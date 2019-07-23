Неолиберализм Кремля

В последние годы политика российского государства сдвигается в сторону всё более жесткого неолиберализма.

Продолжается реформирование (по сути уничтожение) образования. Здравоохранение терпит серьезный кризис вследствие коммерциализации медицины и так называемой оптимизации. Последняя сводится к слиянию медучреждений (по сути сокращению их числа). Происходят увольнения медработников; на каждую больницу и поликлинику (и на каждого врача) растет нагрузка, что негативно отражается на качестве работы; в ряде регионов просто исчезают медицинские учреждения.

Реализуется планомерное наступление на социальную сферу. Трудовые отношения выстроены так, что не существует реальной защиты прав трудящихся от волюнтаризма работодателей. По-прежнему слышны возгласы о необходимости дальнейшей приватизации, то есть новом ограблении народа. Никто не собирается отменять абсолютно несправедливый регрессивный налог, в соответствии с которым богатые платят меньше, чем бедные. Прожиточный минимум примерно соответствует по калорийности уровню пайка, которые во время Великой Отечественной войны получали немецкие военнопленные. Ряд конституционных норм нарушаются постоянно; так, право на жизнь отбирается отсутствием прожиточного минимума, на который действительно можно было бы существовать.

Вместо реальной борьбы с коррупцией наблюдается риторика об антикоррупционных действиях правительства. Нет необходимого обуздания произвола монополий, которые, пользуясь своим положением, необоснованно завышают цены и занимаются грабежом потребителей. Также нет попыток обуздать микрофинансовые организации, которые занимаются грабительским ростовщичеством. Либералы типа Набиуллиной утверждают, что их нельзя запрещать, поскольку в таком случае они все равно – в нарушение закона – продолжат заниматься своей деятельностью. Однако, используя эту логику, не следует запрещать изнасилования, вымогательства, грабежи, убийства и т.д. – ведь все равно определенный круг лиц будет идти на соответствующие деяния.

Либералы свято чтят «бюджетное правило», в соответствии с которым «избыточные» прибыли от продажи нефти направляются вместо экономики страны в покупку американских облигаций. Начиная со времен Гайдара они следуют политике Вашингтонского консенсуса, которая запрещает делать внутренние инвестиции в российскую экономику. Центральный банк по-прежнему реализует совершенно несуверенную монетарную политику. Реальный сектор либеральные власти не желают кредитовать; они кредитуют лишь спекулятивный сегмент банковского сектора. Госбанки должны не максимизировать прибыли и не поддерживать спекулянтов, а инвестировать в инфраструктуру; но в монетаристской системе все иначе. Социальная сфера, [изношенная и устаревшая] инфраструктура, прорывные технологии, наукоемкое и высокотехнологичное производства остаются практически без финансирования несмотря на переизбыток средств в бюджете. Все делается в соответствии с интересами транснационального бизнеса, который не желает допускать в России появления внутренних источников развития страны. Продолжается отток капитала. Недаром лучшими министрами финансов в мире и лучшим председателем Центрального банка в мире западными влиятельными структурами признаются именно российские чиновники. Чем больше Россия либерализируется, тем лучшими считаются ее чиновники в глазах апологетов монетаризма, которые не скупятся им на похвалы.

В список связанных с либерализмом проблем стоит внести необоснованное повышение цен на бензин, рост НДС, в целом разрушение надежд на уход монетаристского правительства. Так, были повышены налоги на добычу и переработку нефти в России и упрощен экспорт нефти и нефтепродуктов (отказ от экспортной пошлины), чтобы это сырье доставалось нашему народу дороже, а другим народам – дешевле. И независимо от изменения мировой цены нефти цена бензина в РФ не снижается. Рост цены бензина вызывает рост цен в различных секторах. Поскольку затраты на бензин лежат в основе затрат на транспортировку, повышение цены на топливо вызывает повышение цены на все товары. Оно же подрывает производство, в том числе военное; следовательно, России будет сложней поддерживать и создавать оборонный потенциал. Повышение НДС влечет за собой увеличение издержек во всей производственной цепи: само производство, переработка, упаковка, логистика, продажа. Соответственно, рост НДС – это рост цен. Повышение как НДС, так цены бензина сопряжено с максимизацией дополнительной нагрузки на потребителей. Никакой необходимости в этих мерах нет. Причем данные меры реализуются вовсе не в самых худших экономических условиях. Так, в периоды, когда цена на нефть была ниже, такие реформы не инициировались. Следовательно, фраза о недостатке денег необоснованна.

В общем, правительство, действующее по рецептам неолиберальных экономистов, тормозит развитие российской экономики. Оно отказывается содержание кубышки направлять на выплату пенсий и пособий, на образование и медицину, на высокотехнологичное производство. Происходит одновременное наступление на жизнь как потребителя, так производителя. Власть вместо развития России занимается развитием кое-кого другого; она спонсирует своих хозяев и врагов России, вкладывая деньги в американские ценные бумаги. Хронологически Россия ушла из 1990-х годов, но содержательно 1990-е продолжаются. Следует постулировать, что страна находится в некоем безвременье, в тисках «долгих девяностых годов».

НИКАКИЕ инициативы, реализуемые истеблишменом, не согласовываются с мнением народа. Вместо открытых совещаний и дискуссий происходит продавливание все новые антинародных проектов.

Члены «Единой России» решили пойти на сентябрьские выборы 2019 г. в качестве самовыдвиженцев. Они отрицают свою причастность к правящей партии, поскольку их принадлежность к этой организации будет вызывать у избирателей недоверие и даже ненависть. «Единая Россия» понимает свой позор. Она прекрасно осознает, что проводимой политикой понизила свой рейтинг, что немалая часть народа ее жутко ненавидит, что она стала токсичной. Вот поэтому власть пошла на ложь и хитрость, выдвигая на выборы своих как не-своих. А чего другого от них ожидать? Показавшая свою бездарность и никчемность реализовавшая ряд антинародных действий партия теперь совсем не стыдливо прячет глаза, стараясь всеми силами (с использованием хитрости наглой лжи) сохранить за собой главенствующее место. Они во власти нужны самим себе, но нам они там не нужны. ЗАЧЕМ “ЕДИНАЯ РОССИЯ” НАРОДУ?

На снижение лояльности к власти указывают разные факты. Например, как пишет Б.Ю. Кагарлицкий, после новогоднего поздравления президента в нашей стране появился новый массовый спорт в виде соревнования по дизлайкам в интернете. Во время прямой линии с Путиным количество дизлайков и отрицательных отзывов зашкалило. Соотношение негативных и позитивных реакций составило примерно 10:1[2]. Это один из показателей сдвига общественного мнения по отношению к властям.

Пенсионная реформа – очередное нововведение, обладающее серьезным потенциалом, раздражающим российский народ. В последнее время общество получило довольно много уколов. Это и спасение от кризиса бизнеса олигархов новыми денежными вливаниями. Это разрушение надежд на уход либерального правительства, которое осталос у руля страны. Это необоснованное повышение цен на бензин. Это рост НДС, результат которого – дополнительная нагрузка на потребителей. А теперь еще и пенсионная реформа, становящаяся очередным поводом для протестов, которые силы, желающие сделать Россию максимально зависимой от транснационального капитала, могут использовать в своих интересах, а вовсе не в интересах протестующего народа России. Любая «перехваченная» внешними силами революция типа украинской произрастает из действительных проблем и реального недовольства народа. Получается, наши руководители, в некоторых аспектах сопротивляясь воле отчаянно впавшего в русофобию западного сообщества, самостоятельно преподносят для него новые возможности усугубления политической ситуации в России.

Либеральная оппозиция пытается возглавить народный гнев, даже если он направлен против именно либеральных инициатив действующего правительства. Им свойственно выдавать себя за радетелей интересов народа. Против рыночных реформ сегодня активно выступает либеральная оппозиция, готовая оседлать волну народного возмущения и на этой волне войти во власть. Эти деятели усилили свою протестную активность, спекулируя на пенсионной реформе. Они стремятся выводить на улицу недовольных людей, пытаясь показать свой социальный лик (которого у них нет), продемонстрировать, что являются защитниками социального государства. На деле либералы из оппозиции желают с еще большим ускорением проводить те же самые наступающие на социальную сферу рыночные реформы, которые реализует наше правительство.

Даже когда либералы выступают против правительства, громко крича о неприятии коррупции, мы в этом видим лишь дешевый популизм. Ведь они не признают, что коррупция во многом основана на рынке, на капитализме. Поэтому у них нет никакой достойной программы, направленной на искоренение коррупции. Апелляция к борьбе с этим недугом – лишь повод для борьбы за власть и обустройства себе социальной базы. Предлагаемая ими вариант борьбы с коррупцией – это скорее всего перевод ее в иную форму методом еще большего отвода государства из социальной сферы, после чего воровство бюрократов будет разменено на воровство бизнеса.

Однажды В.И. Ленин сказал: «Диалектика истории такова, что теоретическая победа марксизма заставляет врагов его переодеваться марксистами» (цит. по [1, с. 182]). Перефразируя его слова, можно заявить: диалектика сегодняшнего дня такова, что возможная победа левых, патриотических сил заставляет их врагов переодеваться левыми.

Поскольку эти акторы являются сторонниками либерализма, они своей задачей ставят вовсе не защиту интересов трудящихся. Они никогда не будут во всеуслышание требовать того, к чему на самом деле стремятся – к разрушению социального государства, к выстраиванию системы эффективной защиты интересов местного олигархата и транснационального бизнеса против интересов трудящихся. Ведь очевидно, при снятии масок, при обнародовании ими аутентичных – то есть собственно либеральных – призывов они не заработают социальный капитал, не привлекут к себе массы людей из разных общественных страт, не завладеют социальной лояльностью. Поэтому им приходится мимикрировать, выступая на словах за то, чего требуют обычные люди.

При дефиците в России действительно национально ориентированных лидеров протестного движения бунт против либеральных реформ типа пенсионной реформы рискует вылиться в бунт против правительства как такового, на место которого может в результате прийти еще более либеральная власть, готовая отдать страну в лапы хищников глобального капитала. Следует помнить опыт промайданенной Украины, хотя понятно, что российские и украинские социально-экономические и политические условия нельзя рассматривать как похожие или – тем более – близкие к идентичным. Там люди бастовали против коррупции, за которую Янукович действительно был ответственным, но получили вовсе не то, чего желали. На место одних коррупционеров пришли качественно другие – еще более коррумпированные, более антинародные, более зависимые от Запада, более бесчеловечные, воинственные и русофобски настроенные. Поэтому даже когда при взгляде на творимые властью злодейства возникает стойкое ощущение «хуже не бывает», нужно вспомнить шутливую фразу «когда я упал на самое дно, снизу постучали».

Я не в коем случае не призываю отказаться от протеста. Пусть такими призывами занимается продажная пресса, готовая тиражировать любой бред, защищающий интересы насквозь пропитанных либерализмом чиновников (прежде всего) социально-экономического блока правительства. Пусть она лицемерно твердит об угрозе, исходящей от стремления «раскачивать лодку». Я хочу сказать, что протест должен быть обдуманным, отрефлексированным. Следует протестовать под знаменами не либеральной оппозиции, а социалистически-патриотических сил. Протесту надлежит понимать не только против чего он активизирован, но и за что.

Рассмотрим другой – наиболее вероятный – сценарий. Протестная активность будет недостаточно высокой, возглавляемые либеральными лидерами народные массы не смогут снести господствующую власть, и правительство удержится в своем статусе. Но общественный эффект, выраженный не в оппозиционной активности, а в системе отношений к власти, повлечет за собой неконструктивные последствия. Любое нововведение, утяжеляющее жизнь народа, влечет за собой трансформацию отношения людей к реформаторам в сторону ухудшения. В России итак давно нарушено единство народа и государства, поскольку после приведших к тотальному обнищанию общества либеральных реформ 90-х гг. власть показала, что она работает в интересах олигархата и транснационального капитала. После реализации новой либеральной меры, в частности, пенсионной реформы, общество еще больше отдалится от власти, уровень уважения к государству значительно снизится. Это весьма опасно в условиях, когда на Россию усилилось давление «цивилизованного» мира, когда США и их холуйские сателлиты (которых по недоразумению называют партнерами) объявили против России санкции и начали масштабную экономическую, информационную и дипломатическую войну. При абсолютной ликвидации понимания между властью и народом РФ становится максимально ослабленной.

Заправилы транснационального капитала и чиновничий аппарат мирового гегемона традиционно являются основным врагом российского (и далеко не только российского) народа, разрушителем социального государства и системы жизнеобеспечения общества, субъектом, выстраивающим неоколониальную систему. Но в сегодняшней ситуации главным врагом общества становится фракция власти, ориентированная на продвижение либеральных реформ.

Литература:

Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. Пер с фр. под. ред. О. Никифорова и П. Хицкого. – М.: Изд-во «Логос», 2004. – 288 с. Кагарлицкий Б.Ю. Что не так с прямой линией? // Рабкор. URL: http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2019/06/23/putin_line/

Сведения об авторе:

Ильин Алексей Николаевич, кандидат философских наук,

доцент кафедры практической психологии Омского государственного педагогического университета.

E–mail: ilin1983@yandex.ru

Сайт автора: http://ilinalexey.ru