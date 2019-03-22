Происхождение Парижской Коммуны

В «Гражданской войне во Франции» Маркс отмечал, что режим Второй империи Наполеона III (бонапартизм) был единственно возможной формой правления в государстве, когда буржуазия уже потеряла контроль над управлением нацией, а пролетариат еще не приобрел этих способностей. Военная диктатура балансировала между классами, удерживая их от столкновения 1.

Буржуазия получала от государства выгодные подряды, субсидии и отмашку на эксплуатацию рабочих. Выросли города, расширился внутренний рынок для промышленности. Шло строительство кораблей и железных дорог, активизировалась внешняя торговля. К концу 1860-х годов Франция вышла на второе место в мире по абсолютным размерам промпроизводства 2.

Бонапартизм Второй империи

Политика Наполеона III толкала торгово-промышленный капитал в объятья банков. Все больше появлялось акционерных обществ, кредитных учреждений. Вовлеченный в водоворот парижской биржи промышленный капитал подчинился ей 3. За годы правления Наполеона банки увеличили операции в 5 раз, доведя свою долю в мировом потоке инвестиций до 1/3 2. Но вместе с этим выросла эксплуатация страны «шайкой политических и финансовых авантюристов» 4. Биржевая спекуляция и коррупция, роскошь и нищета соседствовали друг с другом. В 1860-х годах в Париже более 120 тыс. нищих, еще 1 млн еле сводит концы с концами. О бедности свидетельствуют ломбарды, увеличившие доходы с 1852 по 1869 год втрое 5.

«Экономический прогресс современного общества умножал ряды рабочего класса, увеличивал его нищету и бедствия, организовывал его сопротивление и развивал в нем стремление к освобождению» — писал Маркс 6.

Наполеон пообещал численно выросшему пролетариату защиту от богачей, разрушив парламентаризм. Еще в 1844 году он выпустил брошюру «Искоренение нищеты», встречался с Прудоном, имел поддержку в среде госсоциалистов. В 1860-х император пересмотрел систему трудовых книжек, учредил благотворительные общества, строил больницы и жилье для рабочих. Однако «власть капиталиста в вопросе зарплаты оставалась всемогущей»7, а вместе с подачками Наполеон пропагандировал ненависть к социализму 8.

«Денежная заработная плата за время империи (с 1852 года) выросла на 10-40%, но реальная зарплата уменьшилась вследствие большого роста дороговизны жизни. Квартплата в городах выросла за эти годы на 70%, стоимость продуктов сельского хозяйства (в городах) — на 67% и т. д.»9.

Энгельс отмечал, что требования французского пролетариата еще с 1830-х годов, пусть и неясные, сводились к уничтожению пропасти между капиталистами и пролетариями 4. В 1860-е рабочие, пробудившись от поражения 1848 года, добились свободы стачек (1864), публичных собраний (1868) и даже продвигали прудониста Толена в парламент. В столице открылось отделение Интернационала, внеся в пролетарскую среду дух солидарности (кассы взаимопомощи, Парижская Федерация профобъединений (и 4 в промцентрах) и др.). Активизировались забастовки, шла борьба за 8-часовой рабочий день (он длился 13-17 часов). Французские секции к 1870 году насчитывали до 250 тыс. человек 5.

С 1865 года начинаются стачки в промцентрах, которые нередко разгоняют войска. Бастуют шахтеры, текстильщики Лиона, металлурги Крезо и Крове, столичные бронзовщики, портные и др. Летом 1870 года стачечное движение идет по всей стране 7.

Из 3 млн трудящихся французов 800 тыс. — текстильщики, 700 тыс. заняты в производстве одежды, более 500 тыс. строителей, 122 тыс. шахтеров. В самой столице 550 тыс. рабочих. 50 тыс. фабрично-заводских, 80 тыс. строителей и 10 тыс. железнодорожников. Но большинство парижских предприятий — ремесленные: только 7,5 тыс. из 101 тыс. имели более 10 наемных рабочих 5. Это обстоятельство отложило след на политизации пролетариата. По словам Петра Лаврова, жившего в те годы в Париже, и в секциях Интернационала, и в народных кухнях (marmites), где завтракали и обедали трудящиеся, в конце 1870 года политические вопросы почти не поднимались 10.

Неудачи во внешней политике, экономический кризис привели к успеху (42%, в основном обеспечены пролетариатом) республиканской оппозиции на выборах 1869 года. Наполеон понимал, что удержать империю может только победоносная война против главного противника на континенте — Пруссии. Канцлер Бисмарк — не против. Победа позволит ему объединить Германию под гегемонией Берлина.

Сентябрьская революция

450-тысячная прусская армия разбила дряхлую империю. 1 сентября случилась «Седанская катастрофа», Наполеон III попал в плен. Его план победоносной войны провалился.

4 сентября парижане врываются в зал Заксобрания и требуют установления республики. Но ратушей уже завладела «шайка адвокатов-карьеристов». «Правительство национальной обороны» во главе с генералом Луи Жюлем Трошю нехотя объявило о низложении императора. Оно получило власть только из-за отсутствия революционеров (репрессированы империей), упадка рабочих организаций (безработица, мобилизация и др.) и клятве возглавить борьбу с идущим на столицу врагом. Среди этих новых республиканцев было полно монархистов, жалевших, что в 1848 году «было мало расстреляно» 11. Энгельс называл их «сволочью, какой еще не бывало», Ленин — «либеральными пройдохами».

Еще 11 августа в Париже из ополченцев была создана Национальная гвардия (340 тыс. бойцов, большинство из рабочих). Вооруженного пролетариата опасался не только Бисмарк. Первым решением Трошю стал отзыв в столицу с фронта корпуса генерала Винуа.

4 сентября война со стороны Пруссии стала захватнической. Поэтому Генсовет Интернационала призвал рабочих этой страны требовать мира, а французских – признать правительство «обороны» и использовать возможности республики. Видя врага у ворот Парижа, теоретическую и организационную слабость французского пролетариата, Маркс не решился призвать к выступлению против правительства Трошю-Фавра 12.

Во Франции Интернационал до января 1871 года занимался экономическими проблемами и старался не вмешиваться в политику. С сентября интересы пролетариата и мелкой буржуазии представлял ЦК 20 округов, собранный из окружных делегатов «Комитетов бдительности» (следили за «оборонщиками», распределяли продовольствие и оружие). ЦК имел связи с палатой рабочих обществ и секциями Интернационала. Но этим массовым революционным организациям было далеко до политической партии.

Хитрый план Трошю

Еще до осады Бисмарком Парижа 19 сентября монархисты объявили борьбу с пруссаками бессмысленной, а крупная буржуазия отказалась воевать «если вооружат рабочий класс и если он получит шанс на собственное преобладание»13. «Своим» Трошю также назвал безумием оборону столицы 1. Но ослепленный «патриотическими иллюзиями» пролетариат поначалу верил в его план по спасению Франции и победы над пруссаками 9, требуя продолжения борьбы против захватчиков. Понимание, что буржуазия защищает свои капиталы, а не Париж приходило медленно.

Часть плана Трошю заключалась в защите города бонапартовскими генералами. Они дезорганизовали нацгвардию. Ранее монархисты неохотно выдавали оружие лояльным к республиканцам командирам и батальонам из рабочих кварталов. В итоге ополченцы сами покупали обмундирование и нередко тренировались с палкой, тростью или зонтом вместо винтовки 14. Революция ничего не изменила. Генерал запретил демонстрации, газеты зачастили заметками о «прусских агентах». Он выслал из столицы «лиц, не имеющих средств к существованию», провел массовые обыски и аресты в рабочих районах 5. Ополченцев готовились влить в маршевые отряды командиров-монархистов. Осенью многие близкие к социалистам командиры были смещены. Но город изменился. С сентября пролетарии, мелкая буржуазия и солдаты политизируются 9. а идея Коммуны становится популярной.

Буржуазия затягивала производство пушек. Когда завод Кейль остановил выпуск орудий, рабочие потребовали национализации военной промышленности. На последние деньги отлили 2830 пушек, ставших собственностью нацгвардии. Заработали нелегальные мастерские по изготовлению бомб. Но власть не хотела сражаться. Позже коммунары найдут документы, доказывающие ее измену: в сентябре военные смеялись над «обороной Парижа» 15.

Шури пишет, что правительство рассчитывало повторить махинацию 1848 года 7. Тогда власти набрали безработных в национальные мастерские, выплачивая им по 23 су за бесполезный труд. Одновременно они ввели налог 45 сантимов, ударив, главным образом, по крестьянам. Это вызвало протест реакции, закрытие мастерских, выступление рабочих и июньский расстрел. Нацгвардейцы ежедневно получая 30 су, играли роли безработных 1848 года. Батальоны то гоняли под пули, то бесполезно держали в городе, обвиняя в пьянстве, грозя роспуском. Офицерство, выходцы из слоев крупных землевладельцев и аристократии с трудом снисходили до контактов с ними, а при успешных атаках заставляли отступать. Социалист и революционер Огюст Бланки в издававшейся им в Париже газете Patrie en danger писал, что самоназначенное правительство проводит политику видимости сопротивления и надеется на мир с Вильгельмом I любой ценой, готовя общественное мнение к капитуляции.

По поручению правительства Адольф Тьер посетил Лондон, Флоренцию, Вену и Санкт-Петербург, выпрашивая вмешательства в войну против Пруссии в обмен на реставрацию монархии во Франции. Не получилось.

Рабочие действовали. 16 сентября выходит красная афиша от ЦК 20 округов с требованием выборов в Учредительное (Национальное) собрание, распределения продуктов и других мер общественного спасения.

Чем занималась буржуазия?

«С сентября 1870 г. по январь 1871 г. в Лондоне можно было встретить самых могущественных французских финансистов, которые спекулировали на ожидаемом поражении республиканских армий. Эти лица спекулировали на ценных бумагах займа Моргана, относительно которого в Лондоне вело переговоры «правительство национальной обороны». После каждой частичной победы войск Гамбетты под немецкими армиями акции Моргана на фондовой бирже падали. При каждом поражении они поднимались. Крупных воротил волновали отнюдь не интересы обороны их страны, а собственные барыши. С приближением перемирия все начинали потирать руки: ведь будущему французскому правительству понадобятся деньги, намечается крупный заем, можно будет хорошо заработать.» 16.

Голодная осада

«Правительство национальной обороны» попросту не хотело воевать. 7 октября Леон Гамбетта вылетел из Парижа в Тур на воздушном шаре с планом прорыва блокады, но предательство Тьера срывает наступление.

Многие здания в осажденном городе не отапливались. Экономия на керосине погасила в столице почти все фонари, не ходили экипажи: лошадей съели. Парижане с октября выстаивали ночные «дежурства» у булочных (вместо 500 г хлеба выдавали черный осадок непросеянной муки, вызывавший боли в желудке) и мясных (работали три дня в неделю) в холод и дождь. Норма на мясо вскоре упала до 30 г. Начались голодные бунты.

«Младенцы умирали из–за отсутствия молока в материнской груди. Ценность дров измерялась золотом, а бедняки могли согреваться лишь растопкой депеш Гамбетты, всегда оповещающих о фантастических успехах» 13.

Служба в нацгвардии спасала безработных мужчин. Они получали 1,5 франка (качан капусты), отсрочку по квартплате и векселям. Женщины искали любую работу, получая в 2-4 раза меньше мужчин. 20-30 тыс. парижанок практиковали «пятую четверть», отведя часть дня тайной проституции 17. В столице еще в 1870 году работали 152 публичных дома и 120 тыс. проституток 8. Женам ополченцев с конца ноября полагались 75 сантимов, но в Париже рабочие часто не регистрировали браки. На 2,25 франка семья в конце декабря могла купить одно яйцо, 2 картофелины или ¾ литра молока. Цена на масло выросла почти в 8 раз, на картофель – в 9 раз, на яйца и птицу в 2 раза. Когда кошек и собак съели, возле ратуши появился рынок грызунов. 20 декабря 1 воробья продавали за 30 су 1. 1 января за ворону давали 2,5, в конце месяца 5 франков 9.

Ежедневно власти готовили 190 тыс. порций супа, но только богачи ели досыта. На их столе рагу из обезьяны (из зоосада), жареная верблюжатина, заливное из крокодила, слоновые ноги, печень страуса, начиненная трюфелями, пудинг из лошади, собачатина в томатном соусе, собачьи отбивные с горошком, кот под майонезом или с шампиньонами, салями из крыс, бургеры с мясом волка. На Рождество в ресторане Voisin в меню «99 дней осады» готовили голову осла, бульон из слона, кенгуру в кунжуте, антилопу, волка и т.д. Ресторатору вручили медаль за то, что он сделал осаду незаметной 18.

Смертность в ноябре выросла в 6 раз: еженедельно умирали 1,5 тыс. человек, в январе — 4,5 тыс.

«Клубы требовали, чтобы были забраны для топки церковные скамьи. Рубили деревья Булонского и Венсенского парков и Елисеиских полей, но этого топлива не хватало» 9.

Пытаясь ослабить вооруженный пролетариат, правительство приняло участие в блокаде. Особенно нажился на голоде градоначальник Жюль Ферри 1.

Два восстания в период осады

Неожиданно 27 октября 175-тысячная Рейнская армия маршала Базена сдалась в плен в Меце, вызвав в Париже панику. Впоследствии выяснилось, что маршал готовился не к борьбе с захватчиками, а к вступлению в столицу для реставрации бонапартистского режима 7.

Фактически это событие подтолкнуло парижан к восстанию 31 октября. Оно началось с протестов против перемирия (его считали изменой родине), ранее заключенного с Бисмарком, а также за проведение муниципальных выборов. Нацгвардия отказалась разогнать шествие. Руководители движения Бланки, Флуранс и актив ЦК 20 округов захватили ратушу. Прудонист Лефрансе объявил правительство свергнутым. Но вечером большинству нацгвардейцев арест членов правительства показался слишком радикальной мерой.

«Тот, кто одобрил бы назначение Ледрю—Роллена или Виктора Гюго, не мог бы примириться с Флурансом или Бланки» — писал Лиссагарэ13.

Трошю разбил восстание с помощью колеблющихся нацгвардейцев и солдат. А 3 ноября в ходе плебисцита правительство «взявшее на себя ответственность по спасению Родины» поддержали 557 тыс., около 90% избирателей. Преждевременное выступление усилило власти, но сорвало капитуляцию. Бисмарк согласился на 28-дневное перемирие для выборов во французское Национальное собрание и ратификацию мира.

2 декабря провалилась самая масштабная вылазка Трошю — попытка помочь 200-тысячной Луарской армии. Лопнули последние надежды на деблокаду города, в котором 500 тыс. солдат и ополченцев противостояли 300 тыс. армии Бисмарка 9. 6 декабря глава МИДа Жюль Фавр уже «вымаливал условия капитуляции» 13. Занятие Парижа пруссаками — таково было последнее слово «плана» правительства15.

Поражения на фронте, бездействие «патриотической» буржуазии, занятой наживой на голоде и военных поставках, ее предательство, ставшее явным к декабрю, делают популярной провозглашение Коммуны в среде пролетариата и мелкой буржуазии. 6 января в городе появилась «красная афиша» с призывом «Место народу! Место Коммуне!».

Трошю ответил, что «никогда не капитулирует» 13. За 10 дней до конца осады он начал операцию при Бюзенвале. Предполагалось, что «общественное мнение не успокоится, пока 10 тыс. нацгвардейцев не падут на поле боя» 7. Патриотам ценой нескольких тысяч жизней снова показали неизбежность переговоров с Бисмарком. После неудачи Трошю заявил, что все потеряно.

«Вынужденное выбирать между национальным долгом и классовыми интересами, правительство национальной обороны не колебалось ни минуты — оно превратилось в правительство национальной измены» — писал Маркс 1.

22 января 10 тыс. возмущенных парижан и нацгвардейцев под руководством ЦК 20 округов, требовавших избрания Коммуны и продолжения войны, попытались взять ратушу. На этот раз власть спасла армия. Правительство объявило восставших предателями, запретило клубы (демократические низовые инициативы, возникшие в сентябре), закрыло газеты «Réveil» и «Combat». Утратившего доверие Трошю на посту командующего всеми парижскими войсками сменил генерал Жозеф Винуа.

Бюзенвальская вылазка стала последним сражением с пруссаками. 28 января, измученный голодом и артобстрелом (за месяц от него погибли 47 тыс. жителей) Париж капитулирует. С капитуляции начинается гражданская война «узурпаторов 4 сентября» при содействии Пруссии против республики и революционного Парижа 1.

Александр Колесников

Список использованных источников