несколько раз больше в пользу Республики, но очень быстро в дело вмешиваются немецкие нацисты и итальянские фашисты. Гитлер и Муссолини начинают помогать восставшим «братьям» по фашистскому цеху, отправляют оружие и целые дивизии добровольцев. Сталин принимает единственно верное решение – помогать испанским коммунистам (которых, кстати, было не так много в соотношении с анархистами или социалистами, но с которыми очень быстро стали считаться в Народном Фронте именно по причине связи с СССР) и в самые короткие сроки начинаются поставки передового вооружения в Испанию, в самое пекло войны отправляются инструкторы и добровольцы со всего Советского Союза, добровольцы всего Коминтерна собираются в единую силу для помощи Испании.

В контексте Испании обязательно нужно упомянуть про главного «игрока» на анархическом поле — это Национальная Конфедерация Труда (НКТ) [4]. Именно им удастся создать благоприятные условия для построения общества на самых настоящих принципах анархизма. Наиболее серьезных успехов НКТ достигнет в Арагоне (из-за сельскохозяйственного уклона этих территорий) и в Каталонии, но здесь в меньшей степени, и еще меньше в столице Каталонии –– Барселоне.

Кстати, известный писатель Джордж Оруэлл смог побывать именно в Арагоне и именно во время становления там анархического общества. Наверное, эти слова отлично смогут описать дух того времени и суть идей тех людей:

«Более или менее случайно я попал в единственный во всей Западной Европе массовый коллектив, в котором политическая сознательность и неверие в капитализм воспринимались как нечто нормальное. На Арагонском фронте я находился среди десятков тысяч людей, в большинстве своем ­–– хотя не исключительно –– рабочих, живших в одинаковых условиях, на основах равенства. В принципе, это было абсолютное равенство, почти таким же было оно и на деле. В определенном смысле это было неким предвкушением социализма. Многие их общепринятых побуждений –– снобизм, жажда наживы, страх перед начальство и т. д. –– просто-напросто исчезли из нашей жизни. В пропитанном запахом денег воздухе Англии нельзя себе даже представить, до какой степени исчезли на фронте обычные классовые различия. Здесь были только крестьяне и мы –– все остальные.»

Хорошее описание! Но вот еще немного фактов, которые могли бы качественно охарактеризовать положение дел в таком обществе. Началась добровольная коллективизация земель, крестьяне выполняли и перевыполняли всевозможные планы по сбору урожая и огромными «излишками» помогали фронту, благодаря такой ударной работе на территории подконтрольной анархистам и другим левым силам практически не было голода (в отличие от тех мест, где фашиствующий режим попросту отбирал все и не оставлял практически ничего для самого населения). Да, в 1937 году положение сильно ухудшилось, но связано это лишь с тем, что ухудшилось и положение дел на фронте, не было времени выращивать и собирать хлеб, не было времени обустраивать быт.

К слову, многие пытаются обвинить СССР в том, что из-за уменьшения поставок вооружения (почти вдвое) левые силы и потерпели поражение в гражданской войне. Однако стоит вспомнить о том, что в 1937 году началась Японо-Китайская война и СССР просто обязан был помогать своим китайским товарищам, ведь война шла уже не «где-то там, на задворках Европы», а у самой советской границы.

Итак, продолжаем. Проходит коллективизация земель в подконтрольных анархистам районах Испании, рабочие берут под свое управление заводы и фабрики, начинается то самое «прямое действие», хоть и совсем недолго, но люди становятся хозяевами собственного труда и земли. Интересный и неоспоримый факт: сразу же после перехода рабочих к самоуправлению своими организациями, повсеместно и очень значительно начинает расти статистика производства этих предприятий. Заводы и фабрики выпускают в разы больше товаров, чем выпускали до всех этих событий [2], [4]. Что это? «Шоковая ситуация» или результат прямого действия? Коллективизировались, кстати, не только фабрики и заводы: отели, места общественного питания, развлекательные учреждения и даже парикмахерские –– повсеместно комитеты брали власть в свои руки и управляли своими организациями на самом низовом уровне [1]. По разным оценкам в таких революционных изменениях приняли участие до 8 миллионов жителей Испании. Цифры впечатляют, добавить и нечего. Во многих районах отменяются товарно-денежные отношения, деньги становятся атавизмом, который заменяют на продовольственные карточки или книжки с отметками о приобретении необходимых товаров, теперь существует только прямой обмен товарами и услугами. Женщины Испании (в частности организация «Мухерес Либрес») начинают вести борьбу за равноправие полов в обществе, борьбу против ущемления женщин как класса, которым занималось правительство все предшествующие годы. Им становятся доступны ранее запрещенные тяжелые работы, вместе с мужчинами они сражаются на фронтах гражданской войны и рушат вековые патриархальные заветы. Изменения несут массовый характер и касаются абсолютно всех сфер жизни испанского народа [3].

Всего год суждено было процветать новому анархическому обществу в Испании. Как и в случае с Вольной территорией, глупо было бы надеяться на то, что можно противостоять таким государственным силам и такому европейскому «прогрессивному фашизму» в лице Италии и Германии. Да, положение дел ухудшилось после урезания помощи от СССР, но и не стоит забывать, о том, что ухудшилось оно с молчаливого согласия «социалистической» Франции и миролюбивой Великобритании, которые попросту не хотели становиться на пути Гитлера и быть возможными соучастниками новой мировой войны. Но даже за этот год анархисты и весь фронт левых сил смогли создать то, что еще не удавалось никому в мире и не удалось до сих пор –– они смогли доказать то, что анархия –– работает!

Курдистан. Наши дни

Сирийский Курдистан –– последний из наиболее известных примеров применения на практике принципов прямой демократии и анархизма. Курдская автономия образовалась как полития в северной части Сирии в ходе конфликта 2011 года между властью и оппозицией. Курдистан, как и полагается всем порядочным анархическим общинам, ведет борьбу с врагами по всем направлениям и де-факто существует в условиях тотальной блокады. Боевые действия приходится вести против Сирийских регулярных войск, оппозиции, Турецкой армии и, конечно же, ИГИЛ (запрещена в РФ).

Несмотря на такие тяжелые условия, в этих реалиях проживают около 2 миллионов человек, которые не только защищают рубежи своей территории, но и налаживают все сферы жизни. Они строят школы и детские сады, обустраивают работу предприятий по переработке нефти и производству текстильной продукции, даже ведут культурно-просветительскую деятельность. Основным органом принятия решений является народный совет. Советы представляют интересы районов, различных организаций, кооперативов и в свою очередь такие представительства объединяются в большую федерацию советов, с помощью которой можно решать более глубокие вопросы (например, касающиеся водоснабжения города или поставок вооружения в отдельные районы). Характерной особенностью такой представительской демократии является то, что женщинам выделяется минимум 40 процентов мест в собраниях (зачастую их оказывается даже больше) и спикером каждого совета избирается женщина и мужчина.

Кстати, добровольных отрядах самообороны женщины составляют примерно п и на данный момент курдская народная милиция насчитывает около 20 тысяч человек (по данным турецких спецслужб –– около 150 тысяч, по усредненным –– 60 тысяч).[5]

интересен тем, что несмотря на все сложности этот регион привлекает огромное количество людей со всего мира, которые готовы ехать «в один конец», чтобы просто увидеть и остаться, остаться и защищать тот «другой мир». Привлекает тем, что именно там может зародиться новый цветок свободы, той самой свободы к которой веками стремились приверженцы левой мысли, пытаясь сбросить оковы капиталистического и патриархального гнета. Кто знает, может быть именно на плечи курдского народа и добровольцев со всего мира легла ноша вновь зажечь огонь Прометея, впитав весь предыдущий опыт предшественников из Франции, Гуляйполя, Испании. Время покажет!

Валерий Мороз

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