Революция в Париже

Национальное собрание в Бордо родилось за две недели «под влиянием прусских штыков»1, оккупировавших треть страны. В городе почти не было пролетариата. Захолустье идеально подходило для членов нового правительства: помещиков, рантье и торговцев. На парламентских выборах 8 февраля провалились почти все умеренные республиканцы. Победу одержали монархисты и консерваторы 2, поддержанные крестьянством, во главе с орлеанистом Адольфом Тьером.

«Национальное собрание – полное олицетворение страхов сельской и городской буржуазии за свои карманы — и его вражда к патриотам, желавшим продолжения войны, к народу вообще, к республике, и в особенности к мятежному Парижу, не знала границ. Собрание освистало Гарибальди (предложил свои услуги), оно проклинало даже Гамбетту, и с минуты на минуту можно было ожидать, что Собрание восстановит монархию – может быть, даже жену Наполеона, Евгению, с ее сыном» — писал Петр Кропоткин 3.

Тьер признал условия мира без голосования. По прелиминарному соглашению, 26 февраля к Германской империи (18 января в оккупированном Версале Вильгельм I стал императором) отошли Эльзас и Лотарингия, 5 млрд. контрибуций (поначалу 7 млрд., сумма снижена благодаря русскому царю), большая часть фортов, пушки.

Реакция

Армия разоружалась, но нацгвардия оружие сохраняла, т.к. оно было ее собственностью. И Тьер искал решение этой «проблемы»: возобновил осадное положение, назначил бонапартиста Де Паладина главой Нацгвардии, а Валантена — префектом полиции. Экземпляр всякого печатного издания облагался двухсантимовым налогом, а новый градоначальник Парижа генерал Винуа закрыл 6 главных революционных газет. Бланки и Флуранс заочно получили смертные приговоры.

Тем временем руководство Французского банка провело в Бордо экстренное совещание по вопросу долгов по векселям, требуя выплат в трехдневный срок, несмотря на войну, оккупацию и голод. Благодаря Тьеру закон был принят «деревенщиной». 13 марта банки получили около 800 млн. франков, а 45 тыс. мелких лавочников и торговцев–арендаторов Парижа фактически стали банкротами (отсюда их ненависть к Тьеру). Следующим ударом стала отмена моратория на квартплату в Париже. К антинародным мерам стоит отнести и принятое властями еще 15 февраля решение платить 1 ½ франка только тем нацгвардейцам, которые сумеют доказать свое бедственное положение 4.

С марта в Версале Тьер готовился к нападению на Париж. 4 марта Бисмарк по его просьбе пропустил через свои линии 30 тыс. пленных французских солдат для пополнения гарнизона новой столицы. В резиденцию королей перебежали послы, чиновники, генералы, финансисты, проститутки, литераторы. В Париже остались лишь генерал Винуа и префект полиции Шоппен.

Тьера подгоняли обязательства перед банкирами. Они требовали разоружения нацгвардии чтобы разместить 5 млрд. займа для уплаты контрибуции.

«Если бы разоружение Парижа являлось просто необходимой частью контрреволюционного заговора, то его можно было бы осуществить более медленно и осторожно, но поскольку оно было обусловлено в финансовом соглашении, которое не терпело отлагательства и привлекало к себе неотразимыми прелестями, то Париж нужно было разоружить без всякого промедления» — писал Маркс 5.

15 марта Тьер прибыл в Париж с планом усмирения нацгвардии.

Революционеры

Часть социалистов видела Коммуну выборным муниципалитетом, неоякобинцы — возрожденной Коммуной 1792-93 годов, т.е. органом новой социалистической власти, органом восстания. Несмотря на разное понимание, лозунг Коммуны воплощал все надежды, примирял всех противников 6.

Одна из главных сил будущей революции, бланкисты, по выражению Энгельса, бывшие в основной своей массе социалистами лишь по революционному пролетарскому инстинкту 7, надеялись взять власть путем заговора.

Организация Огюста Бланки насчитывала несколько тысяч человек в столице 8. «Старик» (в 1871 году ему 60 лет) имел за плечами богатое революционное прошлое и долгие годы тюрем. Но его преследовали неудачи. За две недели до падения империи, надеясь достать оружие, Бланки решает взять казарму вблизи рабочих кварталов. Полный провал. К восставшим не присоединился ни один человек. Осенью революционер поднимет новое восстание, но и оно будет разбито. Бланки скроется на юге Франции, но 17 марта будет арестован и не примет участия в революции.

Другой частью революционной партии были прудонисты. Правые, мютюэлисты, полагали, что к социализму ведет самоорганизация рабочих, создавая для них кооперативы, столовые и т.д. Левые прудонисты считали такую деятельность реформистской. Последователи Прудона стали в Парижской Коммуне единственными, кто опирался на социально-экономическую теорию, впрочем, отказавшись от своих принципов 9.

Неоякобинцы Делеклюз (редактор газеты «Réveil»), Феликс Пиа (редактор «Combat») и др. были противниками и империи, и социализма. По словам очевидцев, Делеклюз не расставался с карманной «Историей французской революции» Минье, преклоняясь перед традициями 1789-1794 годов.

Клубы, собрания и образование ЦК национальной гвардии

Важным фактором политизации пролетариата стали народные клубы (около 40) и собрания, появившиеся еще в сентябре 1870 года. Они сменили рабочие ассоциации, находящиеся в кризисе 10. На заседаниях звучали лозунги конфискации имущества покинувших Париж миллионеров и бывших имперских чиновников, богатства, нажитого на войне. Требовали передачи под контроль рабочих простаивающих фабрик, введения продкарточек, отмены аренды за жилье и возврат вещей из ломбардов. Были лозунги выборности полицейских и судей, замены армии всеобщим вооружением народа, приравнивания жалования чиновников и солдат. Обсуждали национализацию железных дорог, бесхозной земли, переоборудования пустующих квартир в лазареты (или передачу их бездомным), а церкви — в клубы. Левые в правительстве национальной обороны добились незначительного налога для сбежавших буржуа, твердых цен на мясо и хлеб, отсрочили плату за жилье. Но этого было уже недостаточно.

Многие требования, в частности национализация, звучали и раньше. А «отзыв» был в уставе Парижской федерации Интернационала 4. Борьба в клубах росла по мере понимания сущности политики генерала Трошю. Так, участников восстания 31 октября в клубах освистали 6.

Постепенно власти теряли контроль над столичным гарнизоном (125 тыс. регулярных войск, 115 тыс. мобилей, 250-300 тыс. ополченцев) 10. 3 марта Нацгвардия отказалась подчиняться назначенным командирам и 215 из 270 батальонов создают свой ЦК (40 человек), который призвал к братанию с рабочими и ремесленниками. Лиссагарэ пишет, что батальоны, прежде всего, сплотил страх реставрации монархии 11. Действительно, даже в мае Ассамблея не признала республиканскую форму правления. Прудонисты стараются стать делегатами от рот и попасть в ЦК. Именно эта массовая военная организация вскоре будет руководить восстанием и станет революционным правительством.

24, 25 и 26 февраля идут массовые демонстрации в честь годовщины революции 1848 года. Войска братаются с народом. Ополченцы захватывают военные склады и вооружаются.

ЦК национальной гвардии берет власть

В ночь с 17 на 18 марта Тьер решили украсть 200 пушек на Монмартре и Бельвиле у Нацгвардии, навязать рабочим бой с реакционными батальонами и солдатами из провинции. Но налет провалился — парижане отбили пушки. Солдаты перешли на сторону пролетариата и расстреляли в парке Шато-Руж генералов Леконта и Тома, приказавших стрелять в толпу.

Париж — в руках рабочих. Красное знамя появилось над столицей одной из главных капиталистических стран. Революционеры занимают здание полиции, вокзалы, казармы, мэрии и важнейшие ведомства за исключением нескольких министерств и банка. Восставшие строят баррикады, ожидая атаки Тьера. ЦК заседает в брошенном дворце Отель-де-Виль, в ратуше.

Тьер обвиняет нацгвардейцев в развязывании гражданской войны, а «повстанческий комитет» в провозглашении коммунистической доктрины, которая, разумеется, ведет Францию к могиле 4. К успеху революции 18 марта, говорил Шури, привело 1) более, чем в осенью, сплоченное руководство (ЦК нацгвардии) и 2) одобрение и поддержка народных масс, многое понявших на опыте 6. Нацгвардиия стала во главе стихийного движения, реализовав историческую инициативу масс 12.

Почему ЦК Нацгвардии, а не Интернационал стал во главе революции? Слабые французские секции ни в организационном, ни в идеологическом отношении не могли возглавить восстание. Отсюда мелкобуржуазно-демократический характер движения рабочего Парижа. А стихийный характер революции дал шанс анархистам, опирающимся на спонтанность 9.

Энгельс в письме к Зорге писал о Коммуне как духовном детище Интернационала, хотя «он и пальцем не пошевельнул, чтобы вызвать ее к жизни»13. Для понимания этих слов Ленин дает цитату «Нью-Йоркской рабочей газеты», органе организации:

«Коммуна не была делом Интернационала; они вовсе не идентичны, но члены Интернационала приняли программу Коммуны, в то же время расширив ее далеко за ее первоначальные рамки, они были равным образом ее ревностнейшими и вернейшими защитниками, так как они понимали ее значение для рабочего класса» 14.

ЦК нацгвардии стал временным революционным правительством всей Франции. 19 марта («К департаментам») он призвал города и села следовать примеру столицы 4. ЦК признал мир с Бисмарком, отметив, что большая часть контрибуции ложится на виновников войны, а не на рабочих и крестьян. Отменялась осада, упразднялись военные суды, политзаключенные получили свободу. 22 марта ушла в прошлое регулярная армия: солдаты столицы зачислялись в нацгвардию, полицией стали ее резервные батальоны. Платы по долгам отсрочивались на месяц, выселения жильцов запрещались, продажа заложенных вещей в ломбардах остановлена. ЦК Нацгвардии открыл для посещений дворцы, музеи, парки.

Восставшие не тронули магазины в богатых кварталах. Замечательна фраза рабочего-скульптора Демэ по поводу арестованных статуэток из особняка Тьера (его имущество, как и других членов правительства конфисковали. Белье направили госпиталям, искусство — в музеи, деньги — сиротам):

«Не забывайте, что эти художественные бронзовые вещицы представляют историю человечества, а мы (трудящиеся) хотим сохранить духовные ценности прошлого для построения будущего. Мы не варвары» 15.

Но были и крупные ошибки. 4 марта ЦК пропустил деморализованных солдат Винуа в Версаль, дал уйти полицейским, распустил по домам солдат, братавшихся с народом, «подарил» врагу форт Мон – Валерьен, отказался от ареста правительства и побоялся взять банк. Наконец, вместо немедленной атаки на Версаль занялись организацией выборов в Коммуну. Впрочем, Лиссагарэ не видел в ней перспектив.

«По первому сигналу тревоги версальцы сбежали бы в Фонтенбло со всей своей администрацией и левыми, со всем тем, что желало править и обманывать провинции. Занятие Версаля лишь переместило бы врага в другое место, и оно долго бы не продлилось, поскольку народные батальоны были слишком плохо оснащены и имели слишком плохое командование, чтобы удерживать одновременно этот незащищенный город и Париж» — писал он11.

Иной точки зрения придерживался Маркс.

«Надо было сейчас же идти на Версаль, как только Винуа, а вслед за ним и реакционная часть самой парижской национальной гвардии бежали из Парижа. Момент был упущен из-за совестливости. Не хотели начинать гражданской войны, как будто чудовищный выродок Тьер не начал ее уже своей попыткой обезоружить Париж! Вторая ошибка: Центральный комитет слишком рано сложил свои полномочия, чтобы уступить место Коммуне. Опять-таки благодаря «честности», доведенной до мнительности!»12.

Лиссагарэ, ссылаясь на Тьера, пишет, что 18 марта в Версале было всего 23 тыс. человек «в полном разброде»11. Архив префектуры полиции подтверждает это16.

Выборы в Парижскую Коммуну

ЦК объявляет выборы, но ведет себя неуверенно. Мэры и депутаты Парижа водили нацгвардейцев за нос, оттягивая поход на паникующий Версаль. Выборы отложили на 22, затем на 23 и, наконец, на 26 марта. Поход на Версаль и голосование в Коммуну исключали друг друга. Но ЦК не был монолитен, большинство стояло за оборону 4.

18 марта бланкист Рауль Риго, делегат при бывшей префектуре полиции, закрыл «Figaro» и «Gaulois» (Коммуна закроет 30 газет), правда, редакции не были опечатаны и газеты выходили под другим названием. В результате 21 марта 28 СМИ призвали к бойкоту выборов.

«Париж богатых буржуа и нищих пролетариев, как разносословная политическая община, требовал во имя либеральных начал полной свободы слова, собраний, критики правительства и т. д. Париж, совершивший революцию в пользу пролетариата и поставивший своей задачей осуществить эту революцию в учреждениях, Париж, как община эмансипированного рабочего пролетариата, требовал революционных, т.-е. диктаториальных, мер относительно врагов нового строя». — писал Петр Лавров 17.

Ленин в 1917 году был более решительным:

«Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если возьмем власть в руки. Терпеть существование этих газет, значит перестать быть социалистом. Тот, кто говорит: «откройте буржуазные газеты», не понимает, что мы полным ходом идем к социализму. И закрывали же ведь царистские газеты после того, как был свергнут царизм. Теперь мы свергли иго буржуазии» 18.

Популярность официально органа революционеров «Journal officiel» уступала другим революционным изданиям. Коммуна умудрилась оставить главный журнал в руках старых, враждебных ей собственников. Владельцы снизили цену номера в 2 раза только 16 мая, покрыв расходы за счет Коммуны15. Всего в Париже до 18 марта продавались 300 изданий, в дни Коммуны не менее 130, поддерживали ее 40, выходивших нерегулярно. Газеты коммунаров никогда не призывали к убийству и грабежам. Версальские же требовали массовых расстрелов и писали, что в Париже бунтуют бездельники и грабители.

На выборы пришли 230 тыс. парижан и 28 марта в ратуше Коммуна была провозглашена. Рабочие хорошо знали многих из 86 избранных членов Совета (арестованный Бланки был также делегирован, отсюда реальное число — 85). Большинством стали бланкисты (25 человек и близких к ним) и неоякобинцы (9 человек и близких к ним), меньшинством 1/3 (23 человек и близких к ним) — прудонисты. В Совет попали 20 человек не принадлежавших ни к одному из течений и 4 буржуазных радикала. Близкими к марксизму были лишь Лео Франкель и Селайе 19.

До середины апреля в Совет входили механики, литейщики, токари, чеканщики, столяры, сапожники, переплетчики, красильщики, рисовальщики по лаку и фарфору, бронзовщик, котельщик, маляр, шляпник, корзинщик и т.д. [18] 19. По Лиссагарэ большинство из 24 рабочих принадлежало к мелкой буржуазии, а интеллигенты, сделавшие себе имя на митингах, были новичками в коллективной борьбе11. После довыборов 16 апреля (Совет покинула часть буржуазии и интеллигенции), Коммуна стала самым рабочим правительством в мире (44 из 81 депутата от рабочих и служащих)19. 29 марта по предложению бланкиста Эда Совет был переименован в «Парижскую Коммуну».

Женщины принимали самое активное участие в революционных событиях: сражались на передовой, строили баррикады, вели пропаганду. Учительница Луиза Мишель организовала «Общество защиты прав женщин» и корпус медсестер. В апреле 1871 года появился международный «Союз женщин», который занимался санотрядами, женским кооперативным и профдвижением. Игравшая важную роль в «Союзе» русская социалистка Екатерина Дмитриева (Тумановская), писала о собраниях 3-4 тыс. женщин. Она агитировала за превращение организаций Союза в секции Интернационала.

Революция вернула и сделала еще популярнее запрещенные Трошю клубы и народные собрания. Часть из них проходила в храмах (духовенство работало до 5 вечера). Ежедневно в низовых митингах принимали участие 15-20 тыс. граждан. Они формировали общественное мнение, пропагандировали социализм, принимали предложения, мобилизовали бдительность.

Голосование 26 марта стало формальностью. Коммуна представляла собой диктатуру пролетариата уже потому, что 1) буржуазия бежала в Версаль и 2) она боролась с Версалем как рабочее правительство Франции против капиталистов 15. Пролетариат в Коммуне превратился в господствующий класс, был «рычагом для разрушения основ буржуазного хозяйства, на которое опирается классовое господство» 14.

Список использованных источников